Mészöly Gézával akkor beszéltünk legutóbb, amikor az NB II-ben szereplő Budafok együttesét készült benntartani a másodosztályban 2025 tavaszán. Ezt sikerrel véghez is vitte, ám a következő idényben elváltak útjai a klubtól. Az Újpest kispadján korábban háromszor is megfordult szakember azonban nem távolodott el a magyar labdarúgástól, sőt, kifejezetten fontos projektben van érdekeltsége.
Magyar tehetségekkel foglalkozik az Újpest korábbi edzője, Mészöly Géza
"A Mészöly Focisulit csinálom most, nagyon élvezem. Sok tehetséges fiatalunk van, a felnőtt csapatunk is feljutott a Budapesti labdarúgó-bajnokság első osztályába (BLASZ 1). Egészen a nulláról kezdtük, egyszerűen, mégis nagyszerűen működünk, mert tulajdonképpen olyan eredményeket értünk már el, melyekkel akadémiákat is megelőztünk. Én a fiatal tehetségeinket felügyelem, persze van külön edzője is a csapatnak.
Büszkeséggel tölt el, hogy három játékosunk is bekerült az U16-os válogatottba. Ez is bizonyítja, hogy a Focisuliból is vezet út a válogatott felé,
nem csak az akadémiákról" – mesélt az Origo Sportnak a Mészöly Focisuliról az 59 éves szakember, aki emellett NB I-es meccsekre is jár.
"Kinn voltam a Vasas Győr elleni mérkőzésén. Apunak a szektorában, az ő német rokainaval együtt néztem a találkozót, amit ők is nagyon élveztek. Jóleső érzéssel töltött el, hogy sok Vasas-szurkoló jött oda hozzám, fotót és aláírást kértek. Boldoggá tett, hogy még a mai napig nem felejtenek el" – mondta Mészöly Géza, aki legendás édesapjához hasonlóan futballozott a Vasasban.
Mészöly Géza szerint még döcög az újpesti projekt
A korábbi 20-szoros magyar válogatott védő az NB I-es szezont vereséggel kezdő Újpest következő bajnokijára, a Debrecen elleni rangadóra is kilátogat. Korábbi csapatának a lehető legjobbat kívánja, de megítélése szerint az új projekt egyelőre nehezen indult be.
"A MOL érkezésével nagy változás történt, a szurkolók is felfokozott állapotba kerültek. Amit a magyar válogatottnál és Németországban is elért, amiatt Dárdai Pált abszolút elismerik.
Ez a projekt egyelőre nehezen akar beindulni, pedig fontos lenne, hogy az Újpest egy masszív egyesület legyen, és olyan játékosok kerüljenek a klubhoz, akik méltók a címerhez.
Nekem a klubnál töltött harmadik periódusomban nem sikerült a nagy áttörés, a távozásom után azonban megvolt minden lehetőség az előrelépésre. Most viszont úgy érzem, az igazolások nem igazán jöttek be, sem a téli, sem a nyári időszakban. Még nem alakult ki a jelenlegi csapat, de ne törjünk pálcát azért felettük, hiszen még csak egy mérkőzés ment le" – mondta Mészöly Géza, és a nyitófordulóban elszenvedett vereségről bővebben is szót ejtett.
"Volt már olyan csapat, amely vereséggel kezdett és bajnok lett, hát ezt kívánom az Újpestnek.
A Nyíregyháza ellen az NB I egyik legjobb kapusa, Szappanos Péter hibázott, ez mindenkit meglepett. Az elmúlt 10 évben szerintem nem történt vele ilyen. Most letudta, és bízunk benne, hogy sok mérkőzést hoz majd le kapott gól nélkül, és az Újpestnek nagy erőssége lesz" – tette hozzá.
Mészöly Gézának borzasztóan fájt az újpesti kudarc
Az idei szezonban még nem a bajnoki cím az elsődleges célkitűzés a klubnál, de a szurkolók előbb-utóbb sikereket várnak. Az NB I-es győzelemhez korábban közel álltak a lila-fehérek, Mészöly Géza irányításával kétszer voltak ezüstérmesek. Az Újpest egykori edzője már túltette magát ezeken, de különösen fájó volt számára a 2006-os ezüstérem.
