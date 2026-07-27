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Az AEK Athén magyar válogatott csatára két gólt szerzett a holland Zwolle elleni felkészülési mérkőzésen. Varga Barnabást nem győzték dicsérni a görögök, a 31 éves támadó az athéni csapat egyik legbiztosabb pontja a hamarosan kezdődő szezon előtt.

A görög bajnoki címvédő AEK Athén Hollandiában kezdte meg a felkészülést az új idényre. Varga Barnabás klubja négy mérkőzést játszott az elmúlt két hétben, ezekből hármat megnyert, egy alkalommal pedig döntetlent játszott. A hollandiai túrát a Zwolle ellen zárta Marko Nikolics együttese, amely a magyar válogatott támadó két fejesgóljával fordította meg a meccset, és nyert 3-2-re.

Varga Barnabás három góllal zárta a hollandiai túrát
Varga Barnabás három góllal zárta a hollandiai túrát
Fotó: X/TheAEKGuy

Varga Barnabás az AEK Athén „gyilkosa”

Varga Barnabás két gólt szerzett a Zwolle ellen, a túrát pedig három találattal zárta, így nem véletlen, hogy a görög sajtó a jelzőkkel nem fukarkodva dicsérte a magyar játékost. 

„Győzelem a gyilkos Vargával” 

írta a gazzetta.gr sportlap a Fradi korábbi támadójáról a mérkőzésről szóló cikkében. A görögök azt is kiemelték, hogy Varga a védjegyének számító szép fejesgólokkal vétette észre magát, ezt a képességét a válogatottban és korábbi klubjaiban is számtalanszor kamatoztatta.

A meccs kapcsán írt beszámolók szerint egyértelműen a magyar válogatott támadó volt a nyerőember, akinek a góljaira az új szezonban is óriási szüksége lesz az AEK-nek.

Az AEK edzője mérges volt a csapatára

Marko Nikolics vezetőedző a mérkőzés után azt mondta, a második félidő elején – amikor két gólt kaptak – arrogánsnak tűnt a csapata, de a fordítás miatt megdicsérte játékosait.

A szerb szakember azt is elárulta, hogy a középpályát szeretné még megerősíteni ezen a nyáron, 

és legalább két futballista érkezésére számít.

Az AEK Athén még a török Samsunspor és a belga St. Truiden ellen játszik két felkészülési mérkőzést, majd augusztus 12-én jön az OFI Kréta elleni Görög Szuperkupa-döntő. Az athéniak a bajnokságot hazai pályán, az Iraklis 1908 együttese ellen kezdik majd augusztus 22-én.

Varga idén januárban igazolt az AEK Athénhoz, első fél szezonjában máris görög bajnoki címet ünnepelhetett.

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