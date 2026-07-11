Szoboszlai Dominik a pályán és a magánéletben két különböző oldalát mutatja. Míg játékosként a hatékonyságot tartja szem előtt, a hétköznapokban szeret kísérletezni az öltözködésével, és nem foglalkozik azzal, mit gondolnak róla mások. Úgy véli, az önazonosság és az önbizalom kéz a kézben jár, az emberek pedig úgyis mindig véleményt formálnak róla.
Szoboszlai Dominik világsztárnak számít?
A pályán viszont kizárólag a győzelem számít számára. Úgy fogalmazott, hogy a látványos trükkök önmagukért nem érdeklik, mert a modern futball túlságosan versengő ahhoz, hogy valaki a közönség szórakoztatását helyezze a siker elé.
„Az úgynevezett joga bonito cselek szerintem inkább a show részei. Semmi baj velük, jópofák tudnak lenni, de számomra ezek nem a futball lényegét jelentik. A futball túl versengő ahhoz, hogy ne a valódi célra koncentráljunk: megnyerni a mérkőzést. Én kizárólag így gondolkodom. Győzni akarok. Olyan bajnokságokban játszunk, ahol egyszerűen nincs helye annak, hogy valaki csak a közönség szórakoztatásáért mutasson be trükköket” – mondta Szoboszlai a France Footballnak adott interjúban, melyben arról is kérdezték, mi hiányzik ahhoz, hogy az igazi szupersztárok között emlegessék.
Ki mondta, hogy nem vagyok az?”
– kérdezett vissza mosolyogva a magyar középpályás, aki válaszul azt kapta a riportertől, hogy Kylian Mbappé.
„Ez igaz. De ő világbajnok, a Real Madrid játékosa, és hát ő Mbappé. Nekem nemzetközi szinten még nincsenek ilyen eredményeim. Persze óriási büszkeség számomra, hogy én vagyok a magyar válogatott csapatkapitánya, de ez a világ nagy része számára még nem jelent sokat. Én ezzel teljesen rendben vagyok. Tudom, hogy tavaly, amikor megnyertük a Premier League-et – a világ legerősebb bajnokságát –, a mi középpályánk uralta a mezőnyt, és nélkülünk nem lettünk volna bajnokok. De végül ki lett a csapat szupersztárja? Mohamed Szalah. Mert mindannyian azon dolgoztunk, hogy ő a lehető legjobb helyzetekbe kerüljön, és eldönthesse a mérkőzéseket. Ő aratta le ennek a gyümölcsét, és ez teljesen rendben van. Csapat vagyunk, csapatként gondolkodunk, és a végén a trófea számít” – válaszolta Szoboszlai, aki az első magyar futballista lett, aki bajnoki címet nyert a Premier League-ben.
„Mindig ugyanazt a kérdést teszem fel magamnak: mi a legjobb a csapatnak? Persze lehet úgy is definiálni egy sztárt, mint aki egymaga képes eldönteni egy mérkőzést. Ebben az értelemben én is sztár vagyok. De nem sorolom magam Mbappé, Haaland, Lamine Yamal vagy Vinícius mellé. Még nem értem el azt a szintet. Hiányoznak a komoly nemzetközi eredmények, ráadásul én középpályás vagyok, ők pedig támadók” – tette hozzá Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, nem frusztrálja-e, hogy gyakran különböző posztokon játszik.
Ismét oda jutunk vissza, hogy ez csapatsport. Mondhatnám azt is: „Nem akarok jobbhátvédet játszani. Vagy középpályára tesztek, vagy nem játszom. De én nem ilyen vagyok. Minden lehetséges módon segíteni akarom a csapatot. Nekem egyetlen dolog számít: a győzelem. Teljesen mindegy, milyen poszton játszom. A kedvenc posztom mégis a box-to-box középpályás szerepkör, mert ott minden lehetőség adott: rövid passz, hosszú passz, labdavezetés, mélységi befutás, távoli lövés vagy éppen a támadások befejezése”
– magyarázta a 25 éves középpályás.
Miért bálványozza Szoboszlai Cristiano Ronaldót?
Szoboszlai Dominik az interjúban azt is elmondta, hogy gyerekkori példaképe sosem volt, de Cristiano Ronaldót mindig bálványozta.
„Nem a játékstílusa miatt. Hanem a mentalitása, a munkamorálja miatt. Fiatalon elolvastam a könyvét, rengeteg videót néztem arról, hogyan készül fel, hogyan dolgozik. Ez inspirált benne igazán. De játékbeli példaképem soha nem volt. Nagyon korán rájöttem, hogy csak egyetlen Zidane, egy Gerrard, egy Pogba és csak egy Messi létezhet. Ahogy a mondás is tartja: „Légy önmagad – mindenki más már foglalt.”
