A futball történetének legnagyobb legendái közül sokan megtapasztalták, hogy a világbajnokság semmi máshoz nem tapasztalható kihívást jelent. Nem véletlenül: a vb különleges mentális terheléssel jár, a játékosok egy hosszú, kimerítő klubidény után érkeznek meg a tornára, ahol néhány mérkőzés alatt kell csúcsformába kerülniük, miközben az egész világ rájuk figyel. Nem meglepő, hogy a legnagyobb sztárok közül nem mindig sikerült megfelelni az elvárásoknak - írja a The Athletic.

Lionel Messi remek formában futballozik a világbajnokságon Fotó: Paul Ellis/AFP

Ahol a legendák is elbukhatnak

Mexikó legutóbb 1986-ban volt vb-házigazda, és a torna sztárja az argentin Diego Maradona volt. Ő négy labdarúgó-világbajnokságon szerepelt. Mindenki leginkább a másodikra emlékszik 1986-ból, amikor rendkívüli magasságokba emelkedve vezette Argentínát a győzelemig, de az első keserű csalódással végződött (1982-ben kiállították Brazília ellen), a harmadik vb-jén 1990-ben ezüstérmet szerzett, a negyedik pedig 1994-ben az Egyesült Államokban szégyennel (doppingvétség miatt megbukott teszten) ért véget.

Zinédine Zidane három világbajnoksága hasonlóan vegyes képet mutat. Az első, 1998-ban hatalmas siker volt, amely a döntőben a Brazília ellen szerzett két góljával csúcsosodott ki, de ez is tartalmazott egy kiállítást és kétmeccses eltiltást egy ellenfél megtaposása miatt. A másodikon sérülés miatt csupán az utolsó csoportmérkőzésen tudott játszani, miközben a franciák szégyenszemre nem tudtak továbbjutni az egyenes kieséses szakaszba. A harmadik, 2006-os viadalon pedig hiába volt ott a brazilok elleni káprázatos játéka, szinte mindenki arra emlékszik, hogy a döntőben lefejelte Marco Materazzit, s így kiállítással búcsúzott a vb-től, valamint a labdarúgástól.

Cristiano Ronaldo a Bajnokok Ligája és a nemzetközi futball történetének legeredményesebb gólszerzője, s bár már a hatodik világbajnokságán szerepel Portugáliával 41 évesen, a korábbi öt torna frusztrációját továbbra is magával cipeli. Lionel Messi sokáig hasonló cipőben járt, neki ötödik nekifutásra sikerült felérni a csúcsra Argentínával, ám az addig vezető út sok-sok csalódással volt kikövezve.