Viktor Gyökeres is kezdett a franciák elleni tizenhatoddönttőben, de az Arsenal csatára nem igazán tudott veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára. Az első félidő végén Kylian Mbappé éppen őt kicselezve szerzett vezetést, a második játékrészben pedig Dayot Upamecanóval volt egy kellemetlen találkozása.

Viktor Gyökeres nem élete meccsét játszotta a franciák ellen

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Viktor Gyökerest nem kímélte a franciák védője

A 60. percben Gyökerest egy hosszú indítással próbálták kiugratni, a svédek támadója William Saliba mellett küzdött a labdáért, majd megérkezett Upamecano, aki a jobb kezével durván eltalálta riválisa arcát.

Gyökeres nagy fájdalmak között terült el a földön,

de a játékvezető nem látott szándékosságot és sárgát sem adott a Bayern München védőjének.

A közösségi oldalakon elszabadultak az indulatok,

a jelenet láttán sokan azt sérelmezték, hogy a partjelzőnek látnia kellett volna a szabálytalanságot, amiért legalább sárga lapot kellett volna kapnia Upamecanónak.

3-0-s vereségükkel a svédek búcsúztak a foci-vb-től, míg a franciák a nyolcaddöntőben Paraguayjal találkoznak majd.