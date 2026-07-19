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Foci-vb 2026

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A 2026-os foci-vb-re nem csupán a meccsek, hanem számos vitatott döntés és botrány miatt is emlékezni fogunk. Cristiano Ronaldo ügyétől kezdve a VAR-ítéleteken át egészen a szervezet politikai szerepvállalásig a világbajnokságon több olyan ügy akadt, amely erős indulatokat váltott ki a szurkolókból.

Egy világbajnokságon természetes, hogy a kiesések, a játékvezetői döntések és a nagy téttel járó mérkőzések után elszabadulnak az érzelmek. A 2026-os foci-vb esetében azonban a viták egy része már nem csupán a pályán történtekről szólt, hanem a FIFA döntéshozatali rendszerét, szabályalkalmazását és átláthatóságát is érintette. Voltak olyan esetek, amelyek mögött valós szakmai kérdések húzódtak meg, mások inkább a csalódott csapatok és szurkolók indulataiból táplálkoztak. Az alábbiakban összegyűjtöttük a torna legnagyobb visszhangot kiváltó ügyeit a The Athletic összeállítása alapján.

Cristiano Ronaldo végül végig játszhatott a világbajnokságon
Cristiano Ronaldo végül végig játszhatott a világbajnokságon
Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP

Cristiano Ronaldo eltiltását felfüggesztették

Már a világbajnokság előtt komoly vitát váltott ki Cristiano Ronaldo ügye. A portugál klasszist az Írország elleni világbajnoki selejtezőn kiállították, miután könyökkel megütötte Dara O’Shea-t. Az esetért a FIFA fegyelmi bizottsága hárommeccses eltiltást szabott ki, ami normál esetben azt jelentette volna, hogy Ronaldo lemarad Portugália első két vb-találkozójáról.

A nemzetközi szövetség azonban egy kevéssé ismert szabályra hivatkozva felfüggesztette a büntetést egyéves próbaidőre, arra hivatkozva, hogy a támadó korábban 226 válogatott mérkőzésen egyszer sem kapott piros lapot. A döntés azért váltott ki heves reakciókat, mert a fegyelmi szabályzat szerint az ilyen jellegű könyöklésért legalább három mérkőzéses eltiltás jár.

A gyanakvást tovább erősítette, hogy a döntés előtt nem sokkal Ronaldo a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval és több befolyásos közéleti szereplővel vett részt egy washingtoni díszvacsorán. Sokan úgy vélték, a FIFA számára üzletileg is fontos volt, hogy a portugál világsztár pályára léphessen, hiszen Portugália mérkőzéseire kiemelkedő volt a jegykereslet.

A Trumpnak adott FIFA-békedíj

A torna előtt a FIFA váratlanul bejelentette egy új kitüntetés, a FIFA Peace Prize – Football Unites the World létrehozását. Gianni Infantino szerint a díj azok munkáját ismeri el, akik a futball segítségével a békét és az összefogást szolgálják.

A döntés azonban már a bejelentés pillanatában nagy felháborodást váltott ki. Több, névtelenséget kérő FIFA-vezető szerint sem a szervezet tanácsát, sem az alelnököket nem vonták be sem a díj létrehozásába, sem a kitüntetett kiválasztásába, többen a sajtóból értesültek az egész kezdeményezésről.

A botrány tovább nőtt, amikor a világbajnokság sorsolásán Donald Trump vehette át az első FIFA-békedíjat. A döntést sokan politikai gesztusnak tekintették, különösen azért, mert Trump korábban nyíltan beszélt arról, hogy szerette volna elnyerni a Nobel-békedíjat. A gála hangulatát tovább erősítette, hogy a Village People előadta a Y.M.C.A.-t, amely Trump kampányrendezvényeinek visszatérő dala lett.

Új sorsolási rendszer a világbajnokságon a favoritok védelmében

A 2026-os világbajnokságon a FIFA először alkalmazott a teniszhez hasonló kiemelési rendszert. Ennek lényege, hogy a legerősebb válogatottak csak a torna későbbi szakaszában találkozhassanak egymással, így a legmagasabban rangsorolt csapatok nem kerülhettek egy ágra.

A FIFA szerint a változtatás a verseny kiegyensúlyozottságát szolgálta, kritikusai viszont úgy vélték, inkább a televíziós nézettséget, a jegyeladásokat és a szponzorok érdekeit tartotta szem előtt. A rendszer valóban azt eredményezte, hogy a világranglista első négy helyezettje csak az elődöntőben találkozhatott egymással.

A lebonyolítás ugyanakkor jelentősen eltérő útvonalakat eredményezett. Míg Argentína az elődöntőig egyetlen élcsapattal sem találkozott, addig például Norvégia már a csoportkörben és a kieséses szakaszban is több topválogatott ellen volt kénytelen pályára lépni. Emiatt sokan úgy vélték, az új rendszer indokolatlan előnyt biztosított a favoritoknak.

