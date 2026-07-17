Szoboszlai Dominik 2031-ig marad Liverpoolban. A magyar középpályás szerződéshosszabbítása régóta téma volt a sajtóban és a szurkolók körében is, péntek délután viszont az angol klub hivatalosan is bejelentette: sikerült megállapodni a folytatásról. Sőt, hamar fény derült a döntés hátterében álló okokra is.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítását a Liverpool is megerősítette

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított

Szoboszlai Dominik és a Liverpool között már októberben megkezdődtek az egyeztetések a szerződéshosszabbításról, a tárgyalások viszont csak az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel. Erről a 25 éves labdarúgó menedzsere, az EM Sports alapítója és tulajdonosa, Esterházy Mátyás beszélt.

Mivel mindkét fél ugyanazt akarta, még az új idény kezdete előtt sikerült megtalálni azt a megoldást, amellyel mindkét fél elégedett lehet

– fogalmazott Szoboszlai Dominik menedzsere.

Mindent meg akar nyerni a klubbal

A magyar válogatott csapatkapitánya 2023 nyarán szerződött Liverpoolba, ahol első szezonjában Ligakupát, majd a 2024/2025-ös idényben bajnoki címet nyert.

Mindent meg akarok nyerni, amit lehetséges, a Bajnokok Ligáját is

– fogalmazott a szerződéshosszabbítás után Szoboszlai, aki élete egyik legszebb napjának nevezte a péntekit.

Ezért marad Liverpoolban

Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a középpályás jövőjével kapcsolatban, de menedzsere állítja: a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy Szoboszlai Dominik mindvégig hol képzelte el a jövőjét.

Nyilván azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezettek vagyunk a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszünk abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet. A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal

– árulta el Esterházy Mátyás, miért marad Liverpoolban a magyar válogatott középpályása.

Mennyi lesz Szoboszlai Dominik fizetése?

Pontos információ nincs az új szerződésben rögzített összegről, de az Anfield Papers szerint akár 300 ezer fontra is emelkedhet Szoboszlai Dominik fizetése, ezzel pedig a második helyre jönne fel a csapatkapitány Virgil van Dijk mögé. Ez egyébként a magyar középpályás eddigi bérének több mint a dupláját jelentené.