Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokan azt hitték, csak viccel a spanyolok sztárfutballistája, amikor a világbajnokság előtt azt mondta, győzelem esetén magára varratja a szövetségi kapitány portréját. Marc Cucurella azonban tettekkel bizonyított: a Real Madrid sztárja a világbajnoki cím megnyerése után felkeresett egy tetoválóművészt, és magára tetováltatta Luis de la Fuente szövetségi kapitány portréját.

„Csináltatok egy kis tetoválást Luis de la Fuentéről. Az arcáról. Azt hiszem, ez jó emlék lenne” – mondta Marc Cucurella még a világbajnokság kezdete előtt egy rádióműsorban, amikor arról kérdezték, mit vállalna, ha csapatával megnyerné a tornát.

Cucurella magára tetováltatta Luis de la Fuente szövetségi kapitány portréját
Cucurella magára tetováltatta Luis de la Fuente szövetségi kapitány portréját
Fotó: cucurella3@instagram

Miután a spanyol válogatott megnyerte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, a szurkolók gyorsan felidézték a védő korábbi ígéretét. Sokan azt várták tőle, hogy valóban magára tetováltatja Luis de la Fuente arcképét. A szövetségi kapitány sem feledkezett meg a fogadalomról, és már a döntő után szóba hozta azt.

Cucurella állta a szavát, magára tetováltatta a szövetségi kapitány portréját

„Én már túl öreg vagyok a tetoválásokhoz, de a játékosaim tartják a szavukat, és tudom, hogy teljesítik az ígéretüket. Ráadásul nem is vagyok olyan csúnya” – mondta Luis de la Fuente, aki tréfásan azt is megjegyezte, hogy a tetoválásnak talán egy olyan helyre kellene kerülnie, ahol mások nem látják.

A 28 éves balhátvéd nem a levegőbe beszélt. Felkereste Joaquín Gangát, a világ egyik leghíresebb tetoválóművészét, akinek korábbi ügyfelei között szerepel LeBron James, Drake, Post Malone és Lil Uzi Vert is.

Ganga végül Cucurella bal felkarjára varrta fel a spanyol válogatott szövetségi kapitányának portréját, amely végül egy ökölnyi méretű lett.

Ígéret betartva” 

– az Instagramra posztolt videó alá a 28 éves védő, akit a világbajnokság előtt 55 millió euróért szerződtetett a Real Madrid a Chelsea-től.

A spanyol válogatott tagjai közül többen is fogadalmat tettek a világbajnokság előtt. Lamine Yamal azt mondta, bajuszt és szakállat fog növeszteni győzelem esetén, míg Gavi, a barcelonai csapattársa azt ígérte, hogy rózsaszínre festeti a haját.

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!