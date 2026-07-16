Lionel Messi vezérletével ismét nagy fordítást mutatott be Argentína. Az angolok elleni világbajnoki elődöntőben még a 85. perc elején is hátrányban volt, ám Messi két gólpassza után Enzo Fernández és Lautaro Martínez is betalált, így a címvédő 2–1-re nyert, és bejutott a spanyolok elleni vasárnapi döntőbe. A lefújás után sokan az angolok szövetségi kapitányát, Thomas Tuchelt tették felelőssé a vereségért. Anthony Gordon vezető gólja után Anglia teljesen visszaállt, a német szakember pedig sorra küldte be a védekező játékosokat. Az angolok a vezetés megszerzését követően mindössze 12 százalékban birtokolták a labdát, ami végül megbosszulta magát. Az 52 éves tréner a meccs után nem finomkodott: bírálta csapata védekezését és a két bekapott gólt megelőző helyezkedést, az angol szurkolók szerint ismét a játékosokra hárítja a felelősséget egy olyan vereségért, amelyben az ő taktikája is komoly szerepet játszott.

Thomas Tuchel vállalta a felelősséget a vereségért, azonban a játékosait is keményen kritizálta az Anglia-Argentína vb-elődöntő után Fotó: AFP

Thomas Tuchel nem bánt meg semmit

Sok edzővel lehetne vitatkozni a történtekről, de a döntéseket én hoztam meg, ezért a felelősség is az enyém. Abban a pillanatban ugyanakkor egyiket sem bántam meg. A csapat mindent beleadott, nagyon közel álltunk a győzelemhez, és megérdemelten vezettünk. Talán az egyik legjobb meccsünket játszottuk, ezért nincs mit megbánnunk

– értékelt Thomas Tuchel a BBC-nek.

A szövetségi kapitányt sok kritika érte amiatt, hogy az angol vezető gól után túlságosan védekező cseréket hajtott végre. Tuchel erre úgy reagált, hogy támadókat is pályára küldött, igaz, Ivan Toney és Marcus Rashford csak a 96. percben állt be.

„Közel jártunk a győzelemhez, de a gólunk után túlságosan visszahúzódtunk, sok helyzetet és beadást engedtünk az ellenfélnek, és nem tudtuk birtokolni a labdát. Egész egyszerűen nem tudunk ugyanazzal az intenzitással futballozni a szerzett gól után”

– mondta az angolok szövetségi kapitánya, aki hozzátette:

Azért döntöttünk a védők becserélése mellett, mert túl sok szabad területet hagytunk a pálya különböző részein. Javítani akartunk a védekezésen, de ez nem sikerült, és ilyenkor könnyű az edzőt hibáztatni. Persze ha valami nem sikerül, mindig egyszerű ezt mondani.