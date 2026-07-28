„Csináltatok egy kis tetoválást Luis de la Fuentéről. Az arcáról. Azt hiszem, ez jó emlék lenne” – mondta Marc Cucurella még a világbajnokság kezdete előtt egy rádióműsorban, amikor arról kérdezték, mit vállalna, ha csapatával megnyerné a tornát.

Cucurella magára tetováltatta Luis de la Fuente szövetségi kapitány portréját

Fotó: cucurella3@instagram

Miután a spanyol válogatott megnyerte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, a szurkolók gyorsan felidézték a védő korábbi ígéretét. Sokan azt várták tőle, hogy valóban magára tetováltatja Luis de la Fuente arcképét. A szövetségi kapitány sem feledkezett meg a fogadalomról, és már a döntő után szóba hozta azt.

Cucurella állta a szavát, magára tetováltatta a szövetségi kapitány portréját

„Én már túl öreg vagyok a tetoválásokhoz, de a játékosaim tartják a szavukat, és tudom, hogy teljesítik az ígéretüket. Ráadásul nem is vagyok olyan csúnya” – mondta Luis de la Fuente, aki tréfásan azt is megjegyezte, hogy a tetoválásnak talán egy olyan helyre kellene kerülnie, ahol mások nem látják.

A 28 éves balhátvéd nem a levegőbe beszélt. Felkereste Joaquín Gangát, a világ egyik leghíresebb tetoválóművészét, akinek korábbi ügyfelei között szerepel LeBron James, Drake, Post Malone és Lil Uzi Vert is.

Ganga végül Cucurella bal felkarjára varrta fel a spanyol válogatott szövetségi kapitányának portréját, amely végül egy ökölnyi méretű lett.

Ígéret betartva”

– az Instagramra posztolt videó alá a 28 éves védő, akit a világbajnokság előtt 55 millió euróért szerződtetett a Real Madrid a Chelsea-től.

A spanyol válogatott tagjai közül többen is fogadalmat tettek a világbajnokság előtt. Lamine Yamal azt mondta, bajuszt és szakállat fog növeszteni győzelem esetén, míg Gavi, a barcelonai csapattársa azt ígérte, hogy rózsaszínre festeti a haját.