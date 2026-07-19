Egy világbajnokságon természetes, hogy a kiesések, a játékvezetői döntések és a nagy téttel járó mérkőzések után elszabadulnak az érzelmek. A 2026-os foci-vb esetében azonban a viták egy része már nem csupán a pályán történtekről szólt, hanem a FIFA döntéshozatali rendszerét, szabályalkalmazását és átláthatóságát is érintette. Voltak olyan esetek, amelyek mögött valós szakmai kérdések húzódtak meg, mások inkább a csalódott csapatok és szurkolók indulataiból táplálkoztak. Az alábbiakban összegyűjtöttük a torna legnagyobb visszhangot kiváltó ügyeit a The Athletic összeállítása alapján.
Cristiano Ronaldo eltiltását felfüggesztették
Már a világbajnokság előtt komoly vitát váltott ki Cristiano Ronaldo ügye. A portugál klasszist az Írország elleni világbajnoki selejtezőn kiállították, miután könyökkel megütötte Dara O’Shea-t. Az esetért a FIFA fegyelmi bizottsága hárommeccses eltiltást szabott ki, ami normál esetben azt jelentette volna, hogy Ronaldo lemarad Portugália első két vb-találkozójáról.
A nemzetközi szövetség azonban egy kevéssé ismert szabályra hivatkozva felfüggesztette a büntetést egyéves próbaidőre, arra hivatkozva, hogy a támadó korábban 226 válogatott mérkőzésen egyszer sem kapott piros lapot. A döntés azért váltott ki heves reakciókat, mert a fegyelmi szabályzat szerint az ilyen jellegű könyöklésért legalább három mérkőzéses eltiltás jár.
A gyanakvást tovább erősítette, hogy a döntés előtt nem sokkal Ronaldo a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval és több befolyásos közéleti szereplővel vett részt egy washingtoni díszvacsorán. Sokan úgy vélték, a FIFA számára üzletileg is fontos volt, hogy a portugál világsztár pályára léphessen, hiszen Portugália mérkőzéseire kiemelkedő volt a jegykereslet.
A Trumpnak adott FIFA-békedíj
A torna előtt a FIFA váratlanul bejelentette egy új kitüntetés, a FIFA Peace Prize – Football Unites the World létrehozását. Gianni Infantino szerint a díj azok munkáját ismeri el, akik a futball segítségével a békét és az összefogást szolgálják.
A döntés azonban már a bejelentés pillanatában nagy felháborodást váltott ki. Több, névtelenséget kérő FIFA-vezető szerint sem a szervezet tanácsát, sem az alelnököket nem vonták be sem a díj létrehozásába, sem a kitüntetett kiválasztásába, többen a sajtóból értesültek az egész kezdeményezésről.
A botrány tovább nőtt, amikor a világbajnokság sorsolásán Donald Trump vehette át az első FIFA-békedíjat. A döntést sokan politikai gesztusnak tekintették, különösen azért, mert Trump korábban nyíltan beszélt arról, hogy szerette volna elnyerni a Nobel-békedíjat. A gála hangulatát tovább erősítette, hogy a Village People előadta a Y.M.C.A.-t, amely Trump kampányrendezvényeinek visszatérő dala lett.
Új sorsolási rendszer a világbajnokságon a favoritok védelmében
A 2026-os világbajnokságon a FIFA először alkalmazott a teniszhez hasonló kiemelési rendszert. Ennek lényege, hogy a legerősebb válogatottak csak a torna későbbi szakaszában találkozhassanak egymással, így a legmagasabban rangsorolt csapatok nem kerülhettek egy ágra.
A FIFA szerint a változtatás a verseny kiegyensúlyozottságát szolgálta, kritikusai viszont úgy vélték, inkább a televíziós nézettséget, a jegyeladásokat és a szponzorok érdekeit tartotta szem előtt. A rendszer valóban azt eredményezte, hogy a világranglista első négy helyezettje csak az elődöntőben találkozhatott egymással.
A lebonyolítás ugyanakkor jelentősen eltérő útvonalakat eredményezett. Míg Argentína az elődöntőig egyetlen élcsapattal sem találkozott, addig például Norvégia már a csoportkörben és a kieséses szakaszban is több topválogatott ellen volt kénytelen pályára lépni. Emiatt sokan úgy vélték, az új rendszer indokolatlan előnyt biztosított a favoritoknak.
A kötelező ivószünetek is vitát váltottak ki
A 2026-os világbajnokság egyik legnagyobb újítása a kötelező hidratációs szünetek bevezetése volt. A FIFA minden mérkőzés mindkét félidejében háromperces ivószünetet írt elő, arra hivatkozva, hogy a nyári hőségben ez a játékosok egészségét szolgálja. Gianni Infantino szerint a döntés kizárólag sportszakmai szempontok alapján született.
