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A labdarúgó-világbajnokság eddigi legdrámaibb meccsét játszották Seattle-ben. A szenegáli válogatott 85 percen át lefocizta a belga csapatot a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen. Az afrikaiak szűk egy óra alatt kétgólos előnybe kerültek, azonban a belgák a 86. percben szépítettek Romelu Lukaku révén, majd három perccel később egy óriási potyagóllal egyenlítettek, ezzel a világbajnokság legnagyobb feltámadását produkálták. Ezt követően jött a hosszabbítás, ami viszonylag eseménytelenül telt, azonban a 117. percben a belgák büntetőhöz jutottak, amit a csapatkapitány Youri Tielemans gólra váltott, így végül 3-2-es győzelmet arattak, és továbbjutottak a legjobb 16 közé.

A FIFA-világranglista 10. helyén álló belga válogatott borzalmasan kezdte a világbajnokságot. Rudi Garcia együttese előbb Egyiptommal, majd Iránnal játszott kínkeserves döntetlent, de mégis csoportelsőként jutott tovább, miután az utolsó fordulóban 5-1-re legyőzte az új-zélandi csapatot.

A belga válogatottban eddig csak Leandro Trossard nyújtott kiemelkedő teljesítményt a világbajnokságon
A belga válogatottban eddig csak Leandro Trossard nyújtott kiemelkedő teljesítményt a világbajnokságon
Fotó: Bruno Fahy/Belga via AFP

A szenegáli válogatott a világbajnokság legnehezebb csoportjába került. Pape Bouna Thiaw csapata papírforma vereséget szenvedett a mezőnyből toronymagasan kiemelkedő francia válogatott ellen, majd egy kiélezett találkozón 3-2-re kikapott Norvégiától. Az afrikai csapat is az utolsó fordulóra hagyta a döntést, de végül 5-0-ra kiütötte Irak válogatottját, így a nyolcadik legjobb csoportharmadikként kvalifikálta magát a legjobb 32 közé. 

Az egymással veszekedő belgák a világbajnokság legnagyobb feltámadását produkálták

A szerda esti találkozót óvatosan kezdte mindkét csapat, az első lövésre egészen a kilencedik percig kellett várni, ekkor az Arsenal támadója, a belga Leandro Trossard tesztelte Mory Diaw-t, de a szenegáli kapusnak nem okozott gondot a 18 méteres löket. 

A 13. percben megszülethetett volna a világbajnokság legkomikusabb gólja. 

Egy bal oldali beadás után Thibaut Courtois borzalmasan jött ki, de ujjheggyel még bele tudott piszkálni a labdába, amit ráütött az érkező Ismaila Sarr lábára, onnan a labda a bal kapufára pattant, majd a becsúszó szenegáli játékos a kapu mellé kanalazta a kipattanót. 

A folytatásban az is afrikai csapat uralta a meccset, a belga válogatott elvétve tudta csak átlépni a félpályát, a 24. percben pedig góllá érett Szenegál fölénye. Sadio Mané beadása után Sarr csúsztatott nyolc méterről a bal kapufára, a kipattanóra Habib Diarra érkezett elsőként, és közelről az üres kapuba lőtt (0-1). 

SEATTLE, USA - JULY 01: Habib Diarra (21) of Senegal celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between Belgium and Senegal at Lumen Field (Seattle Stadium) in Seattle, Washington, United States on July 01, 2026. Ercin Erturk / Anadolu (Photo by Ercin Erturk / Anadolu via AFP)
A szenegáliak az első félidőben teljesen ledominálták a belgákat
Fotó: Ercin Erturk/Anadolu via AFP

A gól után a szenegáli válogatott továbbra is dominálta a mérkőzést, a belga csapat mintha pályán sem lett volna. Az egyetlen értékelhető lehetőségére egészen a 43. percig kellett várni, ekkor Jérémy Doku megpattant beadása szállt a kapu felé, amit Mory Diaw-nak kellett lehúzni. A belgák először a 45. percben veszélyeztettek igazán. Ekkor a balhátvéd Maxim De Cuyper eresztett meg egy 19 méteres bombát, de a szenegáli kapus egy gyönyörű keresztbenyúlással szögeltre ütötte a labdát. 

Rudi Garcia, a belga válogatott szövetségi kapitánya változtatott a szünetben. A teljesen veszélytelenül futballozó Charles De Ketelaere helyére pályára küldte a 33 éves Romelu Lukakut, aki az Új-Zéland elleni csoportmeccsen egy percen belül gólt lőtt, majd nem sokkal később adott egy gólpasszt is.

A belga csere azonban nem hozott változást a meccsbe, továbbra is az afrikai csapat támadott, és az 51. percben óriási lépést tett a továbbjutás felé. Moussa Niakhate a balhátvéd pozíciójából tálalt egy 50 méteres labdát a leshatárról induló Ismaila Sarr elé, aki egy káprázatos labdalevétel után ziccerbe került, majd egy pattanás után a kapu bal oldalába bombázott (0-2). 

