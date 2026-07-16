A századik évfordulóját ünneplő világbajnokság különleges esemény lehet: az 1930-as első torna után éppen 2030-ban rendeznék a centenáriumi vb-t. A házigazdák Spanyolország, Portugália és Marokkó lesznek, miközben a nyitómérkőzéseket Argentínában, Uruguayban és Paraguayban rendezik majd. S éppen a dél-amerikai országok azok, amelyek a legerősebben támogatják a 64 csapatos lebonyolítást.
„Amikor világbajnokságot rendezünk, fontos, hogy az egész világ számára szervezzük” – mondta Infantino a svájci Bluewinnek adott interjújában. A FIFA-elnök hozzátette, hogy a kérdést a 2026-os torna után az illetékes bizottságok meg fogják vizsgálni.
Miért vetődött fel egyáltalán a 64 csapatos vb ötlete?
A világbajnokság az elmúlt évtizedekben hatalmas növekedésen ment keresztül. Míg 1978-ban még mindössze 16 csapat vett részt a tornán, 1982-től 1994-ig már 24 válogatott szerepelt, 1998 és 2022 között pedig 32 csapat alkotta a mezőnyt.
A 2026-os, Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokság újabb mérföldkő a 48 résztvevővel. A FIFA szerint a bővítés sikeres, hiszen több kisebb futballnemzet kapott esélyt arra, hogy bemutatkozzon a világ legnagyobb színpadán.
Infantino szerint minden országnak joga van álmodni a vb-szereplésről.
Ha nem adunk lehetőséget a kisebb országoknak, hogy részt vegyenek a világbajnokságon, akkor elveszítik a motivációt a fejlődésre.
- mondta az elnök.
A FIFA számára természetesen gazdasági szempontból is vonzó lehet egy újabb bővítés. Több résztvevő több piacot, nagyobb közönséget, több televíziós jogdíjat és nagyobb kereskedelmi bevételt jelenthet. A világ egyik legnagyobb futballpiaca, Kína például komoly haszonélvezője lehetne egy ilyen változásnak, hiszen a hatalmas ország válogatottja mindössze egyszer, 2002-ben jutott ki világbajnokságra.
Dél-Amerika áll a kezdeményezés mögött
A 64 csapatos vb ötletének legnagyobb támogatója a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL). A szervezet elnöke, Alejandro Domínguez már korábban is egyértelműen kiállt az elképzelés mellett, és „álomként” beszélt egy kibővített tornáról.
A javaslat mögött azonban nemcsak futballszakmai érvek állnak. Uruguay, Argentína és Paraguay a 2030-as világbajnokságon csupán egy-egy mérkőzésnek adhat otthont, miközben a torna nagy része Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban zajlik majd. A jelenlegi FIFA-szabályok alapján Dél-Amerika így hosszú időre kieshetne egy újabb teljes értékű vb rendezésének lehetőségéből.
A 64 csapatos torna azonban új lehetőségeket teremtene: minden dél-amerikai ország akár egy-egy csoportnak is otthont adhatna, ami jelentősen növelné a kontinens szerepét a centenáriumi eseményen.
Hogyan nézne ki egy 64 csapatos világbajnokság?
A pontos lebonyolítás egyelőre nem ismert, de a legkézenfekvőbb megoldás 16 négycsapatos csoport lehetne. Ezekből az első két helyezett jutna tovább a legjobb 32 közé. Ez egyszerűbb rendszer lenne, mint a 48 csapatos vb jelenlegi formátuma, ahol a csoportok harmadik helyezettjei közül is továbbjutnak a legjobbak.
Ugyanakkor a mérkőzések száma jelentősen megugrana: a torna akár 128 találkozót is tartalmazhatna, ami kétszerese lenne a 2022-es katari világbajnokság mérkőzésszámának.
A FIFA már a 2026-os bővítésnél is többször változtatott az elképzeléseken. Eredetileg háromcsapatos csoportokat terveztek, később azonban a szervezet a négycsapatos csoportok mellett döntött, hogy elkerülje az esetleges összejátszásokat, és minden válogatott számára garantáljon három mérkőzést.
Egy 64 csapatos vb azonban komoly logisztikai kihívást jelentene. Ennyi válogatottnak megfelelő edzőközpontokra, szállásokra és stadionokra lenne szüksége, miközben a torna időtartama is tovább növekedhetne.
Sokan ellenzik az újabb bővítést
Nem mindenki támogatja a FIFA elképzelését. Több futballvezető attól tart, hogy a túlzott növekedés veszélyeztetheti a világbajnokság különleges értékét.
- Az európai szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin korábban rossz ötletnek nevezte a 64 csapatos vb lehetőségét. Szerinte nemcsak magának a tornának, hanem a selejtezők rendszerének sem tenne jót a további bővítés.
- Az ázsiai szövetség vezetője, Szalman bin Ibrahim al-Kalifa szintén szkeptikusan nyilatkozott, arra figyelmeztetve, hogy ha egyszer elindul a folyamat, kérdésessé válhat, hol lenne a határ.
- A CONCACAF elnöke, Victor Montagliani is úgy véli, hogy a bővítés túl gyors lépés lenne.
A kritikusok szerint a több résztvevő nem feltétlenül jelent jobb és szórakoztatóbb futballt. Bár a kisebb nemzetek közül néhányan képesek meglepetést okozni, más csapatok nagykülönbségű vereségeket szenvedhetnek el, ami csökkentheti a torna színvonalát.
A világbajnokság egyik legnagyobb értéke éppen a ritkasága és a kiemelt figyelem. Egy 64 csapatos eseményen az első szakaszban akár 96 csoportmérkőzésre is sor kerülhetne, ami sokak szerint felhígítaná a tornát és a futball ünnepének érzését.
Egyelőre semmi sem dőlt el
A FIFA jelenleg még csak vizsgálja a lehetőséget, hivatalos döntés nem született. A szervezet 37 tagú tanácsának kellene jóváhagynia az esetleges változtatást, de egyelőre nincs napirenden szavazás az ügyben.
A 2030-as centenáriumi világbajnokság egyszeri különleges alkalomként szolgálhatna a bővítés tesztelésére, ugyanakkor egy sikeres 64 csapatos torna könnyen azt eredményezhetné, hogy a FIFA hosszabb távon is megtartaná az új rendszert.
A futball irányítóinak nagy horderejű döntést kell meghozniuk: a nagyobb bevételek és a szélesebb globális részvétel mellett azt is mérlegelniük kell, hogy a világ legnépszerűbb sporteseményének értékét nem veszélyezteti-e a túlzott növekedés.