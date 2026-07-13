Az elmúlt hetekben arról lehetett olvasni, hogy a világbajnokságon parádésan teljesítő Johan Manzambi a Newcastle United játékosa lesz, ugyanis az angol klub mindenben megegyezett a Freiburggal. A 20 éves középpályás azonban nem volt meggyőződve a Newcastle United projektjének sikerességéről, ezt kihasználva pedig a birminghamiak is akcióba léptek, és ajánlatot tettek a fiatal játékosért.

Johan Manzambi a svájci válogatott legjobbja volt a világbajnokságon

Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

A The Athletic azt írja, hogy az Európa-liga-győztes Aston Villa felgyorsította a tárgyalásokat a Freiburggal és magával a játékossal is, aki állítólag szívesebben futballozna Birminghamben.

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Az üzlettel kapcsolatban már Fabrizio Romano, az átigazolási hírek terén rendre jól értesült olasz újságíró is posztolt a közösségi oldalán. Azt írta, hogy az Aston Villa 60 millió euró körüli összeget fizet a játékosért, akivel már a személyes feltételekben is megállapodtak.

🚨🟣🔵 Johan Manzambi to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place for fee slightly in excess of €60m as Freiburg accept the proposal.



Verbal agreement also with Manzambi and his agency over personal terms, long term deal in place.#AVFC completed the hijack. 🇨🇭 pic.twitter.com/mpOB2XGFl7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Manzambi májusban kiemelkedően játszott az Aston Villa elleni Európa-liga-döntőben, majd a svájci válogatottban is remek teljesítményt nyújtott a világbajnokságon. A 20 éves középpályás négy mérkőzésen lépett pályára a tornán, ezeken három gólt szerzett és két gólpasszt adott.

Manzambi a svájci Servette akadémiáján nevelkedett, majd 2023 januárjában a Freiburg utánpótlásába került. A fiatal középpályás eddig 58 mérkőzésen lépett pályára a német klub első csapatában, ezeken nyolc gólt szerzett és 11 gólpasszt adott.

A 2025/26-os szezonban 47 mérkőzésen lépett pályára, hét gólt szerzett és kilenc gólpasszt jegyzett, kulcsszerepet vállalva abban, hogy a Freiburg a Bundesliga hetedik helyén végzett. Emellett meghatározó szerepet játszott a csapat Európa-liga-döntőig tartó menetelésében.