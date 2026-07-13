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Megvan a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik felfedezettjének új csapata. Egybehangzó sajtóértesülések szerint Johan Manzambi, a Freiburg svájci válogatott középpályása az Európa-liga-győztes Aston Villához igazol. A Premier League-ben szereplő birminghami klub a hírek szerint 60 millió eurót fizet a világbajnokságon zseniálisan szereplő középpályásért.

Az elmúlt hetekben arról lehetett olvasni, hogy a világbajnokságon parádésan teljesítő Johan Manzambi a Newcastle United játékosa lesz, ugyanis az angol klub mindenben megegyezett a Freiburggal. A 20 éves középpályás azonban nem volt meggyőződve a Newcastle United projektjének sikerességéről, ezt kihasználva pedig a birminghamiak is akcióba léptek, és ajánlatot tettek a fiatal játékosért.

Johan Manzambi a svájci válogatott legjobbja volt a világbajnokságon
Johan Manzambi a svájci válogatott legjobbja volt a világbajnokságon
Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

A The Athletic azt írja, hogy az Európa-liga-győztes Aston Villa felgyorsította a tárgyalásokat a Freiburggal és magával a játékossal is, aki állítólag szívesebben futballozna Birminghamben.

A Premier League-be igazol a világbajnokság felfedezettje

Az üzlettel kapcsolatban már Fabrizio Romano, az átigazolási hírek terén rendre jól értesült olasz újságíró is posztolt a közösségi oldalán. Azt írta, hogy az Aston Villa 60 millió euró körüli összeget fizet a játékosért, akivel már a személyes feltételekben is megállapodtak.

Manzambi májusban kiemelkedően játszott az Aston Villa elleni Európa-liga-döntőben, majd a svájci válogatottban is remek teljesítményt nyújtott a világbajnokságon. A 20 éves középpályás négy mérkőzésen lépett pályára a tornán, ezeken három gólt szerzett és két gólpasszt adott.

  • Manzambi a svájci Servette akadémiáján nevelkedett, majd 2023 januárjában a Freiburg utánpótlásába került. A fiatal középpályás eddig 58 mérkőzésen lépett pályára a német klub első csapatában, ezeken nyolc gólt szerzett és 11 gólpasszt adott.

A 2025/26-os szezonban 47 mérkőzésen lépett pályára, hét gólt szerzett és kilenc gólpasszt jegyzett, kulcsszerepet vállalva abban, hogy a Freiburg a Bundesliga hetedik helyén végzett. Emellett meghatározó szerepet játszott a csapat Európa-liga-döntőig tartó menetelésében.

 

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