A századik évfordulóját ünneplő világbajnokság különleges esemény lehet: az 1930-as első torna után éppen 2030-ban rendeznék a centenáriumi vb-t. A házigazdák Spanyolország, Portugália és Marokkó lesznek, miközben a nyitómérkőzéseket Argentínában, Uruguayban és Paraguayban rendezik majd. S éppen a dél-amerikai országok azok, amelyek a legerősebben támogatják a 64 csapatos lebonyolítást.

A 2030-as világbajnokságon már 64 válogatott versenyezhet a trófeáért

Fotó: Carl Recine/Getty Images North America/AFP

„Amikor világbajnokságot rendezünk, fontos, hogy az egész világ számára szervezzük” – mondta Infantino a svájci Bluewinnek adott interjújában. A FIFA-elnök hozzátette, hogy a kérdést a 2026-os torna után az illetékes bizottságok meg fogják vizsgálni.

Miért vetődött fel egyáltalán a 64 csapatos vb ötlete?

A világbajnokság az elmúlt évtizedekben hatalmas növekedésen ment keresztül. Míg 1978-ban még mindössze 16 csapat vett részt a tornán, 1982-től 1994-ig már 24 válogatott szerepelt, 1998 és 2022 között pedig 32 csapat alkotta a mezőnyt.

A 2026-os, Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokság újabb mérföldkő a 48 résztvevővel. A FIFA szerint a bővítés sikeres, hiszen több kisebb futballnemzet kapott esélyt arra, hogy bemutatkozzon a világ legnagyobb színpadán.

Infantino szerint minden országnak joga van álmodni a vb-szereplésről.

Ha nem adunk lehetőséget a kisebb országoknak, hogy részt vegyenek a világbajnokságon, akkor elveszítik a motivációt a fejlődésre.

- mondta az elnök.

A FIFA számára természetesen gazdasági szempontból is vonzó lehet egy újabb bővítés. Több résztvevő több piacot, nagyobb közönséget, több televíziós jogdíjat és nagyobb kereskedelmi bevételt jelenthet. A világ egyik legnagyobb futballpiaca, Kína például komoly haszonélvezője lehetne egy ilyen változásnak, hiszen a hatalmas ország válogatottja mindössze egyszer, 2002-ben jutott ki világbajnokságra.

Dél-Amerika áll a kezdeményezés mögött

A 64 csapatos vb ötletének legnagyobb támogatója a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL). A szervezet elnöke, Alejandro Domínguez már korábban is egyértelműen kiállt az elképzelés mellett, és „álomként” beszélt egy kibővített tornáról.