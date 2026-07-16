Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Ármin is visszatért Liverpoolba, hogy az új vezetőedző, Andoni Iraola irányítása alatt kezdje meg a felkészülést a 2026/27-es szezonra. A csapat az Egyesült Államokba utazik edzőtáborozni, a 21 éves magyar kapus pedig bízik benne, hogy lehetőséget kap a barátságos mérkőzéseken, és azt az előnyére tudja fordítani.
Nagyon inspiráló ilyen nagyszerű játékosok közt lenni. Kedves srácok, sokat tanulhatok tőlük
– fogalmazott a klub honlapjának adott interjúban Pécsi Ármin, aki úgy érzi, hosszú volt a nyári szünet. Jó volt már visszatérni Liverpoolba.
Nagyon más volt, amikor az először idejöttem, mint most. Már mindenkit ismerek
– mesélt a magyar kapus, aki tavaly nyáron igazolt Angliába a Puskás Akadémiától. Az elmúlt szezonban – amellett, hogy az U21-es csapatban védett – többször is a felnőttekkel edzett. Sőt, leülhetett a kispadra a Premier League-ben, a debütálására viszont még várni kell.
Szoboszlai Dominik nagylelkűsége
Pécsi Ármin elmondta, Szoboszlai Dominik az első perctől kezdve nagyon sokat segített neki. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel újfent tanúbizonyságot tett a nagylelkűségéről.
Sokat segített nekem tavaly. Bármiben segítséget kértem tőle, ha felhívtam vagy üzenetet küldtem neki, ő mindig ott volt. Nagyon sokat segített
- árulta el a 21 éves magyar kapus, akinek Kerkez Milos is a segítségére volt Liverpoolban.
A formába lendülés Pécsi Ármin célja
Pécsi Ármin egyfajta lehetőségként tekint a szezon előtti felkészülési időszakra.
Vissza akarom nyerni a formámba, fejlődni akarok, és megmutatni, mire vagyok képes a pályán. Remélem, meg tudom mutatni magam
- mondta a fiatal hálóőr.