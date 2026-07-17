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Kanadában továbbra is több száz erdőtűz pusztít, a felszálló füst pedig már az Egyesült Államok jelentős részét is beborította. A szakértők szerint a rossz levegőminőség miatt akár a vasárnapi vb-döntő megrendezése is veszélybe kerülhet.

Akár a vasárnapi Spanyolország–Argentína vb-döntő megrendezése is veszélybe kerülhet a Kanadában tomboló erdőtüzek miatt. A füstfelhő már New York térségét is elérte, és a finálé időpontjára – magyar idő szerint vasárnap este kilenc órára, helyi idő szerint délután háromra – olyan rosszra fordulhat a levegő minősége, hogy a hatóságok akár a mérkőzés megtartását is megtilthatják. A veszélyt három betű jelzi: AQI, vagyis Air Quality Index, magyarul levegőminőségi index. Ez az érték mutatja meg, mennyire egészségtelen a levegő, és jelenleg komoly bizonytalanságot okoz az East Rutherfordban található MetLife Stadionban rendezendő világbajnoki döntő előtt.

A kanadai erdőtűz füstje elérte az Egyesült Állom nagyvárosait, így bajban lehet a vb-döntő megrendezése
A kanadai erdőtűz füstje elérte az Egyesült Állom nagyvárosait, így bajban lehet a vb-döntő megrendezése Fotó: AFP

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a Kanadában tomboló erdőtüzek füstje miatt drámaian romlott a levegő minősége Észak-Amerika több nagyvárosában. A levegőminőségi index (AQI) azt mutatja meg, milyen tiszta vagy szennyezett a levegő, valamint mekkora egészségügyi kockázatot jelent a szabadban tartózkodók számára. Az index 0 és 500 közötti skálán mozog: az 50 alatti AQI-érték jó levegőminőséget jelez, 150 felett azonban már egészségügyi kockázatot jelenthet, főként szabadtéri tevékenységek során. Az amerikai városokban egyre nagyobb az aggodalom, sokan pedig már csak maszkban merészkednek az utcára, mint annó a pandémia idején. 

A vasárnapi Spanyolország–Argentína világbajnoki döntő helyszínén, a New Yorkhoz közeli East Rutherfordban reggel még  az AQI értéke 276 volt, amely rövid idő alatt 306-ra emelkedett. Ez már a „nagyon egészségtelen” kategóriába tartozik, vagyis a jelenlegi levegőminőség mellett komoly kérdés, hogy biztonságosan megrendezhető-e egy ekkora szabadtéri sportesemény. 

Veszélyben lehet a vb-döntő? 

A vasárnap magyar idő szerint 21 órakor (a keleti parton 15 órakor) kezdődő Spanyolország–Argentína világbajnoki döntő megrendezése kapcsán a FIFA eddig semmilyen közleményt nem adott ki, amely a mérkőzés elhalasztására vagy törlésére utalna.

 

 

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