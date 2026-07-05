Afrikai szurkolókat hozott lázba Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott labdarúgó egykori csapattársa, a ghánai-német Benjamin Henrichs a helyi gyerekek kedvéért a dél-afrikai országból tárcsázta videóhívásban a Liverpool játékosát, akinek láttán kitört az őrület.

Szoboszlai Dominik Afrikából kapott videóhívást, a helyi gyerekek pedig nagyon örültek neki

Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik Ghánában is népszerű

Szoboszlai Dominik a saját Instagram-oldalán is megosztotta azt a felvételt, amely megörökítette a videóhívást. A Bundesligában szereplő RB Leipzig játékosa, Benjamin Henrichs a gyökerei miatt látogatott Ghánába a minap, hogy örömöt szerezzen fiatal helyi labdarúgóknak. Ennek részeként gondolta úgy, hogy rácsörög korábbi csapattársára, Szoboszlaira – akivel azóta is nagyon jó barátságot ápol.

Készen álltok?!

– tette fel a kérdést a gyerekeknek Benjamin Henrichs, majd megfordította a telefonját.

Köszönjetek Szoboszlainak

– mondta a ghánai-német labdarúgó, miközben a fiatalok örömmámorban törtek ki. Egy emberként rohanták meg Henrichs mobiltelefonját, hogy közelebbről is láthassák egyik kedvencüket, Szoboszlai Dominikot.

Nyaralás a festői Szicílián

Miközben Ghána a foci-vb-n szerepelt, és a legjobb 32 közé jutott – ott Kolumbia búcsúztatta –, addig Szoboszlai Dominik a jól megérdemelt pihenőjét töltötte az utóbbi hetekben. A 25 éves labdarúgó és felesége, Buzsik Borka lenyűgöző helyet választott a családi nyaraláshoz. Kislányukkal az olaszországi Szicíliára látogattak, ahol egy minden igényt kielégítő ötcsillagos hotelben szálltak meg, Michelin-csillagos étteremben kóstoltak isteni ételeket, és gyönyörű helyeken sétáltak.