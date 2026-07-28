A The Athletic szakértőjeként véleményt mondó Graham Scott úgy véli, a világbajnokság egyik legnagyobb problémája az volt, hogy teljesen eltérő mércével avatkozott közbe a VAR. Miközben a Premier League-ben az előző idény 380 mérkőzésén mindössze három olyan VAR-hiba történt, amelyet utólag egyértelmű tévedésnek minősítettek, addig a vb-n 104 találkozó alatt legalább hat olyan beavatkozás akadt, amely szerinte egy eredetileg helyes játékvezetői döntést rontott el.
A korábbi angol bíró ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy voltak pozitívumok: a leshelyzetek megítélésében alkalmazott technológia gyorsan és pontosan működött, a kezezéses esetek ezúttal nem generáltak nagyobb vitát, a játékvezetők pedig igyekeztek folyamatosabbá tenni a játékot az új újraindítási szabályokkal. A legnagyobb gondot azonban továbbra is a VAR túlzott beavatkozása jelentette.
Scott összeállította a torna tíz legvitatottabb játékvezetői döntését.
Közbeszólt a VAR: a vb legnagyobb játékvezetői hibái
1. Themba Zwane kiállítása Mexikó ellen
A Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzésen Themba Zwane könyökkel próbálta lerázni magáról Roberto Alvaradót, aki szabálytalanul feltartotta. Volt érintkezés az arcon, de Scott szerint ez messze nem ért piros lapot erőszakos viselkedésért. A pályán hozott döntés – vagyis hogy tovább engedték a játékot – szerinte helyes volt, a VAR feleslegesen avatkozott közbe.
2. Anglia megúszott egy egyértelmű büntetőt
Az Anglia–Ghána összecsapáson Ezri Konsa szabálytalanul szerelte Prince Adut a tizenhatoson belül. A játékvezető ugyan nem látta az esetet, ami Scott szerint még megbocsátható, a videóbírónak viszont közbe kellett volna avatkoznia. A korábbi Premier League-bíró szerint ez a torna egyik legegyértelműbb elmaradt tizenegyese volt.
3. Elvették Vinícius Júnior gólját
A Brazília–Skócia mérkőzésen Scott McKenna elveszítette a labdát Vinícius Júniorral szemben, aki gólt szerzett. A játékvezető kiváló helyről látta az esetet, mégis kihívta a VAR, amely minimális kontaktot talált a labdaszerzésnél. Scott szerint ilyen apró érintkezések miatt nem szabadna megváltoztatni egy pályán meghozott döntést.
4. Érvényben maradt a német gól
A Németország–Ecuador találkozón Aleksandar Pavlovic ugyan elrúgta a labdát, de a mozdulat végén fejbe rúgta Pedro Vitét – a gólt mégis megadták. Scott szerint ez különösen azért volt következetlen, mert néhány nappal később egy hasonló szituáció miatt már érvénytelenítettek egy kongói gólt.
5. Kongó gólját túl szigorúan vették el
A Kongói DK–Üzbegisztán csoportmeccsen Nathanael Mbuku mintegy 70 méterre a kaputól enyhén érintette üldözőjét, Sherzod Naszrullajevet, miközben próbálta megtartani a pozícióját. A támadás végén gól született, amelyet a VAR érvénytelenített. Scott szerint ilyen minimális kontakt miatt csak akkor lenne indokolt közbelépni, ha maga a szabálytalanság is legalább sárga lapot érne.
6. Kanada sem kapta meg a büntetőjét
A Kanada–Dél-Afrika mérkőzésen Richie Laryeát Khuliso Mudau buktatta a tizenhatoson belül. Scott szerint a dél-afrikai védő egyértelműen nem a labdát játszotta meg, hanem az ellenfelét vitte el, így tizenegyest kellett volna ítélni.
7. Ez vezetett a németek kieséséhez?
A Németország–Paraguay találkozón Jonathan Tah gólját azért érvénytelenítették, mert a szögletnél Waldemar Anton minimálisan érintkezett Orlando Gill kapussal. Scott szerint mindenki azt szeretné, hogy kevesebb legyen a birkózás a pontrúgásoknál, de ilyen enyhe érintés miatt túlzás volt a VAR beavatkozása.
8. Nyolc percig vizsgálták Belgium továbbjutást érő tizenegyesét
A Belgium–Szenegál összecsapás hosszabbításában Youri Tielemans és Lamine Camara egyszerre érkezett a labdára. A játékvezető elsőre jól látta, hogy természetes ütközés történt, a VAR azonban hosszú percekig elemezte az esetet, végül büntetőt ítélt. Tielemans belőtte a tizenegyest, Belgium továbbjutott, Szenegál kiesett. Scott szerint csak a lassítások miatt tűnt szabálytalannak az eset, valójában nem történt fault.
9. Argentína ellen is túl messzire ment a VAR
Az Egyiptom–Argentína nyolcaddöntőn Mostafa Ziko gólját azért vették el, mert a labdaszerzésnél az egyik egyiptomi játékos véletlenül rálépett ellenfele lábára. Scott szerint ez teljesen hétköznapi érintkezés volt, ráadásul a jelenet nagyon messze történt az argentin kaputól, miközben a világbajnoknak szinte a teljes védelme visszarendeződött már.
10. Mbappé hiába reklamált
A Franciaország–Szenegál csoportmeccsen Sadio Mané szabálytalanul akadályozta Kylian Mbappét a büntetőterületen belül. A VAR többször is próbálta meggyőzni a játékvezetőt, hogy ítéljen tizenegyest, ám a bíró végül kitartott eredeti döntése mellett, mondván Mbappé kereste a kontaktot. Scott ezt teljes képtelenségnek nevezte, szerinte ez volt a torna egyik legnagyobb játékvezetői tévedése.
Scott összegzése szerint a világbajnokság ismét bebizonyította, hogy a VAR működésének alapelveit újra kell gondolni. A korábbi játékvezető úgy látja, a technológiának továbbra is csak az egyértelmű és nyilvánvaló hibák kijavítását kellene szolgálnia, mert ha minden apró érintkezést újraelemeznek, a futball egyre távolabb kerül attól a gyors és folyamatos játéktól, amelyet a szurkolók látni szeretnének.