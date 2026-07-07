Uri Geller szerint az angol labdarúgó-válogatott neki is köszönheti, hogy bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. A legendás kanálhajlító médium azt állítja, hogy egy idegen eredetű, természetfeletti kristálykoponya segítéségével vette le a vb-átkot az egész nemzeti csapatról. Szerinte a misztikus beavatkozása minden olyan rossz erőt semlegesített, amely visszavetette volna a csapat teljesítményét.

Uri Geller médium szerint Anglia neki köszönheti, hogy a válogatott bejutott a foci-vb negyeddöntőjébe

Fotó: JOERG CARSTENSEN / DPA

Uri Geller érdeme Anglia menetelésében

Anglia – Horvátországot és Panamát legyőzve, Ghánával gólnélküli döntetlent játszva – veretlenül zárta csoportját a világbajnokságon. A legjobb 32 között aztán jócskán megizzadt a továbbjutásért a Kongói DK ellen – sokáig egygólos hátrányban játszott, majd jött Harry Kane és két góljával megfordította az összecsapást. A nyolcaddöntőben pedig Jude Bellingham volt az, aki duplázni tudott Mexikó ellen. Uri Geller szerint azonban ez a menetelés nem csupán Thomas Tuchel szövetségi kapitány, Kane vagy Bellingham érdeme, hanem az ő intergalaktikus beavatkozásáé is. A 79 éves médium felfedte azt az idegen eredetű titkos fegyvert, amelyet bevetett annak érdekében, hogy Anglia bejusson a legjobb nyolc közé.

Jude Bellingham Mexikó elleni duplája kellett ahhoz, hogy az angolok bejussanak a legjobb nyolc közé

Fotó: Nick Potts - PA Images / PA Images

Ezt a koponyát, amely akár földönkívüli eredetű is lehet, sok évvel ezelőtt, telepatikus úton fedeztem fel egy maja piramis mélyén. Azt tervezem, hogy kihasználom ennek a természetfeletti energiáit, hogy Anglia bejusson a negyeddöntőbe

– fogalmazott még a Mexikó elleni meccs előtt Uri Geller. Hozzátette, ő nem csodatevő, se nem próféta, de mindent megtesz azért, hogy elérje a célját – ami most határozottan az volt, hogy levegye az átkot az angol válogatottról.

Harry Kane-ről is levette az átkot

Nem ez volt egyébként az első alkalom, hogy a 79 éves médiumnak meg kellett menteni Angliát a foci-vb-n. Uri Geller állítja, ő vette le a rontást Harry Kane-ről is, amit még Nana Kwaku Bonsam ghánai sámán tett rá a két nemzeti csapat összecsapása előtt. A csapatkapitány azóta négyszer is betalált és harcban van a gólkirályi címért.

A médium Harry Kane csapatkapitányról is levette az átkot

Fotó: Nick Potts - PA Images / PA Images

Azóta folyamatosan segítem Anglia sikerét. Az, hogy hiszel-e az átkokban, egy másik kérdés. De pszichológiailag, amikor valami ilyesmi történik, a futballisták gyakran babonásak lesznek. Aggódtam, hogy Harry félelemmel telve léphet pályára, ezért úgy döntöttem, hogy ellensúlyozom a sámán átkát

– mondta Uri Geller. Kiemelte, ő soha nem használta a természetfeletti erejét arra, hogy bárkit is megátkozzon.