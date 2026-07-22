Hazájában közfelháborodást váltott ki, de nemzetközi mérkőzésen is nagy port kavart a csütörtök esti Twente-FTC Európa-liga selejtező (20:00, tv: Sport 1) játékvezetője. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a lengyel Damian Kost jelölte ki az összecsapás első találkozójának levezetésére. A 37 éves bíró miatt majdnem újra kellett játszani egy meccset Lengyelországban, még 2024-ben – legalábbis a vesztes klub ezt követelte. Sőt, idén is vitákat szított az egyik ítélete egy válogatott összecsapáson.

Damian Kos játékvezető jelölte az UEFA a Twente-FTC meccsre

Fotó: Henning Von Jagow

Damian Kos vezeti a Twente-FTC meccset

Damian Kos számára nem idegen a nemzetközi porond. A 37 éves lengyel az elmúlt években rendszeresen bíráskodott európai kupamérkőzéseken – a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Konferencialiga főtábláján. A játékvezető viszonylag gyorsan nyúl a lapokhoz, átlagosan öt figyelmeztetést oszt ki meccsenként.

Közfelháborodást váltott ki Lengyelországban

A lengyel bíró miatt két évvel ezelőtt jelentős felháborodást támadt hazájában. Damian Kos a Wisla Kraków-Widzew Lódz kupameccset vezette, amikor a hazai csapat a hosszabbítás tizenkilencedik percében egyenlített – a gólt viszont szakértők szerint is érvényteleníteni kellett volna egy a találatot megelőző egyértelmű szabálytalanság miatt. A 37 éves játékvezetőt még a videóbíró is kihívta, ám a VAR-ellenőrzés és a felvételek megnézése ellenére érvényben hagyta a gólt. A vendég csapat panaszt nyújtott be és a mérkőzés újrajátszását követelte – és bár ez nem történt meg, Kost rövid időre eltiltották.

Nem engedte pályára lépni a cserejátékost

A holland sajtó azért is foglalkozik a Twente-Ferencváros mérkőzés játékvezetőjével, mert a hazai csapat középpályása, Kristian Hlynsson sem jó szívvel emlékezik rá vissza. Damian Kost vezette ugyanis a májusi Japán-Izland felkészülési mérkőzést, amelyen a 22 éves labdarúgó a vendég együttesben játszott, míg le nem cserélték. Hlynsson viszont a 37 éves lengyel bíró megítélése szerint túl lassan hagyta el a pályát, ezért a helyére érkező Isak Thorvaldsson egy percig nem léphetett pályára. Emiatt Izland ideiglenesen tíz főre fogyatkozott, Japán pedig ebben a 60 másodpercben szerezte meg a mérkőzés egyetlen gólját.