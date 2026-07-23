Megtörte a csendet Argentína segédedzője, Roberto Ayala, miután azt állították róla, hogy a vb-döntő lefújása után kialakult tömegjelenetben megütötte a spanyol válogatott sztárját, Dani Olmót. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata a rendes játékidőt követően, hosszabbításban nyerte meg a világbajnokság fináléját. A hármas sípszót követően viszont elszabadultak az indulatok, Leandro Paredes két ellenfelét – Eric Garcíát majd Gavi – is a földre küldte, utóbbit Thiago Almada segítségével. Ayaláról pedig azt írták, előbb Garcíával került összetűzésbe, majd megütötte Olmót. Ez utóbbit cáfolja most kategorikusan az argentin szakember.

Tömegjelenet a vb-döntő után, az argentin Leandro Paredes két spanyol labdarúgót is földre vitt

Fotó: Ulrik Pedersen

Vb-döntő: Félreértés történt, bocsánatot kért Ayala

Roberto Ayala azt állítja, hogy nem ütötte meg Dani Olmót. Ettől függetlenül bocsánatot kért a tettéért. Az 53 éves argentin szakember beismerte, a pozíciója miatt nem engedheti meg magának, hogy magával ragadják az érzések, főleg hogy ez tettlegességig fajuljon.

Sajnálom, de számomra ezek olyan dolgok, amiket magunk mögött kell hagyni. Inkább egy lökés volt, mint ütés, ahogy azt mondják. Ez egy reakció volt arra, amit mondott. Ha találkozom vele, személyesen kérek tőle bocsánatot

– idézi Ayala szavait a SportBible.

Vállalom a felelősséget azért, amit tettem. Az volt a szándékom, hogy szétválasszam a feleket, de néha elszabadulnak az érzelmek, még ha ez nem is mentség. Eric García is ott volt, de csak azt mondtam neki, azért mentem be, hogy szétválasszam őket, és gratuláljak, semmi másért

– cáfolta a róla megjelent félreértéseket Argentína másodedzője.

Tévedés volt a piros lap, vizsgálat indult

Bár a FIFA először arról számolt be, hogy Slavko Vincic játékvezető kiállította Leandro Paredest, később kiderült, a bíró nem mutatott fel piros lapot az argentin labdarúgónak – így azt eltávolították a vb-döntő hivatalos jegyzőkönyvéből. Mindez nem azt jelenti, hogy a vétkesek megússzák a dolgot, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ugyanis vizsgálatot indított a történtek miatt. Az érintetteket – legyen az játékos vagy edző – eltiltással sújthatják, az argentin szövetség pedig súlyos pénzbírságot kaphat.