Lionel Messi vezérletével ismét nagy fordítást mutatott be Argentína. Az angolok elleni világbajnoki elődöntőben még a 85. perc elején is hátrányban volt, ám Messi két gólpassza után Enzo Fernández és Lautaro Martínez is betalált, így a címvédő 2–1-re nyert, és bejutott a spanyolok elleni vasárnapi döntőbe. A lefújás után sokan az angolok szövetségi kapitányát, Thomas Tuchelt tették felelőssé a vereségért. Anthony Gordon vezető gólja után Anglia teljesen visszaállt, a német szakember pedig sorra küldte be a védekező játékosokat. Az angolok a vezetés megszerzését követően mindössze 12 százalékban birtokolták a labdát, ami végül megbosszulta magát. Az 52 éves tréner a meccs után nem finomkodott: bírálta csapata védekezését és a két bekapott gólt megelőző helyezkedést, az angol szurkolók szerint ismét a játékosokra hárítja a felelősséget egy olyan vereségért, amelyben az ő taktikája is komoly szerepet játszott.
Thomas Tuchel nem bánt meg semmit
Sok edzővel lehetne vitatkozni a történtekről, de a döntéseket én hoztam meg, ezért a felelősség is az enyém. Abban a pillanatban ugyanakkor egyiket sem bántam meg. A csapat mindent beleadott, nagyon közel álltunk a győzelemhez, és megérdemelten vezettünk. Talán az egyik legjobb meccsünket játszottuk, ezért nincs mit megbánnunk
– értékelt Thomas Tuchel a BBC-nek.
A szövetségi kapitányt sok kritika érte amiatt, hogy az angol vezető gól után túlságosan védekező cseréket hajtott végre. Tuchel erre úgy reagált, hogy támadókat is pályára küldött, igaz, Ivan Toney és Marcus Rashford csak a 96. percben állt be.
„Közel jártunk a győzelemhez, de a gólunk után túlságosan visszahúzódtunk, sok helyzetet és beadást engedtünk az ellenfélnek, és nem tudtuk birtokolni a labdát. Egész egyszerűen nem tudunk ugyanazzal az intenzitással futballozni a szerzett gól után”
– mondta az angolok szövetségi kapitánya, aki hozzátette:
Azért döntöttünk a védők becserélése mellett, mert túl sok szabad területet hagytunk a pálya különböző részein. Javítani akartunk a védekezésen, de ez nem sikerült, és ilyenkor könnyű az edzőt hibáztatni. Persze ha valami nem sikerül, mindig egyszerű ezt mondani.
Ez a kijelentése teljesen kiverte a biztosítékot az angol szurkolóknál, akik úgy érezték, Thomas Tuchel nem vállalta teljes mértékben a felelősséget a vereségért, hanem burkoltan a játékosaira hárította azt.
„Tuchel szinte minden meccs után kritizálja a játékosait, miközben a saját döntéseiért ritkán vállal valódi felelősséget. Most is azt mondta, hogy övé a felelősség, de a nyilatkozata egyáltalán nem tűnt őszintének, mert végül ismét inkább a játékosokra terelte a vereség okát"
- írta egy angol drukker, de volt aki erősebb hangnemet ütött meg:
Tuchel egy gyáva ember. Hallgatva az interjúját, arra gondolta, hogy nem a játékosok döntötték el, hogy beálljanak védekezni, hanem ő. És megint másra hárítja a felelőséget.
Ez azonban nem lepte meg az angol szurkolókat, ugyanis Tuchel korábban is többször nyilvánosan bírálta játékosait. A Norvégia elleni vb-negyeddöntő után például úgy fogalmazott, hogy csapata hanyagul futballozott, rengeteg technikai hibát követett el, nem volt elég gyors és következetes.
A nyilatkozat akkor a játékosok körében sem aratott osztatlan sikert. Jude Bellingham jelezte, hogy nem ért egyet edzőjével, mondván, kívülről könnyű kritizálni, de egészen más átélni az ilyen mérkőzéseket a pályán. Később Harry Kane is bírálta az angol szövetségi kapitány megszólalását.
Az interjú végén Tuchelt a jövőjéről is kérdezték, de nem akart messzemenő következtetéseket levonni. Mindössze annyit árult el, hogy a szerződése a 2028-as Európa-bajnokság végéig szól. Ugyanakkor még nincs vége Anglia világbajnoki szereplésének, hiszen szombat este (23:00) Franciaország ellen a bronzéremért lép pályára.