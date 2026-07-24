Bár rengeteg különböző ötlet érkezett, három téma messze kiemelkedett a következő világbajnokságok kapcsán: a kötelező hidratációs szünetek, a folyamatos létszámbővítés és a tizenegyespárbajok. A The Athleticen megjelent hozzászólásokból jól kiszűrődött, hogy ezek azok a kérdések, amelyek a leginkább megosztják a futball szerelmeseit.

A tizenegyespárbajok továbbra is megosztóak a világbajnokságon

Fotó: Chandan Khanna/AFP

Hidratációs reklámszünetek?

A legtöbb kritika a 2026-os világbajnokságon rendszeressé váló hidratációs szüneteket érte. Sokan elismerik, hogy extrém hőségben a játékosok egészsége az első, de teljesen felesleges volt szinte minden mérkőzésen megszakítani a játékot.

Volt, aki úgy fogalmazott, hogy „az igazi futball két félidőből áll”, ezért az ivószünetek teljesen megtörik a mérkőzések ritmusát. Más szerint legfeljebb akkor lenne helyük, ha valóban indokolja az időjárás, és akkor is legfeljebb egy percig tarthatnának, ráadásul az edzőktől távol, hogy ne váljanak ingyenes taktikai értekezletté.

Sokan azt is kifogásolták, hogy a televíziós közvetítések reklámblokkokkal töltötték meg ezeket a perceket, ezért úgy érezték, hogy a játékosok egészségére hivatkozó intézkedés mögött üzleti szempontok is meghúzódnak.

Mások szerint, ha valóban szükség van hidratációs szünetekre, akkor inkább ne rendezzenek mérkőzéseket a legnagyobb hőségben.

Arsene Wenger, a FIFA globális futballfejlesztési vezetője korábban hangsúlyozta, hogy a játékosok egészsége nem lehet vita tárgya, ugyanakkor számos szakértő és szurkoló úgy vélte, a rendszeres megszakítások jelentősen rontották a mérkőzések folyamatosságát. A francia szakember megerősítette, hogy a FIFA kivizsgálja, milyen hatással voltak a világbajnoki mérkőzésekre a hidratációs szünetek, ám hozzátette, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a szünetek döntően befolyásolták volna a találkozók eredményét.

64 csapat a világbajnokságon? Na még mit nem!

Legalább ennyire gyakori téma volt a világbajnokság létszáma. Több olvasó egyenesen azt írta, hogy a FIFA-nak vissza kellene térnie a 32 csapatos tornához, amely 1998 és 2022 között a világbajnokságok állandó formátuma volt.

A hozzászólók szerint éppen attól volt különleges a vb, hogy rendkívül nehéz volt kijutni rá, a 48 csapatos mezőny viszont felhígította a tornát. Sokan úgy vélték, a több résztvevő nem jelent automatikusan jobb világbajnokságot, csak hosszabb tornát és több olyan mérkőzést, amelynek kisebb a színvonala.

Különösen nagy felháborodást váltott ki, hogy alig ért véget az első 48 csapatos vb, máris felmerült a 64 válogatottas centenáriumi világbajnokság ötlete. Egy olvasó szerint „nincs szükségünk több meccsre”, míg mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a létszámbővítés sem a vb-esélyesek körét, sem a nézői élményt nem változtatja meg érdemben.