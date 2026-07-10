Esküvői fotózáson vett részt Tóth Alex és barátnője, Mira. A magyar válogatott középpályásának szerelme a közösségi oldalán osztotta meg a romantikus felvételeket, amelyeken a pár menyasszonyként és vőlegényként pózol. A képek gyorsan felkeltették a rajongók figyelmét, sokakban pedig azonnal felmerült a kérdés: vajon a Bournemouth középpályása titokban feleségül vette szerelmét? Vagy csupán egy esküvői tematikájú fotózás kedvéért álltak kamera elé?

Tóth Alex titokban feleségül vette a szerelmét?

Fotó: X/AFC Bournemouth

Tóth Alex feleségül vette a szerelmét?

Az esküvői hangulatú fotók láttán sokan azt kezdték találgatni, vajon Tóth Alex és szerelme már kimondták-e a boldogító igent. Erre a kérdésre egyelőre nem érkezett válasz, a képek azonban egy ismert esküvői fotós munkái, aki korábban Schäfer András nagy napját is megörökítette. A fotózáson Mira egy elegáns fehér ruhában, Tóth Alex pedig egy lezser, mégis stílusos összeállításban állt kamera elé. Bár első ránézésre könnyű lenne azt hinni, hogy valódi esküvőn készültek a felvételek, egy apró részlet árulkodó lehet: egyikük ujján sem fedezhető fel sem jegygyűrű, sem karikagyűrű. Mindez arra utal, hogy a pár valószínűleg csak egy esküvői tematikájú fotózáson vett részt - vette észre a Bors.

Az viszont nem titok, hogy Mira szívesen mondana igent a magyar válogatott középpályásnak. Korábban a TikTok-oldalán több olyan videót is megosztott, illetve újraközölt, amelyek az eljegyzés és az esküvő témája köré épülnek. A bejegyzései alapján úgy tűnik, örömmel venné, ha kapcsolatuk hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezne.