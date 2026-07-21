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Még egy új edző érkezik a Liverpoolhoz. A Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató angol klub új kapusedzővel erősített a spanyol Alejandro Rosalen személyében.

Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik együttese mindössze 12 hónap után vált kapusedzőt: a spanyol Alejandro Rosalen honfitársát, Xavi Valerót váltja a poszton.

Liverpool's Dominik Szoboszlai (left) and Milos Kerkez on the pitch ahead of the UEFA Champions League quarter-final first leg match at Parc des Princes, Paris. Picture date: Wednesday April 8, 2026.
Szoboszlai Dominikék új kapusedzőt kapnak 
Fotó: Adam Davy / PA Wire

A 49 éves kapusedző komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Az elmúlt öt évben a Serie A-ban szereplő Napoli csapatánál dolgozott, az azt megelőző nyolc évet pedig a Fiorentinánál töltötte. A 2012/13-as szezonban a portugál Paulo Sousa munkáját segítette a Videotonnál.

Szoboszlaiék újabb spanyol kapusedzőt kaptak

Rosalennek azonban a hírek szerint egyelőre nem kell magyar játékossal együtt dolgoznia, ugyanis a 21 éves Pécsi Ármin nem utazott el a Liverpool amerikai felkészülési túrájára. Közel áll ugyanis ahhoz, hogy kölcsönben az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberghez kerüljön.

A Liverpool szeretné, ha a 21 éves kapus rendszeres játéklehetőséghez jutna a felnőttek között, a Hartberg pedig svájci és francia klubokat megelőzve szerezheti meg kölcsönben az egyszeres magyar válogatott kapust.

Pécsi a 2025/26-os szezonban öt alkalommal ült a Liverpool első csapatának kispadján, de a legmagasabb szinten még nem mutatkozhatott be. Ennek ellenére a Puskás Akadémiától történt tavaly nyári érkezése óta remek benyomást tett a szakmai stábra, az U21-es csapat meghatározó játékosává vált, júniusban pedig a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen a magyar válogatottban is bemutatkozhatott.

@origo_hu

Szoboszlai Dominik Marics Petit hallgatja edzés közben Szoboszlai Dominikról kikerült egy videó ahol épp gyúr. Na most ebben semmi meglepő nincs. A dolog érdekessége az, hogy Maricsékat hallgatja edzés közben! #origo #valmar #dalok #zene #szoboszlai

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