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Ismaila Sarr #18 of Senegal celebrates scoring his team's second goal while Thibaut Courtois #1 and Arthur Theate #3 of Belgium show dejection during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ismaila Sarr a negyedik gólját lőtte a világbajnokságon
Fotó: Getty Images via AFP/Emilee Chinn

A második gól után a belga szövetségi kapitány mintha teljesen feladta volna a mérkőzést: az 56. percen lehozta a pályáról két legnagyobb sztárját, Kevin De Bruynét és Jérémy Dokut. 

A folytatásban a belgák csak szenvedtek, a második hidratációs szünet előtt pedig Leandro Trossard és a csapatkapitány, Youri Tielemans olyan heves szóváltásba keveredett, hogy csapattársaiknak kellett szétválasztaniuk a két sztárjátékost, nehogy tettlegességig fajuljon az összeszólalkozásuk. 

A kényszerszünet után a belgák izgalmassá tehették volna még a meccset, de Dodi Lukebakio 18 méteres tekerése pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot. 

Belgium's Nicolas Raskin pictured between an arguing Belgium's Youri Tielemans and Belgium's Leandro Trossard during a soccer game between Belgian national team Red Devils and Senegal, on Wednesday 01 July 2026, at the Seattle Field, in Seattle, a 1/16 finals game in the FIFA World Cup 2026. BELGA PHOTO DIRK WAEM (Photo by DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP)
A belga válogatott sztárjai nehezen viselték a tehetetlenséget
Fotó: Dirk Waem/Belga Mag/Belga via AFP

A 84. percben lezárhatták volna a meccset a szenegáliak. Egy szép támadás végén a veterán Sadio Mané törhetett kapura, a 34 éves támadó 17 méterről megcélozta a jobb alsót, de Courtois óriási bravúrral védeni tudott. 

A kihagyott helyzetek aztán a hajrában megbosszulták magukat, ugyanis a 86. percben felcsillant a remény a belgák számára.

 A csereként beállt Thomas Meunier jobbról belőtt labdájára Lukaku robbant be a rövid oldalon, és a védőjét megelőzve három méterről a léc alá lőtt (1-2). 

A bekapott gól teljesen megzavarta az afrikai csapatot, a borzalmasan futballozó belgák pedig a semmiből egyenlítettek a 89. percben. Trossard bal oldali beadására a szenegáli kapus pocsék ütemben mozdult ki, az őt megelőző Tielemans pedig öt méterről az üres kapuba fejelt (2-2). 

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Youri Tielemans #8 of Belgium celebrates with teammate Leandro Trossard #10 after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trossard és Tielemans előbb összebalhéztak, majd visszahozták a sírból a mérkőzést
Fotó: Getty Images via AFP/Emilee Chinn

A hajárban még mindkét csapat próbálta megnyerni a meccset, de az eredmény már nem változott, így jöhetett egy újabb hosszabbítás a világbajnokságon. 

A rendes játékidő hajrája óriási izgalmakat hozott, a hosszabbításban viszont nem erőltette meg magát egyik csapat sem. Az első felvonás gyakorlatilag helyzet nélkül ment el. A fordulás után a szenegáliak valamivel aktívabbak voltak, és a 109. percben újra megszerezhették volna a vezetést. A 18 éves Bara Ndiaye robogott el a jobb szélen, középre lőtte a labdát, ahol Ibrahim Mbaye érkezett, de a Paris Saint-Germain játékosa 11 méterről kapu mell lőtt. 

A 117. percben volt még egy csavar a meccsben. 

A belga Diego Moreira balról belőtt labdája Dodi Lukebakio elé került, aki tolt egyet a labdán, majd kilenc méterről a felső lécet találta telibe. Ráadásul a történetnek itt még nem volt vége, ugyanis a beadás után Lamine Camara hátulról telibe rúgta Youri Tielemans lábát, így a hondurasi Saíd Martínez játékvezető visszanézte az esetet videón, és hosszas elemzés után befújta a tizenegyest a belgáknak. 

Belgium's Youri Tielemans scores from penalty during a soccer game between Belgian national team Red Devils and Senegal, on Wednesday 01 July 2026, at the Seattle Field, in Seattle, a 1/16 finals game in the FIFA World Cup 2026. BELGA PHOTO BRUNO FAHY (Photo by BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP)
Youri Tielemans volt a belga válogatott nyerőembere
Fotó: Bruno Fahy/Belga via AFP

A labda mögé a csapatkapitány Youri Tielemans állt oda, aki rendkívül higgadtan a bal felső sarokba helyzetet (3-2), ezzel a belga válogatott drámai győzelmet aratott, és továbbjutott a legjobb 16 közé, ahol az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina találkozó győztesével játszik majd. 

Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Belgium-Szenegál 3-2 (0-1, 2-2, 2-2) - hosszabbítás után
gólszerzők: Lukaku (86.), Tielemans (89., 120+5.-11-esből), ill. Diarra (24.), Sarr (51.)

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