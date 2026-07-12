A szombat éjszakai mérkőzés felvezetése már önmagában sem volt mindennapi, ugyanis heves trópusi zivatarok csaptak le Floridára. A találkozó napján villámlások, özönvízszerű esőzések és erős széllökések is nehezítették a körülményeket, így a meccs kezdési időpontját is veszély fenyegette. Ráadásul a futballisták sem voltak könnyű helyzetben, ugyanis a meteorológusok szerint a mérkőzés idején is kialakulhattak újabb viharcellák, miközben a hőség és a rendkívül magas páratartalom tovább nehezítheti a játékosok dolgát. Az angol válogatott számára nem volt ismeretlen a helyzet: a világbajnokság során már korábban is megzavarta a csapatot a szélsőséges időjárás, legutóbb a Mexikó elleni nyolcaddöntőben volt egyórás csúszás.
Az egyik legjobban várt negyeddöntőt világszerte az angol Harry Kane és a norvég Erling Haaland párharcaként harangozták be. A 32 éves angol támadó egy lépéssel közelebb kerülhetett ahhoz, hogy végre jelentős trófeát nyerjen az angol válogatottal, a norvég csatár számára pedig történelmi siker lett volna a továbbjutás, hiszen Norvégia még soha nem jutott el világbajnoki elődöntőig.
Az angoloknak kedvezett a világbajnokság legbotrányosabb játékvezetői ítélete
Kane és Haaland eddig mindössze kétszer találkozott egymással klubszinten: 2023 januárjában a Manchester City 4–2-re legyőzte a Tottenhamet, azon a mérkőzésen pedig a norvég csatár is betalált a Spurs ellen. Két héttel később Észak-Londonban találkozott újra a két csapat, akkor viszont Kane góljával a Spurs nyert 1–0-ra. Ráadásul az angol támadónak az volt a 267. gólja a Tottenham színeiben, amivel a klub történetének legeredményesebb futballistája lett.
Érdekesség, hogy a góllövőlistán hat találattal a harmadik helyen álló Kane csak a Ghána elleni csoportmeccsen nem talált be, ami azért érdekes, mert a találkozó idejére megátkozta őt egy ghánai sámán.
A szombat éjszakai találkozó előtt viszont olyan hírek láttak napvilágot, hogy a norvég Haalandra is átkot szórtak, így sokan arra is kíváncsiak voltak, vajon hat-e a spirituális varázslat a vikingóriásra.
- Harry Kane a 120. válogatott mérkőzésén lépett pályára, így a kezdő sípszó pillanatában beérte az örökranglista élén Wayne Rooney-t, és már csak a legendás Peter Shilton játszott nála több meccset (125) az angol válogatottban.
Az időjárás szerencsére kegyes volt a csapatokhoz, így a tervezett időben kezdetét vette a mérkőzés, amelynek elején az angolok birtokolták többet a labdát, a norvégok pedig kontrajátékra rendezkedtek be. A csapatok érezhetően nem akartak nagy kockázatot vállalni, így a találkozó első helyzetére egészen a 23. percig kellett várni. Ekkor Noni Madueke megverte védőjét a jobb oldalon, az erőből belőtt labdájára pedig Nico O’Reilly érkezett a hosszú oldalon, de nem tudta megfelelően beletenni a lábát, így a labda a kapu mellé csorgott.
A hidratációs szünet után ismét az angolok előtt adódott lehetőség. Kane végezhetett el egy 19 méteres szabadrúgást, de kőkemény bombája elzúgott a kapu fölött. A norvégok első lehetőségére egészen a 35. percig kellett várni. Ekkor Julian Ryerson ment el a jobb szélen, a középre tekert labdára Haaland érkezett a hosszú oldalon, de a hatméteres fejese pontosan Jordan Pickford kezébe tartott.
Ekkor úgy tűnt, jöhet egy gyors kontra, ám a norvégok néhány másodperccel később sokkolták az angolokat. Patrick Berg szerelte Kane-t a félpálya környékén, majd Martin Ødegaardhoz passzolt, aki gyorsan indította a bal szélen Andreas Schjelderuppot. A 22 éves szélső betört a tizenhatoson belülre, majd éles szögből a hosszú felső sarokba lőtt a beadásra számító Pickford mellett (1–0).
- Schjelderup gyönyörű gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A bekapott gól után az angolok bátrabban mentek előre, de ebből is majdnem a norvégok jöttek ki jobban: a 44. percben veszélyes kontrát vezethettek, kettő az egyben támadták az angol védelmet, ám Alexander Sørloth ahelyett, hogy ziccerbe hozta volna Haalandot, inkább cselezgetni kezdett, és addig totojázott a labdával, amíg oda nem lett a lehetőség.
Két perccel később a futball megbüntette a norvégokat a kihagyott ziccerért, ugyanis az angolok a semmiből egyenlítettek. A hosszabbítás második percében Anthony Gordon játszott Jude Bellingham elé, aki átvette a labdát a tizenhatos előtt, majd három védő asszisztálása mellett betört a büntetőterületre, és öt méterről a kapu bal oldalába lőtt (1–1).