Ha Magyarországról beszélünk, a legtöbben még mindig Puskás Ferencre és az Aranycsapatra gondolnak, vagy esetleg az aranylabdás Albert Flóriánra, de a jelenről jóval kevesebb szó esik.
„Ezen egyedül nem tudok változtatni, még akkor sem, ha minden erőmmel ezen dolgozom. Nem akarom állandóan a Puskás-féle generációhoz hasonlítani magunkat. Az ő csapatuk világbajnoki döntőt játszott 1954-ben. Az én válogatottam valószínűleg soha nem jut el egy világbajnoki döntőig. Abban a korszakban olyan játékosok alkották a magyar válogatottat, mint Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, Czibor Zoltán, Bozsik József vagy Grosics Gyula. Közülük többen a Real Madridban vagy a Barcelonában futballoztak. Fantasztikus generáció volt, amely iránt óriási tiszteletet érzek. Nekem azonban a saját utamat kell járnom, mert a mai futball teljesen más. Amióta profi lettem, mindig az vezérelt, hogy méltó módon képviseljem Magyarországot. Küldetésként tekintek erre, és teljes szívemből végzem. Nem véletlen, hogy már huszonegy éves korom óta én vagyok a válogatott csapatkapitánya. Puskás volt minden idők legnagyobb magyar játékosa. Ezért amikor azt mondják, hogy én vagyok a legjobb magyar futballista az ő generációja óta, azt óriási megtiszteltetésnek érzem.”
A Liverpool középpályásának az édesapja egyszerre volt az apja és az edzője, ami rendkívül szigorú nevelést jelentett. Szoboszlai sokszor igazságtalannak érezte, hogy vele keményebben bánnak, mint a többiekkel, de húszéves korára megértette, hogy mindezt a fejlődése érdekében tette.
„Tizenkét éves koromban folyton azt kérdeztem magamtól: „Miért mindig én?” – ahogy az Mario Balotelli híres pólóján állt. Csak húszéves korom körül értettem meg, hogy mindezt értem tette. A sikeremért. Szerencsére elértem azt a célt, hogy a legmagasabb szinten futballozhatok, és ez segít elfogadni mindazt, ami akkor történt”
– vallotta meg Szoboszlai, aki hangsúlyozta, hogy a mai napig nem tud megbékélni ezzel az időszakkal, de változtatni már úgysem tud rajta.
Egy régi történetet ugyanakkor cáfolt: soha nem kapott szándékosan túl kicsi futballcipőt édesapjától.
„Apám azt akarta, hogy a lábam teljesen stabilan feküdjön a cipőben, semmilyen holtjáték ne legyen benne. Szerinte így lehetett a legjobban érezni a labdát. Nagyon határozott elképzelései voltak a futballoktatásról. Például gyakran golflabdát adott a kezünkbe edzés közben, hogy ne tudjuk megragadni az ellenfél mezét. Így kénytelenek voltunk a testünket és a karunkat szabályosan használni a párharcokban” – emlékezett vissza Szoboszlai, aki beszélt a mára már védjegyévé váló szabadrúgásokról is.
Kételkedett magában valaha is Szoboszlai?
„Gyerekkorom óta az apámmal gyakoroltam őket, és mindig imádtam ezt a műfajt. Elég hamar kiderült, hogy jó érzékem van hozzá. Azóta minden egyes nap gyakorlom a szabadrúgásokat, és így sikerült eljutnom oda, hogy ma már a legjobbak közé tartozom. Persze ahhoz, hogy én legyek a kijelölt szabadrúgáslövő, sokat kellett küzdenem. Liverpoolban például ott volt Trent Alexander-Arnold, aki kiváló rúgó… majdnem olyan jó, mint én” – mondta nevetve a magyar középpályás, aki hangsúlyozta, hogy óriási önbizalmat ad, ha egy Liverpool szintű csapatban ő lehet első számú szabadrúgáslövő.
Először felmérem a távolságot. Ha messzebb van a szabadrúgás, Virgil van Dijk szinte mindig odajön hozzám, és azt mondja: ’Rendben, íveld a fejemre.’ Persze van különbség aközött, hogy messze van, vagy már túl messze. El kell döntenem, hogy beadjam-e, vagy közvetlenül kapura lőjek. Nagyon analitikusan gondolkodom. Figyelem a távolságot. A szöget. A kapus helyezkedését. A sorfalat. A társaim pozícióját. És előre megnézem videón a kapus viselkedését is szabadrúgásoknál. Marseille ellen például észrevettem, hogy a sorfaluk mögött nem fekszik le senki. Amikor ezt a pályán is megerősítettem, tudtam, hogy laposan, a sorfal alatt fogom ellőni. Arsenal ellen pedig pontosan tudtam, hogyan mozdul David Raya. És ő is tudja, hogy én ezt tudom”
– mesélt a szokásairól a Liverpool középpályása, aki elárulta, hogy soha egy pillanatig sem gondolt arra, hogy ne ütné meg a sztárcsapat szintjét.
