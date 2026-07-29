Sokakat meglepett, hogy Tóth Barna kimaradt a Paks-Panathinaikosz (1-2) Konferencialiga-selejtező meccskeretéből, annak ellenére, hogy az UEFA-nak leadott nevezési listán szerepelt a neve. A 31 éves támadó ezt követően a Ferencváros elleni NB I-es rangadón sem lépett pályára, ami rögtön találgatásokra adott okot. Felmerült, hogy a válogatott csatár a sérüléséből visszatérve még nem lendült formába, sőt olyan híresztelések is napvilágot láttak, hogy távozhat Paksról. A háttérben azonban sokkal örömtelibb esemény állt: Tóth Barna azért hagyta ki a Panathinaikosz elleni nemzetközi kupamérkőzést, mert megszületett a kislánya, aki a Kamilla nevet kapta.

Apa lett a Paks csatára, Tóth Barna

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Édesapa lett a Paks csatára, Tóth Barna

Új családtaggal bővült klubunk! Megszületett Tóth Barna és felesége kisbabája, Tóth Kamilla! A kicsi és az anyuka is jól vannak. Gratulálunk a családnak, jó egészséget és örömöt kívánunk ebben a szép, új időszakban

– posztolta közösségi oldalán a Paks.

Időközben az is biztossá vált, hogy Tóth Barna elutazott a csapattal Görögországba, így jó esély mutatkozik rá, hogy pályára lép a csütörtöki (20:30) Panathinaikosz-Paks Konferencialiga-selejtező visszavágóján.

Tóth Barna az előző NB I-es idényben 25 bajnoki mérkőzésen hat góllal és hat gólpasszal járult hozzá a Paks bronzérméhez. A csatár tavaly szeptemberben az Írország elleni, 2–2-re végződő világbajnoki selejtezőn a magyar válogatottban is bemutatkozott.