- Bellingham gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A gólt a norvégok részéről heves reklamálás követte, ugyanis az angolok támadása előtt a magasan felrúgott labda megakadt az egyik „pókkamera” kábelében, márpedig ilyen esetekben meg kell szakítani a játékot. A játékvezető azonban nem vett észre az esetet, és valamilyen érthetetlen oknál fogva a VAR-szobában ülők sem avatkoztak közbe, így az angolok gólját megadták.
A lefújás után Ståle Solbakken, a norvég válogatott szövetségi kapitánya is számon kérte a játékvezetői csapatot az angolok egyenlítőgólja miatt, ám valószínűleg nem kapott elfogadható magyarázatot.
- A botrányos döntés a linkre kattintva nézhető meg.
A szünetben Thomas Tuchel kettőt cserélt: Madueke és a sérüléssel küszködő Declan Rice nem jött ki a második félidőre, helyükre Bukayo Saka és Eberechi Eze érkezett a folytatásra.
A norvégok ráijesztettek az angolokra a második félidő elején
A második félidőt a norvégok kezdték veszélyesebben. Az 52. percben Haalandnak volt egy 11 méterről érkező fejese, amit Pickford akár meg is foghatott volna, de végül szögletre ütötte.
Az első sarokrúgás után még nem született gól, a másodikból azonban ismét betaláltak a norvégok.
Egy kapu előtti kavarodást követően Torbjørn Heggem közelről a hálóba kotorta a labdát, ám a francia Clément Turpin játékvezető videózás után érvénytelenítette a találatot, mivel a tizenhatoson belül Haaland fellökte újdonsült manchesteri csapattársát, a rekordösszegért szerződtetett Elliot Andersont.
- A norvégok meg nem adott gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A folytatásban a norvégok futballoztak aktívabban, az angolok középpályáján pedig egyértelműen érződött a lecserélt Declan Rice hiánya, különösen a fizikalitása.
A 76. percben újra a norvégok előtt adódott hatalmas helyzet.
Fredrik Aursnes kapu elé lőtt labdáját David Wolfe csúsztatta meg hat méterről, de a fejese a felső lécen csattant.
Az angolok a második félidőben a 87. percben mutattak először valamit. Saka tört be két ember között a tizenhatoson belülre, középre tette az érkező Eze irányába, akinek az üres kapuba kellett volna lőnie, de a visszaérő Aursnes hatalmasat mentett a kapu torkából.
A hétperces hosszabbítás elején a norvég kapus ráhozta a frászt a szurkolókra.
Ørjan Nyland kapott egy hazaadást, elkezdett totojázni a labdával, majd rárúgta azt a rárontó Djed Spence lábára, de szerencséjére a labda kapu mellé ment, így nem született gól a rendes játékidőben.
A hosszabbítást remekül kezdte az angol válogatott, melynek ezúttal is Jude Bellingham volt a hőse. A 93. percben a csereként beállt Morgan Rogers távoli bombáját Nyland középre ütötte ki, a kipattanóra a Real Madrid középpályása érkezett elsőként, aki közelről a hálóba kotorta a labdát (1–2)
- Bellingham második gólja a linkre kattintva nézhető meg.
- Bellingham 23 évesen és 12 naposan a második legfiatalabb játékos, aki a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában egymást követő két mérkőzésen legalább két gólt szerzett. A rekordot Pelé tartja, aki az 1958-as világbajnokságon 17 évesen és 249 naposan vitte véghez ezt a bravúrt.
- A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon a középpályások közül a hatgólos Jude Bellingham szerezte a legtöbb találatot – mindezt büntetők nélkül. Az angol válogatottban korábban csak Gary Lineker lőtt hat gólt (1986-ban hatot) nagy tornán középpályásként.
A 99. percben aztán ismét a játékvezető került a középpontba. A bal oldalon felfutó Spence betört a tizenhatoson belülre, majd Oscar Bobb szorításában a földre került, Clément Turpin játékvezető pedig azonnal a tizenegyespontra mutatott.
A VAR-szobából azonban jelezték a francia bírónak, hogy vizsgálja felül az esetet. Turpin visszanézte a felvételeket, majd megállapította, hogy Spence lépett Bobb elé, ezért visszavonta az angoloknak megítélt büntetőt.
A hosszabbítás második félidejére Ståle Solbakken cserére szánta el magát, lehozta a pályáról legnagyobb sztárját, a világklasszis Erling Haalandot, a helyére pedig a Crystal Palace támadóját, Jørgen Strand Larsent küldte pályára. Erre reagált Thomas Tuchel is, aki az utolsó negyedórára becserélte a 201 centiméteres Dan Burnt, hogy kifejelgesse a norvég beadásokat.
A hosszabbítás második félidejét a norvégok végigrohamozták, az angolok pedig csak a stabil védekezéssel foglalkoztak, és sikerült is kihúzniuk, így végül 2–1-es győzelmet arattak, amivel bejutottak a legjobb négy közé, ahol az Argentína-Svájc mérkőzés győztesével találkoznak majd.
Világbajnokság, negyeddöntő:
Norvégia–Anglia 1–2 (1–1, 1–1, 1–2)
gólszerzők: Schjelderup (36.), ill. Bellingham (45+2., 93.)
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