A kritikusok azonban rámutattak, hogy a szabályt a klimatizált stadionokban is alkalmazták, ahol erre valójában nem volt szükség. Emiatt sokan úgy vélték, a plusz megszakítások elsősorban a televíziós közvetítéseknek kedveztek, hiszen újabb reklámblokkok beillesztésére adtak lehetőséget.
A szurkolók mellett több ismert szakember is bírálta az újítást: Marcelo Bielsa szerint a futball elveszít valamit a folyamatos játékból, Thomas Tuchel pedig úgy fogalmazott, hogy az extra szünetek megváltoztatják a mérkőzések karakterét. A holland hátvéd, Virgil van Dijk szerint csak valóban extrém hőség esetén lenne indokolt az ivószünet, nem automatikusan minden találkozón.
Az egyiptomiak szerint a VAR Argentínát segítette
A torna egyik legnagyobb vihart kavart mérkőzését Argentína és Egyiptom nyolcaddöntője hozta. Az afrikai válogatott 3-2-es vereséget szenvedett, de a lefújás után játékosok és vezetők egyaránt úgy érezték, hogy több kulcsfontosságú játékvezetői döntés is a dél-amerikaiakat segítette.
A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy a VAR egy hosszú támadás végén szabálytalanság miatt érvénytelenítette Egyiptom egyik gólját. Az afrikaiak emellett egy szerintük jogos tizenegyes miatt is reklamáltak. Hosszam Hasszan szövetségi kapitány a mérkőzés után arról beszélt, hogy úgy érezte, nyomás nehezedett a játékvezetőre, míg a gólszerző Musztafa Ziko egyenesen azt állította, hogy a világbajnokságot Argentína sikerére „irányítják”.
A vita később még nagyobb hangsúlyt kapott, a The Athletic játékvezetői szakértője, Graham Scott és több más szaktekintély úgy vélte, az érvénytelenített egyiptomi gól valóban szabályos volt, vagyis a VAR hibás döntést hozott. A FIFA játékvezetői bizottságának vezetője, Pierluigi Collina ugyanakkor visszautasította az elfogultságról szóló vádakat, hangsúlyozva, hogy a játékvezetők függetlenségét nem lehet megkérdőjelezni.
Újabb argentin meccs, újabb VAR-vita
Argentína Svájc elleni negyeddöntője után ismét fellángoltak a viták, ezúttal azonban nem elsősorban a játékvezető, hanem a szabályok miatt. A hosszabbításban Breel Embolo második sárga lapját követően kiállították, miután a VAR felülvizsgálta az esetet.
A játékvezető eredetileg az argentin Leandro Paredest figyelmeztette, ám a videóbíró jelezte, hogy az argentin nem szabálytalankodott ellenfelével szemben, Embolo feldobta magát. A visszanézés után Paredes sárga lapját visszavonták, Embolo pedig megkapta második figyelmeztetését színészkedésért, így kiállították.
A svájciak szerint az ítélet aránytalanul szigorú volt. Remo Freuler „katasztrófának” nevezte a döntést, Granit Xhaka pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen VAR-beavatkozások megölik a mérkőzéseket. A szakértők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a játékvezetők a szabályokat helyesen alkalmazták, még ha azok sokak szerint túlságosan merevek is voltak. Ez volt az egyik ritka eset a tornán, amikor inkább a szabálykönyv, mintsem a játékvezető került a kritikák kereszttüzébe.
Balogun ügye újabb FIFA-vitát robbantott ki
A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését Folarin Balogun ügye jelentette. Az amerikai válogatott támadót a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kiállították, így papíron nem léphetett volna pályára a Belgium elleni nyolcaddöntőben. A találkozó napjának reggelén azonban kiderült, hogy a FIFA felfüggesztette az eltiltását, így Balogun mégis játszhatott.
A döntés azonnal óriási felháborodást váltott ki, különösen Belgiumban. A belga szövetség hivatalosan is tiltakozott, mondván, elfogadhatatlan, hogy egy játékos pályára léphet egy olyan mérkőzésen, amelyen eredetileg eltiltás miatt nem szerepelhetett volna. A FIFA később közölte, hogy a döntést egy független fegyelmi bizottság hozta meg, ám azt nem részletezte, miért függesztették fel a büntetést.
Az ügy azért vált különösen érzékennyé, mert Donald Trump amerikai elnök korábban elmondta: felhívta Gianni Infantinót, és kérte az eset felülvizsgálatát. Trump ugyan tagadta, hogy befolyásolta volna a döntést, de elismerte, hogy közbenjárását kérte az ügyben.
