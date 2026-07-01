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A francia válogatott nem adott esélyt a svédeknek a labdarúgó-világbajnokságon. Az Arsenal magyar származású támadója, Viktor Gyökeres csak szenvedett a francia védők között, Dayot Upamecano nem bánt vele kesztyűs kézzel.

Viktor Gyökeres is kezdett a franciák elleni tizenhatoddönttőben, de az Arsenal csatára nem igazán tudott veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára. Az első félidő végén Kylian Mbappé éppen őt kicselezve szerzett vezetést, a második játékrészben pedig Dayot Upamecanóval volt egy kellemetlen találkozása.

Viktor Gyökeres nem élete meccsét játszotta a franciák ellen
Viktor Gyökeres nem élete meccsét játszotta a franciák ellen
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Viktor Gyökerest nem kímélte a franciák védője

A 60. percben Gyökerest egy hosszú indítással próbálták kiugratni, a svédek támadója William Saliba mellett küzdött a labdáért, majd megérkezett Upamecano, aki a jobb kezével durván eltalálta riválisa arcát

Gyökeres nagy fájdalmak között terült el a földön, 

de a játékvezető nem látott szándékosságot és sárgát sem adott a Bayern München védőjének.

Upamecano hits Gyokeres in the face
by u/977x in soccer

A közösségi oldalakon elszabadultak az indulatok, 

a jelenet láttán sokan azt sérelmezték, hogy a partjelzőnek látnia kellett volna a szabálytalanságot, amiért legalább sárga lapot kellett volna kapnia Upamecanónak.

3-0-s vereségükkel a svédek búcsúztak a foci-vb-től, míg a franciák a nyolcaddöntőben Paraguayjal találkoznak majd.

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