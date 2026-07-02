A FIFA-világranglista 10. helyén álló belga válogatott borzalmasan kezdte a világbajnokságot. Rudi Garcia együttese előbb Egyiptommal, majd Iránnal játszott kínkeserves döntetlent, de mégis csoportelsőként jutott tovább, miután az utolsó fordulóban 5-1-re legyőzte az új-zélandi csapatot.

A belga válogatottban eddig csak Leandro Trossard nyújtott kiemelkedő teljesítményt a világbajnokságon

Fotó: Bruno Fahy/Belga via AFP

A szenegáli válogatott a világbajnokság legnehezebb csoportjába került. Pape Bouna Thiaw csapata papírforma vereséget szenvedett a mezőnyből toronymagasan kiemelkedő francia válogatott ellen, majd egy kiélezett találkozón 3-2-re kikapott Norvégiától. Az afrikai csapat is az utolsó fordulóra hagyta a döntést, de végül 5-0-ra kiütötte Irak válogatottját, így a nyolcadik legjobb csoportharmadikként kvalifikálta magát a legjobb 32 közé.

Az egymással veszekedő belgák a világbajnokság legnagyobb feltámadását produkálták

A szerda esti találkozót óvatosan kezdte mindkét csapat, az első lövésre egészen a kilencedik percig kellett várni, ekkor az Arsenal támadója, a belga Leandro Trossard tesztelte Mory Diaw-t, de a szenegáli kapusnak nem okozott gondot a 18 méteres löket.

A 13. percben megszülethetett volna a világbajnokság legkomikusabb gólja.

Egy bal oldali beadás után Thibaut Courtois borzalmasan jött ki, de ujjheggyel még bele tudott piszkálni a labdába, amit ráütött az érkező Ismaila Sarr lábára, onnan a labda a bal kapufára pattant, majd a becsúszó szenegáli játékos a kapu mellé kanalazta a kipattanót.

A folytatásban az is afrikai csapat uralta a meccset, a belga válogatott elvétve tudta csak átlépni a félpályát, a 24. percben pedig góllá érett Szenegál fölénye. Sadio Mané beadása után Sarr csúsztatott nyolc méterről a bal kapufára, a kipattanóra Habib Diarra érkezett elsőként, és közelről az üres kapuba lőtt (0-1).

A szenegáliak az első félidőben teljesen ledominálták a belgákat

Fotó: Ercin Erturk/Anadolu via AFP

A gól után a szenegáli válogatott továbbra is dominálta a mérkőzést, a belga csapat mintha pályán sem lett volna. Az egyetlen értékelhető lehetőségére egészen a 43. percig kellett várni, ekkor Jérémy Doku megpattant beadása szállt a kapu felé, amit Mory Diaw-nak kellett lehúzni. A belgák először a 45. percben veszélyeztettek igazán. Ekkor a balhátvéd Maxim De Cuyper eresztett meg egy 19 méteres bombát, de a szenegáli kapus egy gyönyörű keresztbenyúlással szögeltre ütötte a labdát.

Rudi Garcia, a belga válogatott szövetségi kapitánya változtatott a szünetben. A teljesen veszélytelenül futballozó Charles De Ketelaere helyére pályára küldte a 33 éves Romelu Lukakut, aki az Új-Zéland elleni csoportmeccsen egy percen belül gólt lőtt, majd nem sokkal később adott egy gólpasszt is.

A belga csere azonban nem hozott változást a meccsbe, továbbra is az afrikai csapat támadott, és az 51. percben óriási lépést tett a továbbjutás felé. Moussa Niakhate a balhátvéd pozíciójából tálalt egy 50 méteres labdát a leshatárról induló Ismaila Sarr elé, aki egy káprázatos labdalevétel után ziccerbe került, majd egy pattanás után a kapu bal oldalába bombázott (0-2).