Bár rengeteg különböző ötlet érkezett, három téma messze kiemelkedett a következő világbajnokságok kapcsán: a kötelező hidratációs szünetek, a folyamatos létszámbővítés és a tizenegyespárbajok. A The Athleticen megjelent hozzászólásokból jól kiszűrődött, hogy ezek azok a kérdések, amelyek a leginkább megosztják a futball szerelmeseit.
Hidratációs reklámszünetek?
A legtöbb kritika a 2026-os világbajnokságon rendszeressé váló hidratációs szüneteket érte. Sokan elismerik, hogy extrém hőségben a játékosok egészsége az első, de teljesen felesleges volt szinte minden mérkőzésen megszakítani a játékot.
Volt, aki úgy fogalmazott, hogy „az igazi futball két félidőből áll”, ezért az ivószünetek teljesen megtörik a mérkőzések ritmusát. Más szerint legfeljebb akkor lenne helyük, ha valóban indokolja az időjárás, és akkor is legfeljebb egy percig tarthatnának, ráadásul az edzőktől távol, hogy ne váljanak ingyenes taktikai értekezletté.
Sokan azt is kifogásolták, hogy a televíziós közvetítések reklámblokkokkal töltötték meg ezeket a perceket, ezért úgy érezték, hogy a játékosok egészségére hivatkozó intézkedés mögött üzleti szempontok is meghúzódnak.
Mások szerint, ha valóban szükség van hidratációs szünetekre, akkor inkább ne rendezzenek mérkőzéseket a legnagyobb hőségben.
Arsene Wenger, a FIFA globális futballfejlesztési vezetője korábban hangsúlyozta, hogy a játékosok egészsége nem lehet vita tárgya, ugyanakkor számos szakértő és szurkoló úgy vélte, a rendszeres megszakítások jelentősen rontották a mérkőzések folyamatosságát. A francia szakember megerősítette, hogy a FIFA kivizsgálja, milyen hatással voltak a világbajnoki mérkőzésekre a hidratációs szünetek, ám hozzátette, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a szünetek döntően befolyásolták volna a találkozók eredményét.
64 csapat a világbajnokságon? Na még mit nem!
Legalább ennyire gyakori téma volt a világbajnokság létszáma. Több olvasó egyenesen azt írta, hogy a FIFA-nak vissza kellene térnie a 32 csapatos tornához, amely 1998 és 2022 között a világbajnokságok állandó formátuma volt.
A hozzászólók szerint éppen attól volt különleges a vb, hogy rendkívül nehéz volt kijutni rá, a 48 csapatos mezőny viszont felhígította a tornát. Sokan úgy vélték, a több résztvevő nem jelent automatikusan jobb világbajnokságot, csak hosszabb tornát és több olyan mérkőzést, amelynek kisebb a színvonala.
Különösen nagy felháborodást váltott ki, hogy alig ért véget az első 48 csapatos vb, máris felmerült a 64 válogatottas centenáriumi világbajnokság ötlete. Egy olvasó szerint „nincs szükségünk több meccsre”, míg mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a létszámbővítés sem a vb-esélyesek körét, sem a nézői élményt nem változtatja meg érdemben.
Akadtak olyan hozzászólások, amelyek a három rendező országot bírálták. Szerintük a csapatoknak több ezer kilométert kellett utazniuk a mérkőzések között, ami felesleges pluszterhelést jelentett a játékosoknak. Többen ezért azt is javasolták, hogy a jövőben legfeljebb egy-két ország rendezhesse meg a tornát.
A tizenegyespárbajról továbbra sincs egyetértés
A futball egyik örök vitája, a tizenegyespárbaj sem maradt ki a hozzászólásokból. Többen úgy vélték, méltatlan, hogy a világ legfontosabb futballtornáján egyes összecsapások sorsa egy olyan párharcban dőljön el, amely teljesen eltér attól a játéktól, amit az előző két órában láttak a nézők.
Az egyik olvasó egyenesen úgy fogalmazott, hogy „nem érdekel, mennyire fáradtak a játékosok, addig kell futballozni, amíg valaki gólt nem szerez” – gyakorlatilag az aranygólt hozná vissza. Mások szerint a jelenlegi rendszer túlságosan a kapus és az öt rúgó idegpárbajára épül, miközben háttérbe szorítja a csapatjátékot.
A vita természetesen nem új keletű. Roberto Baggio kihagyott büntetője az 1994-es vb-döntőben, Fabio Grosso győztes lövése 2006-ban vagy Argentína tizenegyesekkel kivívott világbajnoki címe 2022-ben mind a futballtörténelem ikonikus pillanatai közé tartoznak. Éppen ezért a másik oldal azzal érvel, a tizenegyespárbaj a sportág egyik legdrámaibb műfaja, amelyet kár lenne eltörölni.
Színészkedés, VAR-használat és minden más
A The Athletic felhívására ugyanakkor ennél jóval több ötlet is érkezett. Többen szigorúbban büntetnék a műeséseket: volt, aki már az első látványos színészkedésért sárga lapot adna, visszaesőknél pedig a piros lapot sem tartaná túlzásnak. Mások a VAR használatát alakítanák át, és csak góloknál vagy egyértelmű játékvezetői hibáknál engednék a videóbíró beavatkozását, mert szerintük jelenleg túl sok támadást vizsgálnak vissza percekkel korábbi szabálytalanságok miatt.
Akadtak olyanok is, akik a lesszabályon változtatnának. Talán csak akkor kellene lest ítélni, ha a támadó teljes testével megelőzi az utolsó védőt – ilyen ötlete Wengernek is volt korábban –, más pedig a tizenhatoson belül teljesen eltörölné a lesszabályt. Felvetődött a büntetőterület méretének csökkentése is, mert szerintük túl sok, valójában nem veszélyes szituáció végződik tizenegyessel. Mások azt javasolták, hogy mindig az a játékos végezze el a büntetőt, akivel szemben szabálytalankodtak.
Nem hiányoztak a radikálisabb elképzelések sem: néhányan pontos játékidőt szeretnének, megállított órával, hogy mindenki tudja, mennyi idő van még hátra, mások pedig amerikai sportok mintájára negyedekre bontanák a mérkőzéseket, időkérésekkel és még több taktikai lehetőséggel. Ezeknek az ötleteknek kevés az esélyük a megvalósulásra, a hozzászólások ugyanakkor jól mutatják, hogy a futball szurkolói és vezetői továbbra is élénken vitatkoznak arról, hogyan lehetne úgy modernizálni a sportágat, hogy közben ne veszítse el a hagyományait.