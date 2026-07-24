A labdarúgó NB I 2026/2027-es idénye péntek este a Nyíregyháza–Újpest találkozóval rajtolt el. A lila-fehérek legfontosabb hiányzója éppen az ellenféltől igazolt Tijani volt, aki betegséggel is küzdött a nyári felkészülés időszakban, és mivel lejárt a tartózkodási engedélye, haza kellett utaznia Nigériába.

Az Újpest jól kezdett a Nyíregyháza ellen

Fotó: ujpestfc.hu

Jól kezdett az Újpest

Szélesi Zoltán együttese kezdett jobban, és a 14. percben meg is szerezte a vezetést.

Matko készítette le szépen a labdát Bodnárnak, akinek a megpattanó lövése a bal felső sarokban kötött ki.

A folytatásban sokkal többet volt a labda az aktívabban támadó Nyíregyházánál, de a szünetben maradt az egygólos újpesti előny.

Fordított a Nyíregyháza

Bódog Tamás együttese a második félidő elején gólra váltotta fölényét. Egy szöglet után Medved csúsztatta meg a labdát, amely végül Amenyidóról pattant a saját kapujába.

A hazai csapat végül a hajrában a meccset is megfordította, de ehhez kellett Szappanos nagy hibája.

A nyáron igazolt rutinos kapus Kvasinához ívelte a labdát, aki 20 méterről kapura lőtt. Szappanos ugyan beleért a labdába, de az a kezei között a kapuba gurult.

A Nyíregyháza ezzel a potyagóllal nyert 2-1-re, az Újpest vereséggel kezdte a szezont.

Labdarúgó NB I, 1. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 2-1 (0-1)

gólszerzők: Medved (50.), Kvasina (86.) illetve Bodnár (14.)