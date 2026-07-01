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Nem lassít a Tottenham Hotspur az átigazolási időszakban. A Premier League-ben szereplő észak-londoni klub megállapodott a Newcastle Uniteddal az olasz válogatott Sandro Tonali átigazolásáról egy olyan üzlet keretében, amely akár 100 millió fontot is elérheti.

A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur június végén gyorsította fel a Sandro Tonali megszerzésére irányuló tárgyalásokat a Newcastle United vezetőségével. A felek mostanra megegyeztek, és amennyiben az átigazolás véglegessé válik, Tonali lesz a Tottenham történetének legdrágábban igazolt játékosa.

BERGAMO, ITALY, MARCH 26: Sandro Tonali, of Italy, celebrates after scoring during the FIFA World Cup 2026 European qualifier play-off football match between Italy and Northern Ireland at the Stadio di Bergamo, Italy, on March 26, 2026. Isabella Bonotto / Anadolu (Photo by Isabella Bonotto / Anadolu via AFP)
Sandro Tonali alapember az olasz válogatottban és a Newcastle-ben is
Fotó: Isabella Bonotto/Anadolu via AFP

Mindezt az után, hogy az észak-londoni klub kedden megállapodott a West Ham Uniteddal a portugál Mateus Fernandes átigazolásáról, akiért 85 millió fontot fizetnek majd. 

Sandro Tonali 100 millió fontért válthat klubot

A The Athletic azt írja, hogy a Tottenham 92,5 millió fontot fizet a 26 éves Tonaliért, míg további 7,5 millió font bónusz formájában kerülhet kifizetésre, amennyiben a Spurs többször is kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába.

A Tottenham rendkívül mozgalmas nyarat produkál: Andy Robertson és Marco Senesi szabadon igazolható játékosként érkeztek, míg Jan Paul van Hecke a Brighton csapatától érkezett 52 millió fontért.

Tonali 2023 júliusában igazolt 60 millió fontért a Newcastle Unitedhez az AC Milantól. Néhány hónappal később azonban az Olasz Labdarúgó Szövetség szerencsejátékra vonatkozó szabályainak megsértése miatt 10 hónapos eltiltást kapott. Ennek következtében kihagyta a szezon hátralévő részét, valamint az olasz válogatott 2024-es Európa-bajnoki szereplését is.

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