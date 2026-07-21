A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elismerte, hogy Slavko Vincic játékvezető mégsem állította ki az argentin Leandro Paredest, miután két spanyol labdarúgónak – Eric Garcia és Gavi – is nekiesett a vb-döntő lefújása után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az indulatok azután szabadultak el, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata hosszabbításban 1-0-ra megnyerte a finálét. Bár a jegyzőkönyvbe először bekerült a piros lap Paredes neve mellé, a FIFA később módosította azt, miután kiderült: a bíró a történtek ellenére sem mutatta azt fel. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a 32 éves argentin megússza a dolgot, a nemzetközi szövetség ugyanis már vizsgálja a történteket.

Elszabadultak az indulatok a Spanyolország-Argentína vb-döntő lefújása után

Fotó: Ulrik Pedersen

Mi történt a vb-döntő végén?

A világbajnokság döntőjének végét jelentő hármas sípszót követően, a hosszabbításban lecserélt Rodri a kispadról rohant be a pályára, hogy csatlakozzon az ünneplő csapattársaihoz. Amikor viszont elfutott Molina mellett, a 28 éves argentin megütötte a karját. A spanyol csapatkapitány ezt nem hagyta szó nélkül, a segítségére pedig megérkezett Eric García. Ekkor avatkozott közbe Leandro Paredes, és ragadta torkon a 25 éves spanyolt. Majd jött Gavi, akit a 32 éves argentin labdarúgó – Thiago Almada segítségével – szintén a földre küldött. A tömegjelenethez Roberto Ayala segédedző is csatlakozott, aki előbb Garcíával került összetűzésbe, majd mintha megütötte volna az odaérkező Dani Olmót. Végül Lionel Scaloni szövetségi kapitány próbálta lecsillapítani a kedélyeket.

Tévedés volt Leandro Paredes piros lapja

A FIFA először arról számolt be, hogy Slavko Vincic játékvezető kiállította Paredest azért, amit Garciával és Gavival tett, röviddel később viszont ezt eltávolították a vb-döntő hivatalos jegyzőkönyvéből. Kiderült ugyanis, hogy a bíró nem mutatott fel piros lapot a 32 éves argentin labdarúgónak. A nemzetközi szövetség a BBC Sportnak megerősítette, hogy kiállítás miatt egyedül Enzo Fernández ellen indítottak fegyelmi eljárást, aki még a rendes játékidőben gyűjtött össze két sárga lapot.