A FIFA-világranglista 10. helyén álló belga válogatott borzalmasan kezdte a világbajnokságot. Rudi Garcia együttese előbb Egyiptommal, majd Iránnal játszott kínkeserves döntetlent, de mégis csoportelsőként jutott tovább, miután az utolsó fordulóban 5-1-re legyőzte az új-zélandi csapatot.
A szenegáli válogatott a világbajnokság legnehezebb csoportjába került. Pape Bouna Thiaw csapata papírforma vereséget szenvedett a mezőnyből toronymagasan kiemelkedő francia válogatott ellen, majd egy kiélezett találkozón 3-2-re kikapott Norvégiától. Az afrikai csapat is az utolsó fordulóra hagyta a döntést, de végül 5-0-ra kiütötte Irak válogatottját, így a nyolcadik legjobb csoportharmadikként kvalifikálta magát a legjobb 32 közé.
Az egymással veszekedő belgák a világbajnokság legnagyobb feltámadását produkálták
A szerda esti találkozót óvatosan kezdte mindkét csapat, az első lövésre egészen a kilencedik percig kellett várni, ekkor az Arsenal támadója, a belga Leandro Trossard tesztelte Mory Diaw-t, de a szenegáli kapusnak nem okozott gondot a 18 méteres löket.
A 13. percben megszülethetett volna a világbajnokság legkomikusabb gólja.
Egy bal oldali beadás után Thibaut Courtois borzalmasan jött ki, de ujjheggyel még bele tudott piszkálni a labdába, amit ráütött az érkező Ismaila Sarr lábára, onnan a labda a bal kapufára pattant, majd a becsúszó szenegáli játékos a kapu mellé kanalazta a kipattanót.
A folytatásban az is afrikai csapat uralta a meccset, a belga válogatott elvétve tudta csak átlépni a félpályát, a 24. percben pedig góllá érett Szenegál fölénye. Sadio Mané beadása után Sarr csúsztatott nyolc méterről a bal kapufára, a kipattanóra Habib Diarra érkezett elsőként, és közelről az üres kapuba lőtt (0-1).
A gól után a szenegáli válogatott továbbra is dominálta a mérkőzést, a belga csapat mintha pályán sem lett volna. Az egyetlen értékelhető lehetőségére egészen a 43. percig kellett várni, ekkor Jérémy Doku megpattant beadása szállt a kapu felé, amit Mory Diaw-nak kellett lehúzni. A belgák először a 45. percben veszélyeztettek igazán. Ekkor a balhátvéd Maxim De Cuyper eresztett meg egy 19 méteres bombát, de a szenegáli kapus egy gyönyörű keresztbenyúlással szögeltre ütötte a labdát.
Rudi Garcia, a belga válogatott szövetségi kapitánya változtatott a szünetben. A teljesen veszélytelenül futballozó Charles De Ketelaere helyére pályára küldte a 33 éves Romelu Lukakut, aki az Új-Zéland elleni csoportmeccsen egy percen belül gólt lőtt, majd nem sokkal később adott egy gólpasszt is.
A belga csere azonban nem hozott változást a meccsbe, továbbra is az afrikai csapat támadott, és az 51. percben óriási lépést tett a továbbjutás felé. Moussa Niakhate a balhátvéd pozíciójából tálalt egy 50 méteres labdát a leshatárról induló Ismaila Sarr elé, aki egy káprázatos labdalevétel után ziccerbe került, majd egy pattanás után a kapu bal oldalába bombázott (0-2).
A második gól után a belga szövetségi kapitány mintha teljesen feladta volna a mérkőzést: az 56. percen lehozta a pályáról két legnagyobb sztárját, Kevin De Bruynét és Jérémy Dokut.
A folytatásban a belgák csak szenvedtek, a második hidratációs szünet előtt pedig Leandro Trossard és a csapatkapitány, Youri Tielemans olyan heves szóváltásba keveredett, hogy csapattársaiknak kellett szétválasztaniuk a két sztárjátékost, nehogy tettlegességig fajuljon az összeszólalkozásuk.
A kényszerszünet után a belgák izgalmassá tehették volna még a meccset, de Dodi Lukebakio 18 méteres tekerése pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot.
A 84. percben lezárhatták volna a meccset a szenegáliak. Egy szép támadás végén a veterán Sadio Mané törhetett kapura, a 34 éves támadó 17 méterről megcélozta a jobb alsót, de Courtois óriási bravúrral védeni tudott.
A kihagyott helyzetek aztán a hajrában megbosszulták magukat, ugyanis a 86. percben felcsillant a remény a belgák számára.
A csereként beállt Thomas Meunier jobbról belőtt labdájára Lukaku robbant be a rövid oldalon, és a védőjét megelőzve három méterről a léc alá lőtt (1-2).
A bekapott gól teljesen megzavarta az afrikai csapatot, a borzalmasan futballozó belgák pedig a semmiből egyenlítettek a 89. percben. Trossard bal oldali beadására a szenegáli kapus pocsék ütemben mozdult ki, az őt megelőző Tielemans pedig öt méterről az üres kapuba fejelt (2-2).
A hajárban még mindkét csapat próbálta megnyerni a meccset, de az eredmény már nem változott, így jöhetett egy újabb hosszabbítás a világbajnokságon.
A rendes játékidő hajrája óriási izgalmakat hozott, a hosszabbításban viszont nem erőltette meg magát egyik csapat sem. Az első felvonás gyakorlatilag helyzet nélkül ment el. A fordulás után a szenegáliak valamivel aktívabbak voltak, és a 109. percben újra megszerezhették volna a vezetést. A 18 éves Bara Ndiaye robogott el a jobb szélen, középre lőtte a labdát, ahol Ibrahim Mbaye érkezett, de a Paris Saint-Germain játékosa 11 méterről kapu mell lőtt.
A 117. percben volt még egy csavar a meccsben.
A belga Diego Moreira balról belőtt labdája Dodi Lukebakio elé került, aki tolt egyet a labdán, majd kilenc méterről a felső lécet találta telibe. Ráadásul a történetnek itt még nem volt vége, ugyanis a beadás után Lamine Camara hátulról telibe rúgta Youri Tielemans lábát, így a hondurasi Saíd Martínez játékvezető visszanézte az esetet videón, és hosszas elemzés után befújta a tizenegyest a belgáknak.
A labda mögé a csapatkapitány Youri Tielemans állt oda, aki rendkívül higgadtan a bal felső sarokba helyzetet (3-2), ezzel a belga válogatott drámai győzelmet aratott, és továbbjutott a legjobb 16 közé, ahol az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina találkozó győztesével játszik majd.
Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Belgium-Szenegál 3-2 (0-1, 2-2, 2-2) - hosszabbítás után
gólszerzők: Lukaku (86.), Tielemans (89., 120+5.-11-esből), ill. Diarra (24.), Sarr (51.)
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