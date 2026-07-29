Mészöly Gézával akkor beszéltünk legutóbb, amikor az NB II-ben szereplő Budafok együttesét készült benntartani a másodosztályban 2025 tavaszán. Ezt sikerrel véghez is vitte, ám a következő idényben elváltak útjai a klubtól. Az Újpest kispadján korábban háromszor is megfordult szakember azonban nem távolodott el a magyar labdarúgástól, sőt, kifejezetten fontos projektben van érdekeltsége.

Az Újpest korábbi edzője, Mészöly Géza jelenleg fontos futballprojektet felügyel

Fotó: Kokics Donáta - Origo

Magyar tehetségekkel foglalkozik az Újpest korábbi edzője, Mészöly Géza

"A Mészöly Focisulit csinálom most, nagyon élvezem. Sok tehetséges fiatalunk van, a felnőtt csapatunk is feljutott a Budapesti labdarúgó-bajnokság első osztályába (BLASZ 1). Egészen a nulláról kezdtük, egyszerűen, mégis nagyszerűen működünk, mert tulajdonképpen olyan eredményeket értünk már el, melyekkel akadémiákat is megelőztünk. Én a fiatal tehetségeinket felügyelem, persze van külön edzője is a csapatnak.

Büszkeséggel tölt el, hogy három játékosunk is bekerült az U16-os válogatottba. Ez is bizonyítja, hogy a Focisuliból is vezet út a válogatott felé,

nem csak az akadémiákról" – mesélt az Origo Sportnak a Mészöly Focisuliról az 59 éves szakember, aki emellett NB I-es meccsekre is jár.

"Kinn voltam a Vasas Győr elleni mérkőzésén. Apunak a szektorában, az ő német rokainaval együtt néztem a találkozót, amit ők is nagyon élveztek. Jóleső érzéssel töltött el, hogy sok Vasas-szurkoló jött oda hozzám, fotót és aláírást kértek. Boldoggá tett, hogy még a mai napig nem felejtenek el" – mondta Mészöly Géza, aki legendás édesapjához hasonlóan futballozott a Vasasban.

A Vasas mérkőzéseit is figyelemmel kíséri Mészöly Géza

Fotó: Somogyi Daniel / vasasfc.hu

Mészöly Géza szerint még döcög az újpesti projekt

A korábbi 20-szoros magyar válogatott védő az NB I-es szezont vereséggel kezdő Újpest következő bajnokijára, a Debrecen elleni rangadóra is kilátogat. Korábbi csapatának a lehető legjobbat kívánja, de megítélése szerint az új projekt egyelőre nehezen indult be.

"A MOL érkezésével nagy változás történt, a szurkolók is felfokozott állapotba kerültek. Amit a magyar válogatottnál és Németországban is elért, amiatt Dárdai Pált abszolút elismerik.

Ez a projekt egyelőre nehezen akar beindulni, pedig fontos lenne, hogy az Újpest egy masszív egyesület legyen, és olyan játékosok kerüljenek a klubhoz, akik méltók a címerhez.

Nekem a klubnál töltött harmadik periódusomban nem sikerült a nagy áttörés, a távozásom után azonban megvolt minden lehetőség az előrelépésre. Most viszont úgy érzem, az igazolások nem igazán jöttek be, sem a téli, sem a nyári időszakban. Még nem alakult ki a jelenlegi csapat, de ne törjünk pálcát azért felettük, hiszen még csak egy mérkőzés ment le" – mondta Mészöly Géza, és a nyitófordulóban elszenvedett vereségről bővebben is szót ejtett.