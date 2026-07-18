Finoman szólva sem ideális a helyzet az angol válogatott táborában a franciák elleni bronzmérkőzés (szombat, 23 óra, tv: M4 Sport) előtt. A hírek szerint a csapat tapasztaltabb, veterán játékosai nyíltan elégedetlenek Thomas Tuchel taktikájával, és még mindig az Argentína elleni vesztes elődöntő miatt háborognak. A szövetségi kapitány a Mexikó elleni negyeddöntő után Jude Bellinghammel vívott szópárbajt a sajtóban, majd a Lionel Messiék ellen elveszített meccs után még feszültebb lett a helyzet - írja a The Sun.

Thomas Tuchel rengeteg kritikát kapott az argentinok elleni vereség után Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Anglia az elődöntőben Anthony Gordon góljával szerezte meg a vezetést a második félidő elején, de utána Tuchel cseréi miatt a csapat kizárólag védekezett. A német származású szövetségi kapitány a gól után pályára küldte Ezri Konsát, Dan Burnet és Nico O’Reillyt, miközben lehozta Anthony Gordont, Reece Jamest és Declan Rice-t. A védelmi erősítések ellenére Argentína két gólt szerzett, Enzo Fernández távolról egyenlített, majd Lautaro Martínez fejelt a hálóba, és a dél-amerikai gárda 2-1-re nyert.

Thomas Tuchel sok kritikát kapott a vereség után

A The Sun úgy tudja, az angol csapat tapasztaltabb tagjai azóta zúgolódnak Tuchel ellen.

„Sok angol játékos – és mondhatnám, hogy néhány tapasztaltabb is – elégedetlen Thomas Tuchel döntéseivel. Nem tetszik nekik, hogy túlságosan defenzív taktikára váltott, ötvédős felállásra állt át Argentína ellen. Így a mérkőzés végső szakaszában hat védő volt a pályán – akik közül egyébként öt középhátvéd volt –, amivel gyakorlatilag Lionel Messinek adta át a labdát, aki végül megbüntette Angliát. Sok játékos úgy gondolta, hogy ez hiba volt” - mondta Rob Dorsett riporter.

Tuchel másoktól is heves kritikát kapott. A Manchester United egykori sztárja, Nicky Butt azt követelte, hogy a szövetség mentse fel Tuchelt a tisztségéből. A kritikák ellenére a német edző inkább a játékosokra hárította a felelősséget, és azzal vádolta őket, hogy az utasításaival ellentétben sokkal mélyebbre húzódtak vissza Argentína ellen, és ez okozta a vereséget.

A kudarc ellenére Anglia világbajnoksága még nem ért véget, hiszen szombaton Miamiban a harmadik helyért Franciaország ellen játszik.

A mérkőzés lehetőséget ad a csapatnak arra, hogy története második legjobb eredményét érje el a vb-n.

Anglia korábban kétszer játszott bronzmérkőzést a vb-n, és mindkét alkalommal vereséget szenvedett: először 1990-ben 2–1-re Olaszország ellen, majd 2018-ban Belgium verte 2-0-ra. Az Anglia-Franciaország mérkőzésen esélyt kapnak a sikeres búcsúra.