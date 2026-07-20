Súlyos játékvezetői hiba történt a 2026-os labarúgó világbajnokság fináléjában – legalábbis Mark Halsey korábbi Premier League-bíró szerint. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Spanyolország gólnélküli rendes játékidőt követően Ferran Torres révén a 106. percben szerezte meg a győztes gólt az Argentína elleni vb-döntőn. Csakhogy tíz perccel korábban egy találatot elvettek Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapatától. Az egykori játékvezető szerint jogtalanul. De mit mond a szabálykönyv?
Elvették a spanyolok első gólját a vb-döntőn
Spanyolország már a 96. percben kapuba talált Argentína ellen: Pedro Porro középre tett labdájába Ferran Torres ért bele, a labda ezt követően Mikel Merinóhoz került, akinek a próbálkozását még fogta a kapus – a kipattanót végül Nico Williams lőtte a hálóba.
A spanyolok azonban nem sokáig örülhettek, mert Slavko Vincic játékvezető azonnal érvénytelenítette a gólt. Megítélése szerint ugyanis a találat előtt Merino úgy került helyzetbe, hogy szabálytalankodott Nicolás Otamendivel szemben.
Szabálytalan volt vagy súlyos hiba történt?
A visszajátszásból kiderült, hogy az argentin védő lábára, ha nem is szándékosan, de tényleg rálépett a spanyol labdarúgó. Mark Halsey korábbi Premier League-játékvezető szerint azonban nem történt szabálytalanság.
Sajnálom, de nálam ez nem szabálytalanság. Eladta azzal, ahogy a levegőbe ugrott, a játékvezető pedig szabadrúgást ítélt
– fogalmazott a SunSport játékvezető-szakértőjeként Mark Halsey.
Miért nem vizsgálta meg ezt a VAR, és javasolt felülvizsgálatot? Számomra ez nem szabálytalanság, Spanyolországnak gólt kellett volna ítélni
– tette hozzá az egykori bíró.
Mit mond a szabálykönyv?
A labdarúgás szabályai kimondják, hogy közvetlen szabadrúgást kell ítélni, ha egy játékos a következő szabálytalanságok valamelyikét, a játékvezető megítélése szerint gondatlanul, felelőtlenül vagy túlzott erőbevetés alkalmazásával követi el az ellenféllel szemben:
• testtel támadja
• nekiugrik
• megrúgja vagy megkísérli megrúgni
• meglöki
• megüti vagy megkísérli megütni (ideértve a lefejelést is)
• lábbal támadja vagy szereli
• elgáncsolja vagy megkísérli elgáncsolni
A szabályok szerint a fentiek nemcsak a labda megjátszására irányuló mozdulatokat jelentik, hanem azokat is, amikor egy játékos a mozgása során eltalálja az ellenfél lábát, például rálép a lábfejére – bár ez utóbbira konkrét leírás nincs a szabálykönyvben. Fontos kiemelni, hogy nem kizárólag azt vizsgálják, hogy a mozdulat szándékos volt-e, hanem hogy gondatlanul, felelőtlenül vagy túlzott erőbevetéssel követték-e el. Mikel Merino megmozdulása az első kategóriába esett a szlovén bírónál, ugyanis sárga lapot nem kapott.
A „gondatlan” azt jelenti, hogy a játékos figyelmetlenül, megfontolatlanul támadja ellenfelét, és óvatlanul cselekszik. Nincs szükség fegyelmi intézkedésre
– olvasható a szabály.