Búcsút intett Hollandiának az AEK Athén, miután a görög bajnok négy felkészülési mérkőzést is játszott a külföldi edzőtábora idején. A 31 éves magyar csatár, Varga Barnabás összesen három góllal járult hozzá csapata veretlenségéhez – az utolsó, Zwolle elleni mérkőzésen ráadásul győztes találatot szerzett.

Varga Barnabás győztes góllal zárt az AEK Athén hollandiai edzőtáborát

Fotó: Facebook / AEK Athén

Varga Barnabás góllal búcsúzott Hollandiától

A AEK Athén két héttel ezelőtt a De Graafschap ellen kezdte meg a hollandiai felkészülését. Azon a találkozón Varga Barnabás szerezte az első gólt, a görög bajnok pedig végül 2-1-es győzelmet aratott. Három nappal később nemcsak a magyar válogatott csatár, hanem az egész csapat gól nélkül maradt a Vitesse elleni 0-0-ás döntetlen alkalmával. A Groningen ellen az AEK újra győzni tudott, Varga viszont a 2-1-es meccsen nem volt eredményes. Nem úgy vasárnap, az utolsó holland ellenfél, a Zwolle ellen.

A 31 éves magyar labdarúgó, 2-1-es holland vezetésnél talált először a kapuba Razvan Marin beadásából, majd a mérkőzés hajrájában győztes gólt fejelt

– számolt be róla a Magyar Nemzet.

Varga Barnabás tehát győzelmet érő két góllal búcsúzott Hollandiától, hogy aztán Görögországba hazatérve az augusztus 12-i, OFI Kréta elleni szuperkupa-mérkőzésen folytassa. Előtte viszont az AEK Athén még két felkészülési mérkőzést játszik: szerdán a török Samsunspor, jövő vasárnap pedig a belga Sint-Truiden ellen.