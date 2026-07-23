Hollandiában is óriási érdeklődés övezi a csütörtök esti Twente-FTC Európa-liga selejtezőt (20:00, tv: Sport 1). A magyar válogatott egykori kapusa, Babos Gábor már 26 éve él kint, és az Origo Sportnak elmondta: a hazai csapat nagy önbizalommal várja a zöld-fehérek elleni mérkőzést, de nem becsülik le Borbély Balázs vezetőedző együttesét, tisztában vannak annak erősségeivel. A holland szurkolók viszont otthoni környezetben egyértelműen a saját csapatukat tartják a találkozó esélyesének.

Twente-FTC összecsapás vár a magyar rekordbajnok játékosaira az Európa-liga selejtezőjében

Fotó: Tumbász Hédi

Mindenki önbizalommal várja a Twente-FTC-meccset

A magyar bajnoki ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kettős győzelemmel – 2-1 után 3-0 – jutott tovább az Európa-liga selejtező első fordulójából, miközben a holland bajnokságban negyedik helyen végző Twentének a zöld-fehérek elleni lesz az első tétmérkőzése a szezonban.

Eddig csak felkészülési találkozókat játszottak, a Genttől ugyan kikaptak, de azon kívül jó eredményeket értek el, úgyhogy nagy önbizalommal várják a Ferencváros elleni összecsapás, főleg az első meccset

– nyilatkozta az Origo Sport megkeresésére a 27-szeres magyar válogatott kapus, Babos Gábor, aki még 2000-ben költözött ki Hollandiába. Pályafutása során megfordult a NAC Breda, a Feyenoord és a NEC Nijmegen csapataiban. Visszavonulása után kapusedzőnek állt, előbb a NAC akadémiáján, majd az első csapatnál tevékenykedett, mielőtt idén elköszöntek tőle.

Babos Gábor azt mondta, Hollandiában is mindenki tisztában vannak azzal, hogy a Ferencváros hét éven keresztül bajnok volt hazájában, mielőtt idén az ETO FC letaszította a trónról. Ahogy azzal is, hogy az elmúlt időszakban a nemzetközi porondon is nagyon jól szerepelt a csapat. Tavaly egészen az Európa-liga nyolcaddöntőjéig menetelt a zöld-fehér együttes.

A Twente alaposan kielemezte a Fradit, komolyan veszi a mérkőzést. A klubnál is tudják, hogy mik a magyar csapat erősségei, nem becsülik le őket. Hollandiában viszont az a vélemény, hogy az első mérkőzésen, hazai közönség előtt a Twente az esélyesebb a győzelemre

– számolt be a találkozó helyszínén uralkodó közvéleményről a korábbi magyar hálóőr.