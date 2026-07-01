A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur június végén gyorsította fel a Sandro Tonali megszerzésére irányuló tárgyalásokat a Newcastle United vezetőségével. A felek mostanra megegyeztek, és amennyiben az átigazolás véglegessé válik, Tonali lesz a Tottenham történetének legdrágábban igazolt játékosa.

Sandro Tonali alapember az olasz válogatottban és a Newcastle-ben is

Fotó: Isabella Bonotto/Anadolu via AFP

Mindezt az után, hogy az észak-londoni klub kedden megállapodott a West Ham Uniteddal a portugál Mateus Fernandes átigazolásáról, akiért 85 millió fontot fizetnek majd.

Sandro Tonali 100 millió fontért válthat klubot

A The Athletic azt írja, hogy a Tottenham 92,5 millió fontot fizet a 26 éves Tonaliért, míg további 7,5 millió font bónusz formájában kerülhet kifizetésre, amennyiben a Spurs többször is kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába.

A Tottenham rendkívül mozgalmas nyarat produkál: Andy Robertson és Marco Senesi szabadon igazolható játékosként érkeztek, míg Jan Paul van Hecke a Brighton csapatától érkezett 52 millió fontért.

Tonali 2023 júliusában igazolt 60 millió fontért a Newcastle Unitedhez az AC Milantól. Néhány hónappal később azonban az Olasz Labdarúgó Szövetség szerencsejátékra vonatkozó szabályainak megsértése miatt 10 hónapos eltiltást kapott. Ennek következtében kihagyta a szezon hátralévő részét, valamint az olasz válogatott 2024-es Európa-bajnoki szereplését is.