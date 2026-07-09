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Mindenét odaadná egy világbajnoki részvételért a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Erről Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt beszélt. Bevallotta, amikor fia ezt mondta neki, még számára is furcsa volt.

Szoboszlai Dominik édesapjának, Szoboszlai Zsoltnak is furcsa volt hallani, amikor fia elmondta neki, hogy mi az az egy dolog, amiért minden megnyert kupát odaadna. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Salzburggal osztrák bajnok és kupagyőztes volt, az RB Leipzig játékosaként elhódította a Német Kupát, a Liverpoollal pedig Ligakupa- és Premier League-győzelmet ünnepelhetett. Azonban ezt mindet felcserélné egy világbajnoki részételért a nemzeti csapattal – sőt, még egy jövőbeli Bajnokok Ligája-győzelmet is.

Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya
Szoboszlai Dominik minden kupáját odaadná egy világbajnoki részévételért
Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik álma a világbajnokság

Szoboszlai Zsolt a Tibiék című podcast vendége volt, és amikor Tisza Tibor és Dombi Tibor arról kérdezték, mivel lenne elégedett fia, Szoboszlai Dominik karrierjének hátralévő részében, úgy fogalmazott:

Egy világbajnoksággal, mint ahogy ő is. Azt mondta, minden kupáját felcserélné egy vb-ért, csak jussanak ki. Mindegy, mit nyert. Nekem is furcsa volt, de azt mondta, hogy egy vb-ért mindent felcserélne.

Szoboszlai Zsolt úgy véli, még a Bajnokok Ligája-győzelmet is felülírná fia számára egy világbajnoki részvétel.

Én akkor leszek boldog, ha ő az. Ha ő boldog, akkor nincs miről beszélni, mert akkor amit ő eltervezett, azt el is érte, és amennyire én ismerem a saját fiamat, ha ő valamit eltervez, akkor kő kövön nem marad, de megpróbálja átvinni, 100 százalékon

– tette hozzá Szoboszlai édesapja.

 

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