„Ha a Liverpool leigazolt, az azt jelenti, hogy szerintük megvan bennem a szükséges szint. Én pedig úgy érkeztem oda, hogy meg voltam győződve arról: nincs náluk nálam jobb középpályás. Lehet, hogy valójában volt. De én nem így gondolkodtam. A hit önmagában azonban kevés. Utána mindent meg kell tenned azért, hogy a valóság is igazolja ezt a meggyőződést.”
Az előző szezonban mutatott teljesítménye miatt rengeteg cikk jelent meg arról, hogy Virgil van Dijk távozása után Szoboszlai Dominik lehetne a Liverpool csapatkapitánya.
„Ha egyszer eljön ennek az ideje, az csak fokozatosan történhet. A vezetői szerepet nem lehet követelni. Ki kell érdemelni. Először a pályán a teljesítménnyel, aztán következetességgel, a példamutatással. Csak ezután jöhet az, hogy segíted az új játékosokat. Ekkor válik valaki hiteles vezetővé. És még ez sem jelenti azt, hogy kapitány lesz. Virgilen kívül is van még nyolc-kilenc olyan játékosunk, aki vezető egyéniség” – mondta Szoboszlai Dominik, aki beszélt a portugál válogatott Diogo Jota tragikus haláláról is.
Hogyan dolgozták fel Diogo Jota halálát?
2025. július 3-án a spanyolországi Zamora tartományban egy tragikus kimenetelű autóbalesetben életét vesztette a Liverpool portugál válogatott futballistája, a 28 éves Diogo Jota. A játékos Lamborghinijében testvére, André Silva is ott ült, amikor a sportkocsi előzés közben defektet kapott, lesodródott az útról, majd lángba borult. A két labdarúgónak már csak a holttestét tudták kiemelni a roncsok közül a helyszínre érkező tűzoltók.
Borzasztóan nehéz volt. Diogo olyan játékos volt, aki mindig mindent megtett a csapatért. A szezon elején próbáltuk ezt a tragédiát motivációvá alakítani, de óriási teher volt. Én minden mérkőzésen úgy játszottam, hogy azt éreztem: ő is ezt szeretné. Mégis nagyon nehéz volt feldolgozni. Mindenki ugyanazt kérdezte magától: „Miért pont vele történt ez?” A legnehezebb talán az volt, hogy soha nem beszéltünk róla egymással. Mindenki magában hordozta ezt a fájdalmat. És a mai napig nem tudom, hogy ez jó döntés volt-e. Egyikünk sem tudta igazán megosztani az érzéseit a többiekkel. Azt sem tudom, mi lett volna a helyes. Valószínűleg ezt már soha nem fogjuk megtudni.”
Szoboszlai Dominik jövőbeli céljai között továbbra is a Bajnokok Ligája és a Premier League megnyerése, valamint egy világbajnoki szereplés szerepel.
„Gyerekkoromban mindig arról álmodtam, hogy megnyerem a Bajnokok Ligáját. Talán még jobban is vágytam rá, mint a Premier League-re. Most viszont, hogy egyszer már átéltem a bajnoki címet, újra meg akarom nyerni. A 2025-ös siker egészen hihetetlen élmény volt. Sajnos a Bajnokok Ligájában kétszer is a Paris Saint-Germainnel találkoztunk. Tavaly még sikerült megszorítanunk őket, idén viszont teljesen felülmúltak bennünket. Luis Enrique varázsló. Olyan csapatot épített, amelynek minden mozgása összehangolt. Szabadnak tűnnek, mégis tökéletes rendben futballoznak. Nagyszerűek labdabirtoklásban, mozgásban, passzjátékban. Ennek ellenére hiszem, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. És nagyon bízom benne, hogy az új vezetőedzővel, Andoni Iraolával jó irányba haladunk majd. És persze egyszer világbajnokságon is szeretnék játszani” – mondta a magyar középpályás, aki azonban az Aranylabdát nem említette meg.
Persze hogy álom. Talán azért nem beszélek róla gyakran, mert néha úgy érzem, a szavazások nem mindig kizárólag az adott szezon teljesítményéről szólnak. Nézd meg Raphaël Varane-t. 2018-ban megnyerte a Bajnokok Ligáját és a világbajnokságot is, mégsem ő kapta az Aranylabdát. Vagy Erling Haalandot, aki 2023-ban szinte mindent megnyert a Manchester Cityvel, gólrekordokat döntött, mégsem ő nyert. Ha ilyen játékosok sem kapták meg, akkor magyar válogatott játékosként még nehezebb dolgom van”
– tette hozzá Szoboszlai Dominik.
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