A kötelező ivószünetek is vitát váltottak ki

A 2026-os világbajnokság egyik legnagyobb újítása a kötelező hidratációs szünetek bevezetése volt. A FIFA minden mérkőzés mindkét félidejében háromperces ivószünetet írt elő, arra hivatkozva, hogy a nyári hőségben ez a játékosok egészségét szolgálja. Gianni Infantino szerint a döntés kizárólag sportszakmai szempontok alapján született.

A kritikusok azonban rámutattak, hogy a szabályt a klimatizált stadionokban is alkalmazták, ahol erre valójában nem volt szükség. Emiatt sokan úgy vélték, a plusz megszakítások elsősorban a televíziós közvetítéseknek kedveztek, hiszen újabb reklámblokkok beillesztésére adtak lehetőséget.

A szurkolók mellett több ismert szakember is bírálta az újítást: Marcelo Bielsa szerint a futball elveszít valamit a folyamatos játékból, Thomas Tuchel pedig úgy fogalmazott, hogy az extra szünetek megváltoztatják a mérkőzések karakterét. A holland hátvéd, Virgil van Dijk szerint csak valóban extrém hőség esetén lenne indokolt az ivószünet, nem automatikusan minden találkozón.

Az egyiptomi játékosok finoman fogalmazva sem voltak megelégedve Francois Letexier játékvezető teljesítményével
Az egyiptomi játékosok finoman fogalmazva sem voltak megelégedve Francois Letexier játékvezető teljesítményével
Fotó: Ayman Aref / NurPhoto/AFP

Az egyiptomiak szerint a VAR Argentínát segítette

A torna egyik legnagyobb vihart kavart mérkőzését Argentína és Egyiptom nyolcaddöntője hozta. Az afrikai válogatott 3-2-es vereséget szenvedett, de a lefújás után játékosok és vezetők egyaránt úgy érezték, hogy több kulcsfontosságú játékvezetői döntés is a dél-amerikaiakat segítette.

A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy a VAR egy hosszú támadás végén szabálytalanság miatt érvénytelenítette Egyiptom egyik gólját. Az afrikaiak emellett egy szerintük jogos tizenegyes miatt is reklamáltak. Hosszam Hasszan szövetségi kapitány a mérkőzés után arról beszélt, hogy úgy érezte, nyomás nehezedett a játékvezetőre, míg a gólszerző Musztafa Ziko egyenesen azt állította, hogy a világbajnokságot Argentína sikerére „irányítják”.

A vita később még nagyobb hangsúlyt kapott, a The Athletic játékvezetői szakértője, Graham Scott és több más szaktekintély úgy vélte, az érvénytelenített egyiptomi gól valóban szabályos volt, vagyis a VAR hibás döntést hozott. A FIFA játékvezetői bizottságának vezetője, Pierluigi Collina ugyanakkor visszautasította az elfogultságról szóló vádakat, hangsúlyozva, hogy a játékvezetők függetlenségét nem lehet megkérdőjelezni.

Újabb argentin meccs, újabb VAR-vita

Argentína Svájc elleni negyeddöntője után ismét fellángoltak a viták, ezúttal azonban nem elsősorban a játékvezető, hanem a szabályok miatt. A hosszabbításban Breel Embolo második sárga lapját követően kiállították, miután a VAR felülvizsgálta az esetet.

A játékvezető eredetileg az argentin Leandro Paredest figyelmeztette, ám a videóbíró jelezte, hogy az argentin nem szabálytalankodott ellenfelével szemben, Embolo feldobta magát. A visszanézés után Paredes sárga lapját visszavonták, Embolo pedig megkapta második figyelmeztetését színészkedésért, így kiállították.

A svájciak szerint az ítélet aránytalanul szigorú volt. Remo Freuler „katasztrófának” nevezte a döntést, Granit Xhaka pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen VAR-beavatkozások megölik a mérkőzéseket. A szakértők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a játékvezetők a szabályokat helyesen alkalmazták, még ha azok sokak szerint túlságosan merevek is voltak. Ez volt az egyik ritka eset a tornán, amikor inkább a szabálykönyv, mintsem a játékvezető került a kritikák kereszttüzébe.

Balogun ügye újabb FIFA-vitát robbantott ki

A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését Folarin Balogun ügye jelentette. Az amerikai válogatott támadót a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kiállították, így papíron nem léphetett volna pályára a Belgium elleni nyolcaddöntőben. A találkozó napjának reggelén azonban kiderült, hogy a FIFA felfüggesztette az eltiltását, így Balogun mégis játszhatott.

A döntés azonnal óriási felháborodást váltott ki, különösen Belgiumban. A belga szövetség hivatalosan is tiltakozott, mondván, elfogadhatatlan, hogy egy játékos pályára léphet egy olyan mérkőzésen, amelyen eredetileg eltiltás miatt nem szerepelhetett volna. A FIFA később közölte, hogy a döntést egy független fegyelmi bizottság hozta meg, ám azt nem részletezte, miért függesztették fel a büntetést.

Az ügy azért vált különösen érzékennyé, mert Donald Trump amerikai elnök korábban elmondta: felhívta Gianni Infantinót, és kérte az eset felülvizsgálatát. Trump ugyan tagadta, hogy befolyásolta volna a döntést, de elismerte, hogy közbenjárását kérte az ügyben.

