Thomas Tuchel együttese 3-2-re legyőzte Mexikót, s így biztosította a helyét a legjobb nyolc között, ahol a Brazíliát búcsúztató Norvégiával küzd meg az elődöntőbe jutásért. A mexikóiak elleni találkozót több vitatott játékvezetői döntés is meghatározta: az 54. percben Jarell Quansah a videóbíró közreműködése után kapott piros lapot, miután letalpalta Jesús Gallardót. Később Harry Kane büntetőből ismét kétgólosra növelte az angol előnyt, de Mexikó is tizenegyeshez jutott, amikor Alireza Faghani játékvezető videózás után úgy ítélte meg, hogy Kane megrúgta Brian Gutiérrezt. A büntetőt Raúl Jiménez értékesítette, több gól viszont nem született, Így Anglia ment tovább.

Thomas Tuchel nem fogta vissza magát, amikor a játékvezetésről beszélt

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto/AFP

Hiába azonban a győzelem, Tuchel a lefújás után rendkívül élesen bírálta a játékvezetők világbajnokságon mutatott teljesítményét: az 52 esztendős német szakember több ítélettel sem volt elégedett.

Ez egyszerűen nem elég jó. A játékvezetők egyszerűen nem elég jók, a negyedik játékvezetők sem elég jók. Ez a lényeg.

Az angol szövetségi kapitány különösen a Mexikónak megítélt büntetőt kifogásolta.

„Egyértelmű és nyilvánvaló hiba volt, ami indokolta volna a VAR-beavatkozást? Egyáltalán nem. Olyan szituációt változtattak meg, ahol a játékvezető eredetileg még szabálytalanságot sem látott.”

Nem értenek egyet Thomas Tuchellel

A BBC szakértőjeként dolgozó, a 2010-es világbajnoki döntő asszisztenseként is közreműködő Darren Cann ugyanakkor egyetértett mind a megítélt mexikói tizenegyessel, mind Quansah kiállításával.

„Helyes döntés volt a tizenegyes. Kane sajnálatos módon elrúgta a mexikói játékos lábát. Kicsit hasonló eset volt, mint amikor Anglia kapott büntetőt Luka Modric belépője után a csoportkör első mérkőzésén. Kane nem érzékelte, hogy mögötte érkezik az ellenfél. Quansah esete is egyértelmű piros lap. Ugyan először elérte a labdát, de ez a szabályok szerint nem számít. Rácsúszott az ellenfél lábára, jól látható, hogy a stoplija a sípcsonton találja el Gallardót. A játékvezetőnek nem volt más választása. Százszázalékos piros lap.”