A The Athletic szakértőjeként véleményt mondó Graham Scott úgy véli, a világbajnokság egyik legnagyobb problémája az volt, hogy teljesen eltérő mércével avatkozott közbe a VAR. Miközben a Premier League-ben az előző idény 380 mérkőzésén mindössze három olyan VAR-hiba történt, amelyet utólag egyértelmű tévedésnek minősítettek, addig a vb-n 104 találkozó alatt legalább hat olyan beavatkozás akadt, amely szerinte egy eredetileg helyes játékvezetői döntést rontott el.

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Fotó: Odd Andersen/AFP

A korábbi angol bíró ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy voltak pozitívumok: a leshelyzetek megítélésében alkalmazott technológia gyorsan és pontosan működött, a kezezéses esetek ezúttal nem generáltak nagyobb vitát, a játékvezetők pedig igyekeztek folyamatosabbá tenni a játékot az új újraindítási szabályokkal. A legnagyobb gondot azonban továbbra is a VAR túlzott beavatkozása jelentette.

Scott összeállította a torna tíz legvitatottabb játékvezetői döntését.

Közbeszólt a VAR: a vb legnagyobb játékvezetői hibái

1. Themba Zwane kiállítása Mexikó ellen

A Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzésen Themba Zwane könyökkel próbálta lerázni magáról Roberto Alvaradót, aki szabálytalanul feltartotta. Volt érintkezés az arcon, de Scott szerint ez messze nem ért piros lapot erőszakos viselkedésért. A pályán hozott döntés – vagyis hogy tovább engedték a játékot – szerinte helyes volt, a VAR feleslegesen avatkozott közbe.

2. Anglia megúszott egy egyértelmű büntetőt

Az Anglia–Ghána összecsapáson Ezri Konsa szabálytalanul szerelte Prince Adut a tizenhatoson belül. A játékvezető ugyan nem látta az esetet, ami Scott szerint még megbocsátható, a videóbírónak viszont közbe kellett volna avatkoznia. A korábbi Premier League-bíró szerint ez a torna egyik legegyértelműbb elmaradt tizenegyese volt.

3. Elvették Vinícius Júnior gólját

A Brazília–Skócia mérkőzésen Scott McKenna elveszítette a labdát Vinícius Júniorral szemben, aki gólt szerzett. A játékvezető kiváló helyről látta az esetet, mégis kihívta a VAR, amely minimális kontaktot talált a labdaszerzésnél. Scott szerint ilyen apró érintkezések miatt nem szabadna megváltoztatni egy pályán meghozott döntést.