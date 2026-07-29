Tóth Balázsnak jövőre jár le a szerződése az angol másodosztályban szereplő Blackburn Roversnél, és sajtóhírek szerint nemet mondott klubja legújabb ajánlatára. A magyar válogatott kapusa 2024-ben került a klubhoz, és mivel egy év van hátra a megállapodásból, az egyesület már csak ezen nyáron kaphat érte komolyabb összeget, így kész meghallgatni az érdeklődő csapatokat - írja a FEOL.
Tóth Balázs Blackburn után Skóciában köthet ki
Alan Nixon angol sportújságíró információi szerint a Blackburn hosszabbítást ajánlott Tóth Balázsnak, a felek azonban nem jutottak megállapodásra. A klub ezt követően dönthetett úgy, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedi a 28 éves kapust. A piaci értékét egymillió euró körülire becsülik. Tóth Balázs jövője így a nyári átigazolási időszak egyik érdekes magyar vonatkozású kérdése lehet. Sajtóhírek szerint Belgiumból és Skóciából is érdeklődnek iránta, így könnyen lehet, hogy távozik Angliából. Áprilisban arról lehetett olvasni, hogy a Premier League-ből keresik őt.
Tóth Balázs a magyar válogatottban Marco Rossi alapemberének számít, az idei négy meccsen háromszor a kezdőcsapatban kapott helyett. Összesen eddig hét mérkőzésen szerepelt a nemzeti együttesben. Az előző szezonban blackburni csapattársai őt választották az idény legjobb játékosának.