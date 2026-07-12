A szombat éjszakai mérkőzés felvezetése már önmagában sem volt mindennapi, ugyanis heves trópusi zivatarok csaptak le Floridára. A találkozó napján villámlások, özönvízszerű esőzések és erős széllökések is nehezítették a körülményeket, így a meccs kezdési időpontját is veszély fenyegette. Ráadásul a futballisták sem voltak könnyű helyzetben, ugyanis a meteorológusok szerint a mérkőzés idején is kialakulhattak újabb viharcellák, miközben a hőség és a rendkívül magas páratartalom tovább nehezítheti a játékosok dolgát. Az angol válogatott számára nem volt ismeretlen a helyzet: a világbajnokság során már korábban is megzavarta a csapatot a szélsőséges időjárás, legutóbb a Mexikó elleni nyolcaddöntőben volt egyórás csúszás.

Anglia a világbajnokság nyolcaddöntőjében a társházigazda Mexikót búcsúztatta

Fotó: Takuya Yoshino/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az egyik legjobban várt negyeddöntőt világszerte az angol Harry Kane és a norvég Erling Haaland párharcaként harangozták be. A 32 éves angol támadó egy lépéssel közelebb kerülhetett ahhoz, hogy végre jelentős trófeát nyerjen az angol válogatottal, a norvég csatár számára pedig történelmi siker lett volna a továbbjutás, hiszen Norvégia még soha nem jutott el világbajnoki elődöntőig.

Az angoloknak kedvezett a világbajnokság legbotrányosabb játékvezetői ítélete

Kane és Haaland eddig mindössze kétszer találkozott egymással klubszinten: 2023 januárjában a Manchester City 4–2-re legyőzte a Tottenhamet, azon a mérkőzésen pedig a norvég csatár is betalált a Spurs ellen. Két héttel később Észak-Londonban találkozott újra a két csapat, akkor viszont Kane góljával a Spurs nyert 1–0-ra. Ráadásul az angol támadónak az volt a 267. gólja a Tottenham színeiben, amivel a klub történetének legeredményesebb futballistája lett.

Érdekesség, hogy a góllövőlistán hat találattal a harmadik helyen álló Kane csak a Ghána elleni csoportmeccsen nem talált be, ami azért érdekes, mert a találkozó idejére megátkozta őt egy ghánai sámán.

Erling Haaland hét gólnál jár a világbajnokságon

Fotó: Al Bello/Getty Images via AFP

A szombat éjszakai találkozó előtt viszont olyan hírek láttak napvilágot, hogy a norvég Haalandra is átkot szórtak, így sokan arra is kíváncsiak voltak, vajon hat-e a spirituális varázslat a vikingóriásra.

Harry Kane a 120. válogatott mérkőzésén lépett pályára, így a kezdő sípszó pillanatában beérte az örökranglista élén Wayne Rooney-t, és már csak a legendás Peter Shilton játszott nála több meccset (125) az angol válogatottban.

Az időjárás szerencsére kegyes volt a csapatokhoz, így a tervezett időben kezdetét vette a mérkőzés, amelynek elején az angolok birtokolták többet a labdát, a norvégok pedig kontrajátékra rendezkedtek be. A csapatok érezhetően nem akartak nagy kockázatot vállalni, így a találkozó első helyzetére egészen a 23. percig kellett várni. Ekkor Noni Madueke megverte védőjét a jobb oldalon, az erőből belőtt labdájára pedig Nico O’Reilly érkezett a hosszú oldalon, de nem tudta megfelelően beletenni a lábát, így a labda a kapu mellé csorgott.