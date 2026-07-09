Szoboszlai Dominik édesapjának, Szoboszlai Zsoltnak is furcsa volt hallani, amikor fia elmondta neki, hogy mi az az egy dolog, amiért minden megnyert kupát odaadna. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Salzburggal osztrák bajnok és kupagyőztes volt, az RB Leipzig játékosaként elhódította a Német Kupát, a Liverpoollal pedig Ligakupa- és Premier League-győzelmet ünnepelhetett. Azonban ezt mindet felcserélné egy világbajnoki részételért a nemzeti csapattal – sőt, még egy jövőbeli Bajnokok Ligája-győzelmet is.

Szoboszlai Dominik minden kupáját odaadná egy világbajnoki részévételért

Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik álma a világbajnokság

Szoboszlai Zsolt a Tibiék című podcast vendége volt, és amikor Tisza Tibor és Dombi Tibor arról kérdezték, mivel lenne elégedett fia, Szoboszlai Dominik karrierjének hátralévő részében, úgy fogalmazott:

Egy világbajnoksággal, mint ahogy ő is. Azt mondta, minden kupáját felcserélné egy vb-ért, csak jussanak ki. Mindegy, mit nyert. Nekem is furcsa volt, de azt mondta, hogy egy vb-ért mindent felcserélne.

Szoboszlai Zsolt úgy véli, még a Bajnokok Ligája-győzelmet is felülírná fia számára egy világbajnoki részvétel.

Én akkor leszek boldog, ha ő az. Ha ő boldog, akkor nincs miről beszélni, mert akkor amit ő eltervezett, azt el is érte, és amennyire én ismerem a saját fiamat, ha ő valamit eltervez, akkor kő kövön nem marad, de megpróbálja átvinni, 100 százalékon

– tette hozzá Szoboszlai édesapja.