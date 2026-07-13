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Az AEK Athén megkezdte a felkészülést a következő szezonra. A görög bajnok Hollandiában játszotta az első barátságos mérkőzését, amelyen Varga Barnabás rögtön a kapuba talált – fejjel. A találkozón egy másik korábbi Fradi-sztár, Olekszandr Zubkov is eredményes volt.

A holland De Graafschap ellen vívta meg első nyári, barátságos mérkőzését az AEK Athén. A felkészülési találkozó első gólját a görög bajnok magyar válogatott csatára, Varga Barnabás szerezte – aki nem meglepő módon fejjel volt eredményes. Később az athéniek új igazolása, Olekszandr Zubkov – aki korábban szintén a magyar rekordbajnok Ferencvárost erősítette – is betalált.

Varga Barnabás góllal kezdte a felkészülést
Varga Barnabás góllal kezdte az AEK Athén felkészülését
Fotó: AEK Athén /Facebook

Varga Barnabás góllal kezdett

Az AEK Varga és Zubkov góljaival végül 2-1-re győzte le a hollandokat. A magyar csatár a 38. percben szerezte meg a vezetést, miután egy bal oldali szabadrúgás után sikerült a kapuba fejelnie. Az ukrán támadó pedig – aki 2019 és 2022 között volt a Fradi játékosa – az első félidő legvégén, egy kényszerítőt követően duplázta meg az előnyt. A görög bajnok számos nagyszerű helyzetet teremtett, és több gólt is szerezhetett volna, mégis a holland csapatnak sikerült szépítenie a 80. percben – beállítva ezzel a végeredményt.

Varga Barnabás januárban igazolt Athénba az FTC-től, és eddig minden sorozatot figyelembe véve 21 tétmérkőzésen 6 gólt lőtt és két gólpasszt adott

 

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