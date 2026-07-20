Súlyos tragédiák árnyékolják be a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, a torna vasárnapi döntője után pedig újabb megrázó eset történt. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a spanyolok gólnélküli rendes játékidőt követően, hosszabbításban 1-0-ra győzték le az argentinokat – megszerezve ezzel 2010 után a második vb-címüket. Miközben a nemzeti csapat tagjai New Yorkban élvezték ki a siker ízét, addig Spanyolországban emberek milliói ünnepeltek, és vonultak az utcára. Az ország nyugati részén fekvő Ciudad Rodrigo városában viszont egy 13 éves fiatal belehalt az ünneplésbe.
Tragédia történt a világbajnokság döntője után
Ciudad Rodrigóban a boldog tömeg egy része úgy ünnepelte Spanyolország világbajnoki címét, hogy felmásztak egy szökőkútra – amely egy része összeomlott, és rádőlt a fiatalokra. A mentőket helyi idő szerint éjjel fél egy után riasztották a helyszínre.
Egy 13 éves fiatal életét már nem tudták megmenteni, míg ketten megsérültek, köztük egy gyermek, akit lábtörés gyanújával szállítottak kórházba
– közölte a mentőszolgálat a BBC-vel.
Ciudad Rodrigo önkormányzata a hivatalos közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Ami eredetileg a spanyol labdarúgó-válogatott világbajnoki győzelmének megünneplése lett volna, tragédiává változott.
A városvezetés részvétét fejezte ki az elhunyt 13 éves fiatal családtagjainak, a sérülteknek pedig gyors felépülést kívánt.