A történtek után több európai szövetség is aggályokat fogalmazott meg, hiszen más csapatok úgy érezték, hogy velük szemben nem alkalmazták ugyanazt a mércét. A FIFA döntése újabb kérdéseket vetett fel a szervezet átláthatóságával és a világbajnoki fegyelmi rendszer következetességével kapcsolatban.

Segített a kamera Angliának Norvégia ellen?

Kevés olyan vita akadt a tornán, amely annyira szokatlan volt, mint az Anglia–Norvégia negyeddöntő egyik jelenete. A 2-1-es angol sikerrel végződő mérkőzésen a norvégok kapusa, Orjan Nyland elvégezte a kirúgást, a labda pedig a televíziós közvetítés képei alapján eltalálta a pálya fölött mozgó kamerarendszert. A labda ezt követően rövidebben érkezett vissza, mint várható lett volna, az angolok megszerezték a játékszert, majd Elliot Anderson és Anthony Gordon közreműködésével Jude Bellingham gólt szerzett. A norvég játékosok azonnal jelezték, hogy szerintük külső beavatkozás történt, amely befolyásolta az akciót.

A norvég szövetségi kapitány, Stale Solbakken a szünetben is reklamált, a FIFA azonban azt közölte, hogy a labdába épített technológia nem érzékelt semmilyen ütközést, és a rendelkezésre álló adatok alapján a labda nem érte el a kamerát.

A norvégok nem fogadták el a magyarázatot, szerintük a labda mozgása egyértelműen arra utalt, hogy valami megváltoztatta a röppályáját. A szabályok szerint egy külső tárgy csak akkor jelentene játékmegszakítást, ha bizonyíthatóan hatással van a játékra, ezt azonban a FIFA szerint ebben az esetben nem lehetett igazolni.

A FIFA szerint nem volt megfelelő bizonyíték, megadták Bellingham gólját a norvégok ellen
A FIFA szerint nem volt megfelelő bizonyíték, megadták Bellingham gólját a norvégok ellen
Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press/AFP

Megpróbálták áttenni az angol–mexikói mérkőzés időpontját

Alig két nappal az Anglia–Mexikó nyolcaddöntő (3-2) előtt nagy bizonytalanság alakult ki a találkozó kezdési időpontja körül. A FIFA ugyanis fontolgatta, hogy a mérkőzést hat órával korábbra helyezi a mexikóvárosi időjárási és biztonsági aggályok miatt.

A hivatalos indoklás szerint az esetleges heves esőzések és az időjárási körülmények miatt vetődött fel a változtatás lehetősége, később azonban kiderült, hogy elsősorban a szurkolói biztonság állt a háttérben. A hatóságok attól tartottak, hogy az esti kezdés miatt a mérkőzés előtti egész napos ünneplés és alkoholfogyasztás rendbontásokhoz vezethet.

A döntés azonban mindkét érintett válogatottnál ellenállásba ütközött. Az angol szövetség csak sajtóhírekből értesült a tervről, a mexikói kapitány, Javier Aguirre pedig úgy fogalmazott, hogy a változtatás teljesen felborította volna a csapat felkészülését.

Végül a FIFA elállt az időpont módosításától, és a mérkőzés az eredeti tervek szerint zajlott le. Az ügy ugyanakkor ismét rámutatott arra, hogy a világbajnokság rendezése során a sportági szempontok mellett milyen komoly szerepet kapnak a biztonsági és kereskedelmi megfontolások.

Algéria és Ausztria továbbjutása újra előhozta a bundavádakat

A világbajnokság csoportkörében egy régi futballtörténelmi emlék, az 1982-es „gijóni szégyen” árnyéka vetült Algéria és Ausztria mérkőzésére. A két csapat abban a tudatban lépett pályára, hogy egy döntetlen mindkettőjük továbbjutását jelenthette volna, miközben Irán kiesett volna a tornáról.

A helyzet sokakban felidézte az 1982-es spanyolországi világbajnokság egyik leghírhedtebb mérkőzését, amikor az NSZK 1-0-ra verte Ausztriát, és ezzel az eredménnyel mindkét csapat kéz a kézben továbbjutott, miközben Algériát kiejtették. A mostani vb-n az iráni stáb megosztotta a történetről szóló cikkeket, jelezve, hogy tartanak egy hasonló forgatókönyvtől.

A találkozó elején azonban nem látszott semmilyen megegyezés: a csapatok támadó futballt játszottak, és a mérkőzés végül hatgólos döntetlent hozott. A hajrában viszont, amikor mindkét válogatott számára kedvező volt a döntetlen, látványosan visszaesett az iram, ami ismét találgatásokat indított el.

Az osztrák kapitány, Ralf Rangnick visszautasította a vádakat, mondván, egy hatgólos mérkőzésen aligha lehet előre megállapodott eredményről beszélni.

Az eset ugyanakkor újabb vitát gerjesztett a 48 csapatos világbajnokság lebonyolítása körül. A kibővített mezőny ugyanis több olyan helyzetet teremthet, amikor a csoportkör utolsó mérkőzésein bizonyos eredmények mindkét félnek kedvezhetnek.

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