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A legendás kanálhajlító Harry Kane-ről és az egész angol válogatottról levette a vb-átkot. Uri Geller állítja, misztikus beavatkozása is kellett a nemzeti csapat eddigi meneteléséhez– amely az ő segítségével újra világbajnok lehet.

Uri Geller szerint az angol labdarúgó-válogatott neki is köszönheti, hogy bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. A legendás kanálhajlító médium azt állítja, hogy egy idegen eredetű, természetfeletti kristálykoponya segítéségével vette le a vb-átkot az egész nemzeti csapatról. Szerinte a misztikus beavatkozása minden olyan rossz erőt semlegesített, amely visszavetette volna a csapat teljesítményét.

Uri Geller beavatkozott a foci-vb alakulásába
Uri Geller médium szerint Anglia neki köszönheti, hogy a válogatott bejutott a foci-vb negyeddöntőjébe
Fotó: JOERG CARSTENSEN / DPA

Uri Geller érdeme Anglia menetelésében

Anglia – Horvátországot és Panamát legyőzve, Ghánával gólnélküli döntetlent játszva – veretlenül zárta csoportját a világbajnokságon. A legjobb 32 között aztán jócskán megizzadt a továbbjutásért a Kongói DK ellen – sokáig egygólos hátrányban játszott, majd jött Harry Kane és két góljával megfordította az összecsapást. A nyolcaddöntőben pedig Jude Bellingham volt az, aki duplázni tudott Mexikó ellen. Uri Geller szerint azonban ez a menetelés nem csupán Thomas Tuchel szövetségi kapitány, Kane vagy Bellingham érdeme, hanem az ő intergalaktikus beavatkozásáé is. A 79 éves médium felfedte azt az idegen eredetű titkos fegyvert, amelyet bevetett annak érdekében, hogy Anglia bejusson a legjobb nyolc közé.

England's Jude Bellingham celebrates scoring their side's second goal of the game during the FIFA World Cup Round of 16 match at Mexico City Stadium, Mexico. Picture date: Sunday July 5, 2026. (Photo by Nick Potts/PA Images via Getty Images)
Jude Bellingham Mexikó elleni duplája kellett ahhoz, hogy az angolok bejussanak a legjobb nyolc közé
Fotó: Nick Potts - PA Images / PA Images

Ezt a koponyát, amely akár földönkívüli eredetű is lehet, sok évvel ezelőtt, telepatikus úton fedeztem fel egy maja piramis mélyén. Azt tervezem, hogy kihasználom ennek a természetfeletti energiáit, hogy Anglia bejusson a negyeddöntőbe

fogalmazott még a Mexikó elleni meccs előtt Uri Geller. Hozzátette, ő nem csodatevő, se nem próféta, de mindent megtesz azért, hogy elérje a célját – ami most határozottan az volt, hogy levegye az átkot az angol válogatottról.

Harry Kane-ről is levette az átkot

Nem ez volt egyébként az első alkalom, hogy a 79 éves médiumnak meg kellett menteni Angliát a foci-vb-n. Uri Geller állítja, ő vette le a rontást Harry Kane-ről is, amit még Nana Kwaku Bonsam ghánai sámán tett rá a két nemzeti csapat összecsapása előtt. A csapatkapitány azóta négyszer is betalált és harcban van a gólkirályi címért.

England's Harry Kane scores their side's third goal of the game from a penalty during the FIFA World Cup Round of 16 match at Mexico City Stadium, Mexico. Picture date: Sunday July 5, 2026. (Photo by Nick Potts/PA Images via Getty Images)
A médium Harry Kane csapatkapitányról is levette az átkot
Fotó: Nick Potts - PA Images / PA Images

Azóta folyamatosan segítem Anglia sikerét. Az, hogy hiszel-e az átkokban, egy másik kérdés. De pszichológiailag, amikor valami ilyesmi történik, a futballisták gyakran babonásak lesznek. Aggódtam, hogy Harry félelemmel telve léphet pályára, ezért úgy döntöttem, hogy ellensúlyozom a sámán átkát

– mondta Uri Geller. Kiemelte, ő soha nem használta a természetfeletti erejét arra, hogy bárkit is megátkozzon.

A legendás kanálhajlító médium intergalaktikus beavatkozásai eddig beváltak, és úgy véli, az angol nemzet reményével ötvözve ez elég lehet ahhoz, hogy a válogatott 1966 után újra világbajnok legyen.

 

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