Harry Kane két góljának köszönhetően Thomas Tuchel együttese 2-1-re legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, így bejutott a legjobb 16 közé, ahol hétfőn a mexikóvárosi Azteca Stadionban lép pályára a házigazda ellen. A stadion mintegy 2200 méteres tengerszint feletti magasságban található, ahol a ritkább levegő miatt kevesebb oxigén jut a szervezetbe, s ez komoly fizikai kihívást jelent a játékosok számára.

Thomas Tuchel szerint csapatának nagy hátrányt kell leküzdenie

Fotó: Richard Pelham/Getty Images North America

Thomas Tuchel angol hátrányról beszélt

Mexikó ezzel szemben eddig mind a négy világbajnoki mérkőzését magaslaton játszotta: hármat az Aztecában, egyet pedig Guadalajarában, amely körülbelül 1525 méterrel fekszik a tengerszint felett. Tuchel szerint ez nagy előnyt jelent majd a házigazdának.

A magaslat nagy hátrány lesz számunkra, mert fizikailag nem tudunk alkalmazkodni. Egyszerűen túl sok idő kellene hozzá. A két mérkőzés között mindössze három napunk van, ezért lehetetlen feladat.

A kutatások szerint a sportolóknak általában egy-két hetet kellene eltölteniük ilyen magasságban ahhoz, hogy szervezetük hozzászokjon a körülményekhez, az angol válogatott azonban csak két nappal a találkozó előtt érkezik meg Mexikóvárosba. A német szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy játékosai készen állnak a nehézségekre.

– Ez óriási előny Mexikó számára. Még több akadály is jöhet, de készen állunk rá. Ezzel egyszerűen együtt kell élnünk, és úgy gondolom, megmutattuk azt a hozzáállást, hogy készen állunk erre – tette hozzá Tuchel, aki szerint nem nyomja agyon a csapatot az esélyesség terhe.

Az angol válogatott 60 éve vár arra, hogy ismét világbajnok legyen, ezért minden nagy tornán óriási elvárások nehezednek a csapatra. Tuchel azonban nem gondolja, hogy ez hatással lett volna játékosaira a Kongói DK elleni mérkőzésen.

– Ennek semmilyen jelét nem láttam. Nagyon könnyű lenne elfogadni ezt a narratívát, de én egyáltalán nem ezt láttam, és ez nagyon-nagyon jó jel.

A gyerekek maradjanak fenn a meccs miatt

Az Anglia–Mexikó nyolcaddöntő magyar idő szerint hajnali 2 órakor kezdődik hétfőn. Tuchelt arról is megkérdezték, mit üzen azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekei élőben szeretnék megnézni a találkozót.