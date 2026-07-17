A FIFA döntései sokaknál kiverték a biztosítékot a világbajnokság idején. A magas jegyárak, a hidratációs szünetek, a 64 csapatos torna ötlete és a vb-döntőre tervezett félidei show is azok közé a tényezők közé tartoznak, amelyek általános feháborodást váltottak ki a szurkolók körében. A szövetség a vb-győztes számára is készül némi újdonsággal, ami szembemegy a megszokott hagyományokkal, ám ennek a döntésnek talán nem lesz negatív visszhangja.
A világbajnokság győztese nem csak vb-trófeát kap
A FIFA bejelentette, hogy az East Rutherfordban – magyar idő szerint vasárnap 21 órakor – kezdődő világbajnoki döntő győztes csapatának játékosai egyedi bajnoki gyűrűt kapnak. Az ékszer egyik oldalán a vb-trófea, a másikon pedig a győztes válogatott identitását megjelenítő motívum kap helyet.
A szövetség ezzel az észak-amerikai profi sportokban régóta bevett hagyományt emeli át a foci-vb-re.
Az Egyesült Államokban és más tengerentúli ligákban a bajnokcsapatok tagjai rendszerint aranygyűrűt kapnak a siker emlékére, amelyeket gyakran értékes drágakövekkel is díszítenek.
Egy gyűrű mind felett?
A FIFA tájékoztatása szerint a világbajnok válogatott csapatkapitánya és szövetségi kapitánya közvetlenül a finálé után egy előzetes változatot vehet át a gyűrűből. Ezt követően összesen 30 darabot készítenek a csapat tagjai számára, emellett pedig 1996 példány kerül kereskedelmi forgalomba a szurkolók és rajongók részére.
A 2026-os világbajnokság döntőjében a címvédő Argentína az Európa-bajnok Spanyolországgal csap össze vasárnap, magyar idő szerint 21 órától.
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