Donald Trump a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval közös eseményen beszélt az angolok kieséséről, és értetlenkedve tette fel a kérdést, hogy miért kellett a csapat legnagyobb sztárjának a saját térfelén védekeznie.

Donald Trump megint kihúzta a gyufát a világbajnokságon

Fotó: Mandel Ngan/AFP

Harry Kane fantasztikus játékos. Miért küldték hátra védekezni? Miért nem elöl volt, ahol a legveszélyesebb? Ezt egyszerűen nem értem

– fogalmazott az amerikai elnök, aki azt is megjegyezte, hogy Kane-nel golfozni is szokott.

Trump megkapta a választ

Thomas Tuchel nem hagyta szó nélkül Trump szavait. Az angol szövetségi kapitány emlékeztetett arra, hogy maga az amerikai elnök is elismerte, nem futballedző, majd megvédte a döntését.

„Azt hiszem, ő maga mondta, hogy nem edző. A futball ennél sokkal összetettebb. Nem arról van szó, hogy valaki csak támad, vagy csak védekezik. Együtt kellett védekeznünk, és Harry is a csapat részeként tette a dolgát. Ezeket a döntéseket a mérkőzés alakulása alapján hozzuk meg, a tapasztalatainkra hagyatkozva” – mondta Tuchel.

A német szakember ugyanakkor elismerte, hogy csapata az utolsó félórában túlságosan visszaállt, de hangsúlyozta, ezért nem lehet egyetlen játékost felelőssé tenni.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump főszereplővé válik a világbajnokságon: korábban óriási felháborodást váltott ki, amikor nyíltan elismerte, hogy közbenjárt Folarin Balogun ügyében. Az amerikai csatár a Bosznia-Hercegovina elleni kiállítása után automatikusan egymeccses eltiltást kapott volna, a FIFA azonban végül felfüggesztette a büntetés végrehajtását, így Balogun pályára léphetett Belgium ellen. Trump később azt mondta, telefonált Infantinónak, és szerinte ezzel sikerült elkerülni a „felesleges vitát”. Az ügy hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki, sokan a sportág függetlenségét féltették a politikai beavatkozástól.

Anglia a francia válogatott elleni bronzmérkőzéssel zárja a világbajnokságot, a találkozó magyar idő szerint szombat este 23 órakor kezdődik a miami Hard Rock Stadionban.