A történtek után több európai szövetség is aggályokat fogalmazott meg, hiszen más csapatok úgy érezték, hogy velük szemben nem alkalmazták ugyanazt a mércét. A FIFA döntése újabb kérdéseket vetett fel a szervezet átláthatóságával és a világbajnoki fegyelmi rendszer következetességével kapcsolatban.
Segített a kamera Angliának Norvégia ellen?
Kevés olyan vita akadt a tornán, amely annyira szokatlan volt, mint az Anglia–Norvégia negyeddöntő egyik jelenete. A 2-1-es angol sikerrel végződő mérkőzésen a norvégok kapusa, Orjan Nyland elvégezte a kirúgást, a labda pedig a televíziós közvetítés képei alapján eltalálta a pálya fölött mozgó kamerarendszert. A labda ezt követően rövidebben érkezett vissza, mint várható lett volna, az angolok megszerezték a játékszert, majd Elliot Anderson és Anthony Gordon közreműködésével Jude Bellingham gólt szerzett. A norvég játékosok azonnal jelezték, hogy szerintük külső beavatkozás történt, amely befolyásolta az akciót.
A norvég szövetségi kapitány, Stale Solbakken a szünetben is reklamált, a FIFA azonban azt közölte, hogy a labdába épített technológia nem érzékelt semmilyen ütközést, és a rendelkezésre álló adatok alapján a labda nem érte el a kamerát.
A norvégok nem fogadták el a magyarázatot, szerintük a labda mozgása egyértelműen arra utalt, hogy valami megváltoztatta a röppályáját. A szabályok szerint egy külső tárgy csak akkor jelentene játékmegszakítást, ha bizonyíthatóan hatással van a játékra, ezt azonban a FIFA szerint ebben az esetben nem lehetett igazolni.
Megpróbálták áttenni az angol–mexikói mérkőzés időpontját
Alig két nappal az Anglia–Mexikó nyolcaddöntő (3-2) előtt nagy bizonytalanság alakult ki a találkozó kezdési időpontja körül. A FIFA ugyanis fontolgatta, hogy a mérkőzést hat órával korábbra helyezi a mexikóvárosi időjárási és biztonsági aggályok miatt.
A hivatalos indoklás szerint az esetleges heves esőzések és az időjárási körülmények miatt vetődött fel a változtatás lehetősége, később azonban kiderült, hogy elsősorban a szurkolói biztonság állt a háttérben. A hatóságok attól tartottak, hogy az esti kezdés miatt a mérkőzés előtti egész napos ünneplés és alkoholfogyasztás rendbontásokhoz vezethet.
A döntés azonban mindkét érintett válogatottnál ellenállásba ütközött. Az angol szövetség csak sajtóhírekből értesült a tervről, a mexikói kapitány, Javier Aguirre pedig úgy fogalmazott, hogy a változtatás teljesen felborította volna a csapat felkészülését.
Végül a FIFA elállt az időpont módosításától, és a mérkőzés az eredeti tervek szerint zajlott le. Az ügy ugyanakkor ismét rámutatott arra, hogy a világbajnokság rendezése során a sportági szempontok mellett milyen komoly szerepet kapnak a biztonsági és kereskedelmi megfontolások.
Algéria és Ausztria továbbjutása újra előhozta a bundavádakat
A világbajnokság csoportkörében egy régi futballtörténelmi emlék, az 1982-es „gijóni szégyen” árnyéka vetült Algéria és Ausztria mérkőzésére. A két csapat abban a tudatban lépett pályára, hogy egy döntetlen mindkettőjük továbbjutását jelenthette volna, miközben Irán kiesett volna a tornáról.
A helyzet sokakban felidézte az 1982-es spanyolországi világbajnokság egyik leghírhedtebb mérkőzését, amikor az NSZK 1-0-ra verte Ausztriát, és ezzel az eredménnyel mindkét csapat kéz a kézben továbbjutott, miközben Algériát kiejtették. A mostani vb-n az iráni stáb megosztotta a történetről szóló cikkeket, jelezve, hogy tartanak egy hasonló forgatókönyvtől.
A találkozó elején azonban nem látszott semmilyen megegyezés: a csapatok támadó futballt játszottak, és a mérkőzés végül hatgólos döntetlent hozott. A hajrában viszont, amikor mindkét válogatott számára kedvező volt a döntetlen, látványosan visszaesett az iram, ami ismét találgatásokat indított el.
Az osztrák kapitány, Ralf Rangnick visszautasította a vádakat, mondván, egy hatgólos mérkőzésen aligha lehet előre megállapodott eredményről beszélni.
Az eset ugyanakkor újabb vitát gerjesztett a 48 csapatos világbajnokság lebonyolítása körül. A kibővített mezőny ugyanis több olyan helyzetet teremthet, amikor a csoportkör utolsó mérkőzésein bizonyos eredmények mindkét félnek kedvezhetnek.