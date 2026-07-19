Egy világbajnokságon természetes, hogy a kiesések, a játékvezetői döntések és a nagy téttel járó mérkőzések után elszabadulnak az érzelmek. A 2026-os foci-vb esetében azonban a viták egy része már nem csupán a pályán történtekről szólt, hanem a FIFA döntéshozatali rendszerét, szabályalkalmazását és átláthatóságát is érintette. Voltak olyan esetek, amelyek mögött valós szakmai kérdések húzódtak meg, mások inkább a csalódott csapatok és szurkolók indulataiból táplálkoztak. Az alábbiakban összegyűjtöttük a torna legnagyobb visszhangot kiváltó ügyeit a The Athletic összeállítása alapján.

Cristiano Ronaldo végül végig játszhatott a világbajnokságon

Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP

Cristiano Ronaldo eltiltását felfüggesztették

Már a világbajnokság előtt komoly vitát váltott ki Cristiano Ronaldo ügye. A portugál klasszist az Írország elleni világbajnoki selejtezőn kiállították, miután könyökkel megütötte Dara O’Shea-t. Az esetért a FIFA fegyelmi bizottsága hárommeccses eltiltást szabott ki, ami normál esetben azt jelentette volna, hogy Ronaldo lemarad Portugália első két vb-találkozójáról.

A nemzetközi szövetség azonban egy kevéssé ismert szabályra hivatkozva felfüggesztette a büntetést egyéves próbaidőre, arra hivatkozva, hogy a támadó korábban 226 válogatott mérkőzésen egyszer sem kapott piros lapot. A döntés azért váltott ki heves reakciókat, mert a fegyelmi szabályzat szerint az ilyen jellegű könyöklésért legalább három mérkőzéses eltiltás jár.

A gyanakvást tovább erősítette, hogy a döntés előtt nem sokkal Ronaldo a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval és több befolyásos közéleti szereplővel vett részt egy washingtoni díszvacsorán. Sokan úgy vélték, a FIFA számára üzletileg is fontos volt, hogy a portugál világsztár pályára léphessen, hiszen Portugália mérkőzéseire kiemelkedő volt a jegykereslet.

A Trumpnak adott FIFA-békedíj

A torna előtt a FIFA váratlanul bejelentette egy új kitüntetés, a FIFA Peace Prize – Football Unites the World létrehozását. Gianni Infantino szerint a díj azok munkáját ismeri el, akik a futball segítségével a békét és az összefogást szolgálják.