A FIFA döntései sokaknál kiverték a biztosítékot a világbajnokság idején. A magas jegyárak, a hidratációs szünetek, a 64 csapatos torna ötlete és a vb-döntőre tervezett félidei show is azok közé a tényezők közé tartoznak, amelyek általános feháborodást váltottak ki a szurkolók körében. A szövetség a vb-győztes számára is készül némi újdonsággal, ami szembemegy a megszokott hagyományokkal, ám ennek a döntésnek talán nem lesz negatív visszhangja.

Gianni Infantinóék újításai nagy port kavartak már a világbajnokságon

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A világbajnokság győztese nem csak vb-trófeát kap

A FIFA bejelentette, hogy az East Rutherfordban – magyar idő szerint vasárnap 21 órakor – kezdődő világbajnoki döntő győztes csapatának játékosai egyedi bajnoki gyűrűt kapnak. Az ékszer egyik oldalán a vb-trófea, a másikon pedig a győztes válogatott identitását megjelenítő motívum kap helyet.

A szövetség ezzel az észak-amerikai profi sportokban régóta bevett hagyományt emeli át a foci-vb-re.

Az Egyesült Államokban és más tengerentúli ligákban a bajnokcsapatok tagjai rendszerint aranygyűrűt kapnak a siker emlékére, amelyeket gyakran értékes drágakövekkel is díszítenek.

FIFA has decided to award the winners of the 2026 World Cup with championship rings for the very first time. The custom is usually associated with American sports like the NFL and NBA 💍



30 rings will be made available to the world champions, with a further 1,996 rings going on… pic.twitter.com/v8V8P41Rd9 — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 17, 2026

Egy gyűrű mind felett?

A FIFA tájékoztatása szerint a világbajnok válogatott csapatkapitánya és szövetségi kapitánya közvetlenül a finálé után egy előzetes változatot vehet át a gyűrűből. Ezt követően összesen 30 darabot készítenek a csapat tagjai számára, emellett pedig 1996 példány kerül kereskedelmi forgalomba a szurkolók és rajongók részére.

A 2026-os világbajnokság döntőjében a címvédő Argentína az Európa-bajnok Spanyolországgal csap össze vasárnap, magyar idő szerint 21 órától.