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A labdarúgó NB I új idényének nyitómeccse meglepetéssel ért véget. Az Újpest ugyan hamar vezetést szerzett a Nyíregyháza ellen, ám a hazai csapat végül egy potyagóllal fordított és 2-1-re megnyerte a meccset.

A labdarúgó NB I 2026/2027-es idénye péntek este a Nyíregyháza–Újpest találkozóval rajtolt el. A lila-fehérek legfontosabb hiányzója éppen az ellenféltől igazolt Tijani volt, aki betegséggel is küzdött a nyári felkészülés időszakban, és mivel lejárt a tartózkodási engedélye, haza kellett utaznia Nigériába.

Az Újpest jól kezdett a Nyíregyháza ellen
Az Újpest jól kezdett a Nyíregyháza ellen
Fotó: ujpestfc.hu

Jól kezdett az Újpest

Szélesi Zoltán együttese kezdett jobban, és a 14. percben meg is szerezte a vezetést. 

Matko készítette le szépen a labdát Bodnárnak, akinek a megpattanó lövése a bal felső sarokban kötött ki. 

A folytatásban sokkal többet volt a labda az aktívabban támadó Nyíregyházánál, de a szünetben maradt az egygólos újpesti előny.

Fordított a Nyíregyháza

Bódog Tamás együttese a második félidő elején gólra váltotta fölényét. Egy szöglet után Medved csúsztatta meg a labdát, amely végül Amenyidóról pattant a saját kapujába.

A hazai csapat végül a hajrában a meccset is megfordította, de ehhez kellett Szappanos nagy hibája. 

A nyáron igazolt rutinos kapus Kvasinához ívelte a labdát, aki 20 méterről kapura lőtt. Szappanos ugyan beleért a labdába, de az a kezei között a kapuba gurult.

A Nyíregyháza ezzel a potyagóllal nyert 2-1-re, az Újpest vereséggel kezdte a szezont.

Labdarúgó NB I, 1. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 2-1 (0-1)

gólszerzők: Medved (50.), Kvasina (86.) illetve Bodnár (14.)

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