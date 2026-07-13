A holland De Graafschap ellen vívta meg első nyári, barátságos mérkőzését az AEK Athén. A felkészülési találkozó első gólját a görög bajnok magyar válogatott csatára, Varga Barnabás szerezte – aki nem meglepő módon fejjel volt eredményes. Később az athéniek új igazolása, Olekszandr Zubkov – aki korábban szintén a magyar rekordbajnok Ferencvárost erősítette – is betalált.

Varga Barnabás góllal kezdte az AEK Athén felkészülését

Fotó: AEK Athén /Facebook

Varga Barnabás góllal kezdett

Az AEK Varga és Zubkov góljaival végül 2-1-re győzte le a hollandokat. A magyar csatár a 38. percben szerezte meg a vezetést, miután egy bal oldali szabadrúgás után sikerült a kapuba fejelnie. Az ukrán támadó pedig – aki 2019 és 2022 között volt a Fradi játékosa – az első félidő legvégén, egy kényszerítőt követően duplázta meg az előnyt. A görög bajnok számos nagyszerű helyzetet teremtett, és több gólt is szerezhetett volna, mégis a holland csapatnak sikerült szépítenie a 80. percben – beállítva ezzel a végeredményt.