Szoboszlai Dominik a pályán és a magánéletben két különböző oldalát mutatja. Míg játékosként a hatékonyságot tartja szem előtt, a hétköznapokban szeret kísérletezni az öltözködésével, és nem foglalkozik azzal, mit gondolnak róla mások. Úgy véli, az önazonosság és az önbizalom kéz a kézben jár, az emberek pedig úgyis mindig véleményt formálnak róla.

Szoboszlai Dominik a LIverpool egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik világsztárnak számít?

A pályán viszont kizárólag a győzelem számít számára. Úgy fogalmazott, hogy a látványos trükkök önmagukért nem érdeklik, mert a modern futball túlságosan versengő ahhoz, hogy valaki a közönség szórakoztatását helyezze a siker elé.

„Az úgynevezett joga bonito cselek szerintem inkább a show részei. Semmi baj velük, jópofák tudnak lenni, de számomra ezek nem a futball lényegét jelentik. A futball túl versengő ahhoz, hogy ne a valódi célra koncentráljunk: megnyerni a mérkőzést. Én kizárólag így gondolkodom. Győzni akarok. Olyan bajnokságokban játszunk, ahol egyszerűen nincs helye annak, hogy valaki csak a közönség szórakoztatásáért mutasson be trükköket” – mondta Szoboszlai a France Footballnak adott interjúban, melyben arról is kérdezték, mi hiányzik ahhoz, hogy az igazi szupersztárok között emlegessék.

Ki mondta, hogy nem vagyok az?”

– kérdezett vissza mosolyogva a magyar középpályás, aki válaszul azt kapta a riportertől, hogy Kylian Mbappé.

„Ez igaz. De ő világbajnok, a Real Madrid játékosa, és hát ő Mbappé. Nekem nemzetközi szinten még nincsenek ilyen eredményeim. Persze óriási büszkeség számomra, hogy én vagyok a magyar válogatott csapatkapitánya, de ez a világ nagy része számára még nem jelent sokat. Én ezzel teljesen rendben vagyok. Tudom, hogy tavaly, amikor megnyertük a Premier League-et – a világ legerősebb bajnokságát –, a mi középpályánk uralta a mezőnyt, és nélkülünk nem lettünk volna bajnokok. De végül ki lett a csapat szupersztárja? Mohamed Szalah. Mert mindannyian azon dolgoztunk, hogy ő a lehető legjobb helyzetekbe kerüljön, és eldönthesse a mérkőzéseket. Ő aratta le ennek a gyümölcsét, és ez teljesen rendben van. Csapat vagyunk, csapatként gondolkodunk, és a végén a trófea számít” – válaszolta Szoboszlai, aki az első magyar futballista lett, aki bajnoki címet nyert a Premier League-ben.