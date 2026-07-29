Tóth Balázsnak jövőre jár le a szerződése az angol másodosztályban szereplő Blackburn Roversnél, és sajtóhírek szerint nemet mondott klubja legújabb ajánlatára. A magyar válogatott kapusa 2024-ben került a klubhoz, és mivel egy év van hátra a megállapodásból, az egyesület már csak ezen nyáron kaphat érte komolyabb összeget, így kész meghallgatni az érdeklődő csapatokat - írja a FEOL.

Tóth Balázs 2024-ben került Blackburnbe Fotó: Dan Mullan / Getty Images Europe

Tóth Balázs Blackburn után Skóciában köthet ki

Alan Nixon angol sportújságíró információi szerint a Blackburn hosszabbítást ajánlott Tóth Balázsnak, a felek azonban nem jutottak megállapodásra. A klub ezt követően dönthetett úgy, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedi a 28 éves kapust. A piaci értékét egymillió euró körülire becsülik. Tóth Balázs jövője így a nyári átigazolási időszak egyik érdekes magyar vonatkozású kérdése lehet. Sajtóhírek szerint Belgiumból és Skóciából is érdeklődnek iránta, így könnyen lehet, hogy távozik Angliából. Áprilisban arról lehetett olvasni, hogy a Premier League-ből keresik őt.

🚨🇭🇺 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Rovers will sell Balazs Toth this summer!



💸 Rovers are ready to sell Toth after he rejected a new contract, with Venky's unwilling to lose him on a free next summer. He is expected to remain first-choice to protect his transfer value.



[Alan Nixon] pic.twitter.com/0dSzLa28X3 — Rovers pundit (@RoversPundit) July 26, 2026

Tóth Balázs a magyar válogatottban Marco Rossi alapemberének számít, az idei négy meccsen háromszor a kezdőcsapatban kapott helyett. Összesen eddig hét mérkőzésen szerepelt a nemzeti együttesben. Az előző szezonban blackburni csapattársai őt választották az idény legjobb játékosának.