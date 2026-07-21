A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elismerte, hogy Slavko Vincic játékvezető mégsem állította ki az argentin Leandro Paredest, miután két spanyol labdarúgónak – Eric Garcia és Gavi – is nekiesett a vb-döntő lefújása után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az indulatok azután szabadultak el, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata hosszabbításban 1-0-ra megnyerte a finálét. Bár a jegyzőkönyvbe először bekerült a piros lap Paredes neve mellé, a FIFA később módosította azt, miután kiderült: a bíró a történtek ellenére sem mutatta azt fel. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a 32 éves argentin megússza a dolgot, a nemzetközi szövetség ugyanis már vizsgálja a történteket.
Mi történt a vb-döntő végén?
A világbajnokság döntőjének végét jelentő hármas sípszót követően, a hosszabbításban lecserélt Rodri a kispadról rohant be a pályára, hogy csatlakozzon az ünneplő csapattársaihoz. Amikor viszont elfutott Molina mellett, a 28 éves argentin megütötte a karját. A spanyol csapatkapitány ezt nem hagyta szó nélkül, a segítségére pedig megérkezett Eric García. Ekkor avatkozott közbe Leandro Paredes, és ragadta torkon a 25 éves spanyolt. Majd jött Gavi, akit a 32 éves argentin labdarúgó – Thiago Almada segítségével – szintén a földre küldött. A tömegjelenethez Roberto Ayala segédedző is csatlakozott, aki előbb Garcíával került összetűzésbe, majd mintha megütötte volna az odaérkező Dani Olmót. Végül Lionel Scaloni szövetségi kapitány próbálta lecsillapítani a kedélyeket.
Tévedés volt Leandro Paredes piros lapja
A FIFA először arról számolt be, hogy Slavko Vincic játékvezető kiállította Paredest azért, amit Garciával és Gavival tett, röviddel később viszont ezt eltávolították a vb-döntő hivatalos jegyzőkönyvéből. Kiderült ugyanis, hogy a bíró nem mutatott fel piros lapot a 32 éves argentin labdarúgónak. A nemzetközi szövetség a BBC Sportnak megerősítette, hogy kiállítás miatt egyedül Enzo Fernández ellen indítottak fegyelmi eljárást, aki még a rendes játékidőben gyűjtött össze két sárga lapot.
Vizsgálatot indított a FIFA
Mindez nem azt jelenti, hogy Leandro Paredes megússza a dolgot, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ugyanis bejelentette: vizsgálatot indít a világbajnokság döntőjének lefújása után történt jelenetek miatt. Az érintetteket – legyen az játékos vagy edző – eltiltással sújthatják, az argentin szövetség pedig súlyos pénzbírságot kaphat. A felvételek szerint Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada és Roberto Ayala segédedző kerülhet bajba.
Visszaesőnek minősül Argentína
Az Argentin Labdarúgó-szövetség az utóbbi években már több problémával is szembesült a játékosok viselkedése miatt. A 2022-es világbajnokság döntőjét követően például sportszerűtlenséggel vádolták meg őket az ünneplésük miatt, miután tizenegyesekkel legyőzték Franciaországot. A legjobb kapusnak választott Emiliano Martínez visszataszító gesztust tett, majd az öltözőben lefilmezték, amint Kylian Mbappét gúnyolja. Argentínát 18 ezer fontra büntették, de az érintett játékosok ellen semmilyen intézkedést nem tettek. Martínez 2024-ben viszont már nem úszta meg, két mérkőzésre eltiltották, miután megismételte hírhedt ünneplését egy Copa America-trófeával a Chile elleni győzelem után.
A FIFA egy fegyelmi eljárást már indított az agrentinok ellen a világbajnokság alatt, mert egy olyan transzparenst emeltek a magasba az Anglia elleni 2-1-es elődöntős győzelem után, amelyen az áll:
A Falkland-szigetek Argentínáé!
2014-ben ugyanezért egyszer már 20 ezer fontra büntették az argentinokat.