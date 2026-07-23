Hollandiában is óriási érdeklődés övezi a csütörtök esti Twente-FTC Európa-liga selejtezőt (20:00, tv: Sport 1). A magyar válogatott egykori kapusa, Babos Gábor már 26 éve él kint, és az Origo Sportnak elmondta: a hazai csapat nagy önbizalommal várja a zöld-fehérek elleni mérkőzést, de nem becsülik le Borbély Balázs vezetőedző együttesét, tisztában vannak annak erősségeivel. A holland szurkolók viszont otthoni környezetben egyértelműen a saját csapatukat tartják a találkozó esélyesének.
Mindenki önbizalommal várja a Twente-FTC-meccset
A magyar bajnoki ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kettős győzelemmel – 2-1 után 3-0 – jutott tovább az Európa-liga selejtező első fordulójából, miközben a holland bajnokságban negyedik helyen végző Twentének a zöld-fehérek elleni lesz az első tétmérkőzése a szezonban.
Eddig csak felkészülési találkozókat játszottak, a Genttől ugyan kikaptak, de azon kívül jó eredményeket értek el, úgyhogy nagy önbizalommal várják a Ferencváros elleni összecsapás, főleg az első meccset
– nyilatkozta az Origo Sport megkeresésére a 27-szeres magyar válogatott kapus, Babos Gábor, aki még 2000-ben költözött ki Hollandiába. Pályafutása során megfordult a NAC Breda, a Feyenoord és a NEC Nijmegen csapataiban. Visszavonulása után kapusedzőnek állt, előbb a NAC akadémiáján, majd az első csapatnál tevékenykedett, mielőtt idén elköszöntek tőle.
Babos Gábor azt mondta, Hollandiában is mindenki tisztában vannak azzal, hogy a Ferencváros hét éven keresztül bajnok volt hazájában, mielőtt idén az ETO FC letaszította a trónról. Ahogy azzal is, hogy az elmúlt időszakban a nemzetközi porondon is nagyon jól szerepelt a csapat. Tavaly egészen az Európa-liga nyolcaddöntőjéig menetelt a zöld-fehér együttes.
A Twente alaposan kielemezte a Fradit, komolyan veszi a mérkőzést. A klubnál is tudják, hogy mik a magyar csapat erősségei, nem becsülik le őket. Hollandiában viszont az a vélemény, hogy az első mérkőzésen, hazai közönség előtt a Twente az esélyesebb a győzelemre
– számolt be a találkozó helyszínén uralkodó közvéleményről a korábbi magyar hálóőr.
Babos Gábor véleménye a holland csapatról
A Twente legutóbb a 2024/25-ös szezonban szerepelt a nemzetközi kupákban, a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesve az Európa-liga alapszakaszában találta magát. Sőt, tovább is jutott a kieséses szakasz első fordulójába, ahol a norvég Bodö/Glimt búcsúztatta.
A Twente anyagilag is biztos lábakon áll, nagyon jó játékosokkal erősítenek évről-évre. Most Wout Weghorst személyében, aki a világbajnokságon is pályára lépett, igazoltak új csatárt az Ajaxból. Szerintem ő játszani fog a Fradi ellen. Emellett a csapat nagy része együtt maradt. Van egy nagyon rutinos kapusuk, a 36 éves Lars Unnerstall, akit nagyon jónak tartok
– mondta el véleményét a Twentéről Babos Gábor.
Jó hangulat uralkodik a Twente otthonában
A 27-szeres magyar válogatott kapus 15 évig védett Hollandiában, és pályafutás során az egyik legtöbb (23) mérkőzést éppen a Twente ellen vívta. A legemlékezetesebb összecsapás egy 2007-es kupamérkőzés volt a számára.
Holland Kupa-elődöntőt játszottunk, és 2-2 után tizenegyesekkel kaptunk ki, így nem jutottunk be a fináléba. Ez az emlék él bennem a legélénkebben a Twentével kapcsolatban
– emlékezett vissza Babos, aki legfrissebb élményeit a NAC Breda kapusedzőjeként szerezte a Twente ellen.
Az utóbbi időben mindig szoros meccseket játszottunk velük, de a végén rendre kikaptunk. Ők voltak a jobbak, ezt el kell, hogy ismerjem. A Twente otthonában mindig nagyon jó a hangulat, ezért is nagyon jó a csapat hazai pályán. És ha jól tudom, a Ferencváros ellen is teltházas mérkőzés lesz
– beszélt a holland klub otthonában uralkodó hangulatról az egykori hálóőr.
Babos Gábor elmondása szerint a budapesti visszavágóra is rengeteg holland tervezte már meg az utazását, de kint azzal is tisztában vannak, hogy a Ferencváros szurkolói szintén nagyon fanatikusak.
„Magyar vagyok, természetesen szurkolok a Fradinak”
Az 51 éves kapusedző Magyarországon a Sopronban és az MTK-ban játszott, mielőtt Hollandiába igazolt.
Megmondom őszintén, hogy nem követem napi szinten a magyar futballt, csak a hírekből tájékozódom. A Ferencvárosnak legutóbb az ETO FC elleni bajnoki mérkőzését láttam. Kíváncsi vagyok, hogy az új edzővel mire lesznek képesek
– fogalmazott Babos, aki arra a kérdésre, hogy a Ferencvárosnak vagy a Twentének szurkol-e, így válaszolt:
25 évig Magyarországon éltem, most már 26 éve Hollandiában, úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Magyar vagyok, természetesen szurkolok a Fradinak, ez egyértelmű, de hogy ki fog továbbjutni, megtippelni sem tudom. A magyar futball szempontjából minden siker nagyon jól jön és fontos előrelépést jelent.
Búcsú a NAC Bredától
Babos Gábor több szerepkörben is szolgálta a NAC Bredát – oda igazolt először Magyarországról, ott is fejezte be profi pályafutását, később az akadémián, majd az első csapatnál volt kapusedző. Ezért is érte váratlanul az idei döntés, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Az egykori kapus jelenleg munkanélküli, ugyanis mire kiderült, hogy a NAC nem számít rá a következő szezonban, addigra a legtöbb klubnál már összeállt a szakmai stáb.