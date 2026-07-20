Súlyos játékvezetői hiba történt a 2026-os labarúgó világbajnokság fináléjában – legalábbis Mark Halsey korábbi Premier League-bíró szerint. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Spanyolország gólnélküli rendes játékidőt követően Ferran Torres révén a 106. percben szerezte meg a győztes gólt az Argentína elleni vb-döntőn. Csakhogy tíz perccel korábban egy találatot elvettek Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapatától. Az egykori játékvezető szerint jogtalanul. De mit mond a szabálykönyv?

Mikel Merino (jobbra) szabálytalansága miatt elvették a spanyolok első gólját a vb-döntőn

Fotó: Ulrik Pedersen

Elvették a spanyolok első gólját a vb-döntőn

Spanyolország már a 96. percben kapuba talált Argentína ellen: Pedro Porro középre tett labdájába Ferran Torres ért bele, a labda ezt követően Mikel Merinóhoz került, akinek a próbálkozását még fogta a kapus – a kipattanót végül Nico Williams lőtte a hálóba.

A spanyolok azonban nem sokáig örülhettek, mert Slavko Vincic játékvezető azonnal érvénytelenítette a gólt. Megítélése szerint ugyanis a találat előtt Merino úgy került helyzetbe, hogy szabálytalankodott Nicolás Otamendivel szemben.

Szabálytalan volt vagy súlyos hiba történt?

A visszajátszásból kiderült, hogy az argentin védő lábára, ha nem is szándékosan, de tényleg rálépett a spanyol labdarúgó. Mark Halsey korábbi Premier League-játékvezető szerint azonban nem történt szabálytalanság.

Sajnálom, de nálam ez nem szabálytalanság. Eladta azzal, ahogy a levegőbe ugrott, a játékvezető pedig szabadrúgást ítélt

– fogalmazott a SunSport játékvezető-szakértőjeként Mark Halsey.

Miért nem vizsgálta meg ezt a VAR, és javasolt felülvizsgálatot? Számomra ez nem szabálytalanság, Spanyolországnak gólt kellett volna ítélni

– tette hozzá az egykori bíró.

Mit mond a szabálykönyv?

A labdarúgás szabályai kimondják, hogy közvetlen szabadrúgást kell ítélni, ha egy játékos a következő szabálytalanságok valamelyikét, a játékvezető megítélése szerint gondatlanul, felelőtlenül vagy túlzott erőbevetés alkalmazásával követi el az ellenféllel szemben:

• testtel támadja

• nekiugrik

• megrúgja vagy megkísérli megrúgni

• meglöki

• megüti vagy megkísérli megütni (ideértve a lefejelést is)

• lábbal támadja vagy szereli

• elgáncsolja vagy megkísérli elgáncsolni