"2010-ben vertük meg 6-0-ra a Fradit. 2006-ban pedig nagyon közel voltunk a végső sikerhez, a kezünkben volt a bajnoki cím. A stadion bezárása miatt viszont nem tudtuk a Megyeri úton lejátszani az utolsó mérkőzést, ez is befolyásolta a végkimenetelt. Ha az a csapat egyben maradhatott volna velem az élen, akkor a bajnoki címért szállhattunk volna harcba a következő idényben is. De akkorra már nem volt türelem velem szemben sem, több játékost is elküldtek. Ettől függetlenül szép emlékeim vannak, bár nagyon fájt a kudarc.
Ezt már lezártam magamban, méghozzá olyannyira, hogy még azóta sem néztem vissza a felvételt. Nem tudom, valaha sort kerítek-e rá. Annyira fájó volt,
mert nagyon egyben volt a csapat. A szezon végére ugyan elfogytunk, sok sérültünk és eltiltottunk is volt, de karnyújtásnyira voltunk a sikertől" – emlékezett vissza a múltra Mészöly Géza, akinek a 2024-es távozása is keserű emlék, de már előre tekint.
A Mészöly Focisuli óriási sikert ért el
Visszatérve a jelenhez, a Mészöly Focisulinál remek munka zajlik, nemrég pedig hatalmas sikert könyvelhetett el az akadémia.
Eladtunk egy játékost a holland AZ Alkmaarnak, ami óriási büszkeség számunkra. Őt Farkas Timótnak hívják, mindössze 16 éves.
Kovács Bendegúzhoz (aki szintén az Alkmaar játékosa – a szerk.) hasonlóan ő is középcsatár, vagyis 9-es poszton játszik. Bízunk benne, hogy előbb az AZ Alkmaarban, később pedig a magyar válogatottban is csatárpárost alkothatnak majd. Timót története egyébként különleges, már hat éve nálunk volt, amatőr közegből (grassroots) szúrtuk ki, 6 év alatt lett a legjobb játékosunk" – árulta el Mészöly, kiemelve a Focisuli sokoldalúságát.
"500 játékosunk van, Farkas Timót lett az első aki ilyen magas szintre jutott el. Egészen öt éves kortól a felnőtt korig vannak labdarúgóink, gyakorlatilag minden korosztályt felölelünk. A felnőtt bajnokságban játszanak idősebb, 26-27 éves rutinosabb srácok is. Most a BLASZ I-ben és a BLASZ III-ban is van csapatunk, plusz ott vannak a különböző korosztályos csapatok.
Nálunk senki sem koptatja a kispadot, szinte mindenkinek találunk lehetőséget a játékra. Végső soron a foci örömét szeretnénk átadni,
hogy mindenki megtalálja a számításait, aki szeretne futballozni. Fontos a képzés is, büszkék vagyunk rá, hogy nemzetközi porondon, külföldi tornákon is megmérethetik magukat a csapataink. Nagy köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen az ő finanszírozásuk is hozzájárul a sikerekhez" – mesélte Mészöly Géza, hozzátéve, hogy hamarosan még profibb környezetben folytathatják a munkát.
"Van egy budapesti projektünk is, három pálya elkészült, az öltöző épület átadására várunk. Ez egy igazi, impozáns bázisa lehet majd a focisulinak, így egy helyen lehetünk. Ez az MLSZ és a fővárosi önkormányzat közös projektje, remélhetőleg hamarosan ezt is átvehetjük" – tette hozzá az Újpest korábbi vezetőedzője.
Mészöly Géza gőzerővel végzi a munkát a magyar utánpótlásban, az NB I 2026/2027 szezonja pedig a hétvégén folytatódik. A második fordulóban az Újpest a Debrecen ellen javíthat hazai pályán, a Vasas pedig a Ferencváros otthonába látogat.
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