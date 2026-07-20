Súlyos tragédiák árnyékolják be a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, a torna vasárnapi döntője után pedig újabb megrázó eset történt. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a spanyolok gólnélküli rendes játékidőt követően, hosszabbításban 1-0-ra győzték le az argentinokat – megszerezve ezzel 2010 után a második vb-címüket. Miközben a nemzeti csapat tagjai New Yorkban élvezték ki a siker ízét, addig Spanyolországban emberek milliói ünnepeltek, és vonultak az utcára. Az ország nyugati részén fekvő Ciudad Rodrigo városában viszont egy 13 éves fiatal belehalt az ünneplésbe.

Halálos baleset történt Spanyolország a világbajnokság döntője után

Fotó: Wu Xiaoling Xinhua / eyevine / eyevine

Tragédia történt a világbajnokság döntője után

Ciudad Rodrigóban a boldog tömeg egy része úgy ünnepelte Spanyolország világbajnoki címét, hogy felmásztak egy szökőkútra – amely egy része összeomlott, és rádőlt a fiatalokra. A mentőket helyi idő szerint éjjel fél egy után riasztották a helyszínre.

Egy 13 éves fiatal életét már nem tudták megmenteni, míg ketten megsérültek, köztük egy gyermek, akit lábtörés gyanújával szállítottak kórházba

– közölte a mentőszolgálat a BBC-vel.

Ciudad Rodrigo önkormányzata a hivatalos közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Ami eredetileg a spanyol labdarúgó-válogatott világbajnoki győzelmének megünneplése lett volna, tragédiává változott.

A városvezetés részvétét fejezte ki az elhunyt 13 éves fiatal családtagjainak, a sérülteknek pedig gyors felépülést kívánt.