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Monumentális alkotás készült a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról. Szoboszlai Dominik Székesfehárváron vett részt egy róla készült festmény avatásán.

Szoboszlai Dominik egy róla készült tűzfalfestmény avatásán vett részt vasárnap a szülővárosában, Székesfehérváron. A magyar válogatott csapatkapitánya a jelenlévő mintegy kétezer ember előtt elmondta, a Liget sori társasházon lévő alkotás éppen annak az általános iskolának a bejáratával szemben található, ahová nyolc évet járt.

Szoboszlai Dominikról tűzfalfestmény készült Székesfehárváron
Tűzfalfestmény készült Szobszlai Dominikról Székesfehárváron Fotó: Nagy Norbert

"Az elmúlt 23 évben minden napomat azzal töltöttem, hogy az legyek, aki vagyok ma, ez volt a tervem, ez volt az álmom, a célom, és ez rengeteg lemondással járt. A gyerekeknek azt tanácsolom, hogy fektessék bele a munkát, és akkor talán mindenkinek lesz esélye elárni a célját" - fogalmazott Szoboszlai, akit az MTI idézett. 

Szoboszlai Dominik büszke a festményre

Az ünnepségen a labdarúgó ráfújta az aláírását a graffitire, ezzel átadva a falfestményt. A művelet végén megjegyezte, hogy nagy büszkeséggel tölti el, hogy megörökítették egyik gólörömét - írja a FEOL.

A Telekomosok Fesztiválja keretében átadott festményen kilenc ember 80 órát dolgozott: 317 liter festéket használtak el, 33 színt tartalmaz a 16 méter magas és 13,5 méter széles falfestmény. Szabó Béla, a telekommunikációs cég márkakommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta, Szoboszlai Dominik jó példa arra, hogy bárhonnan el lehet jutni a totális magasságig, ha valaki kitartó. Reményét fejezte ki, hogy a festmény egyfajta "búcsújáró hely" lesz, ahová minden sportrajongó elzarándokol majd, ha Fehérvárra érkezik.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik
Galéria: Szoboszlai Dominikról tűzfalfestmény készült
Fotó: Nagy Norbert
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Szoboszlai Dominik

 

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