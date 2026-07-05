Vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt az Újfehértó SE 30 esztendős labdarúgója, Toldi András – adta hírül a Szon.hu.

Toldi András elhunyt: rutinműtét után halt meg - Fotó: Shutterstock

A lap kiemeli, hogy Toldi András pályafutását Napkoron kezdte, majd éveken át erősítette a Sényő FC csapatát a Vármegyei I. osztályban és az NB III-ban is. Emellett volt a Baktalórántháza, a Mándok, a Mátészalkai MTK, valamint a Tállya labdarúgója. Újfehértóra egy évvel ezelőtt szerződött.

Az MLSZ adatbankja szerint összesen 451 mérkőzésen lépett pályára és 258 gólt szerzett.

Rutinműtétet követően hunyt el

„Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy játékosunk, Andris a mai napon, mindössze 30 évesen, egy rutinműtétet követően tragikus hirtelenséggel elhunyt” – írja az Újfehértó SE.

Klubja közlése szerint képtelenek elhinni, felfogni és elfogadni a történteket.

„Nemcsak egy kiváló játékostól, hanem egy nagyszerű embertől, családapától, férjtől búcsúzunk. Most már csak a fentiek között tudsz majd bólintani. Isten veled, Bandi!” – búcsúzott Kiss Tamás vezetőedző.

Az együttes osztozik a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmában, és a csapat szerdán közös gyertyagyújtással emlékezik meg Toldi Andrásról.