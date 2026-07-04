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Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett labdarúgó-világbajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúzott az egyik társházigazda. A kanadai válogatott egy rendkívül durva mérkőzésen 3-0-ra kikapott Marokkó csapatától Houstonban, így a rendezők közül Jesse Marsch csapata búcsúzott elsőként a tornától. Az előző világbajnokságon negyedik helyen végző marokkói válogatott ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a Franciaország-Paraguay összecsapás győztesével játszik majd.

A társházigazda kanadai válogatott a legjobb 32 között a világbajnokság egyik legtaktikusabb, ám egyben legélvezhetetlenebb mérkőzését vívta Dél-Afrika ellen, amelyet csupán az mentett meg, hogy a 92. percben Stephen Eustaquio bombagóljának köszönhetően nem kellett tovább szenvedni a találkozót.

A marokkói válogatott a világbajnokság egyik esélyesét búcsúztatta
A marokkói válogatott a világbajnokság egyik esélyesét búcsúztatta
Fotó: David Ramos/Getty Images

A kanadaiak hozták a kötelezőt, ezzel szemben a marokkóiak nagyvadat ejtettek, ugyanis az 1–1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban búcsúztatták azokat a hollandokat, akik nem titkoltan a világbajnoki trófeáért érkeztek a tornára.

Már a meccs elején megsérült a világbajnokság felfedezettje

A szombat esti mérkőzést a kanadaiak kezdték jobban, Jászín Bono, a marokkóiak kapusa már az első öt percben bemutatott két fontos védést. A hetedik percben felszisszentek a marokkói szurkolók, miután egy fejpárbaj során Alistair Johnston valósággal letarolta Bilál el-Hanúszt, de szerencsére a VfB Stuttgart játékosa nem szenvedett fejsérülést, így folytatni tudta a játékot. 

A 10. percben a marokkói kapusnak már bravúrt is be kellett mutatnia. 

Tanitoluwa Oluwaseyi kapott egy falpasszolt labdát, egy gyönyörű átvétellel lefordult a védőjéről, de a nyolcméteres lövését Bono spárgázva védeni tudta. 

HOUSTON, TEXAS - JULY 04: Jonathan David #10 of Canada shoots against Yassine Bounou #1 of Morocco during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)
Jászín Bonónak akadt dolga a mérkőzés elején
Fotó: Alex Slitz/Getty Images

A 21. percben komoly bajba került az afrikai csapat. Iszmael Szaibari sprintelt rá egy hosszú indításra, azonban a marokkói játékos a lábához kapott és lefeküdt a földre. Húzódás miatt Szaibarinak így véget ért a mérkőzés, ami azért volt borzalmas Mohamed Uahbi szövetségi kapitánynak, mert csapata vb-n szerzett hét góljából hármat a 25 éves támadó szerzett. 

HOUSTON, TEXAS - JULY 04: Ismael Saibari #11 (C) of Morocco reacts after sustaining an injury during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images)
Iszmael Szaibari elvesztése komoly érvágás volt a marokkói válogatottnak
Fotó: Ryan Pierse/FIFA via Getty Images

A hidratációs szünet után valamelyest leült a mérkőzés, egyik oldalon sem voltak helyzetek, kioltotta egymást a két csapat játéka. A 39. percben aztán megélénkült a találkozó, de nem futballszempontból. Egy hosszú indítás után Achraf Hakimi, a marokkói csapatkapitány startolt rá egy labdára, de nem járt sikerrel Richie Laryea mellett, ráadásul a futóverseny után két kézzel ellökte a kanadai védőt. 

Laryea azonban felpattant és megpróbált elégtételt venni Hakimin, aki benne is lett volna a bunyóban, azonban érkezett az angol Michael Oliver játékvezető, aki szokatlan módon lefogta a marokkói játékost, mielőtt elszabadultak volna az indulatok – ezt követően mindkettejüknek kiosztott egy sárga lapot. 

HOUSTON, TEXAS - JULY 04: Referee Michael Oliver intervenes as Achraf Hakimi of Morocco confronts Richie Laryea of Canada during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
Ritka pillanat, hogy a játékvezető áll a balhézó játékosok közé
Fotó: Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images

A találkozóról mindent elmond, hogy Michael Oliver hat sárga lapot osztott ki az első félidőben, így a szurkolók abban bíztak, hogy a folytatásban nagyon szerepet kap majd a futball. 

A marokkóiak bombagóllal kezdték a második félidőt

Ennek ellenére az angol játékvezetőnek már a 49. percben ki kellett osztania egy újabb sárgát, miután Luc De Fougerolles elkaszálta a jobb szélen felfutó Hakimit. Az igazi büntetés viszont csak ezután jött, mert a szabadrúgást Hakimi lekészítette a tizenhatos elé berobbanó Azádín Únáhínak, aki védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (0-1).

HOUSTON, TEXAS - JULY 04: Players of Morocco celebrate the team's first goal scored by Azzedine Ounahi #8 (obscured) during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)
A marokkói válogatott gyönyörű góllal szerzett vezetést
Fotó: Molly Darlington/Getty Images

A bekapott gól után a kanadaiak elkezdtek fejetlenül támadni, de ez is a marokkóiak malmára hajtott a vizet, ugyanis így óriási területek nyíltak a pályán és játszhatták az életveszélyes kontrajátékukat. 

A 67. percben akár a piros lap is előkerülhetett volna Michael Oliver mellényzsebéből. 

Hakimi rövid hazaadására a csereként beállt Cyle Larin startolt rá, Bonónak sikerült elrúgnia a labdát, de a kanadai játékos ezzel mit sem törődve letarolta a marokkói kapust, aki súlyosan meg is sérülhetett volna. Az eset után azonban játékvezető viszont csak sárga lapot adott a meggondolatlan kanadai támadónak, aki kis híján menthetetlen helyzetbe hozta csapatát. 

A folytatásban tovább támadtak a kanadaiak, de nem volt bennük elég kreativitás, így a marokkóiak kapusának egyetlen bravúrt sem kellett bemutatnia. A 82. percben aztán eldöntötte a meccset az afrikai csapat. Kinyílt a társházigazda, a marokkói válogatott pedig végigvitt egy gyors kontrát, melynek végén Brahim Díaz készítette le a labdát a gólszerző Azádín Únáhínak, aki 12 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba (0-2). 

HOUSTON, TEXAS - JULY 04: Azzedine Ounahi #8 of Morocco celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
Azádín Únáhí duplája döntötte el a Kanada-Marokkó összecsapást
Fotó:  Lars Baron/Getty Images

A 85. percben a marokkóiak egy hasonlóan végigvitt kontratámadás végén még növelhették volna az előnyüket, de Szofján Rahími fejese a keresztlécen csattant. Azonban a kiütéses győzelem így is összejött, ugyanis a 98. percben egy újabb kontra végén Brahim Díaz tálalt Rahími elé, aki az újabb ziccerét már nem hibázta el (0-3). 

A kanadai válogatott ezzel elsőként búcsúzott a világbajnokság társházigazdái közül, míg az előző világbajnokságon negyedik helyen végző marokkói válogatott bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a Franciaország-Paraguay összecsapás győztesével játszik majd.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Kanada-Marokkó 0-3 (0-0)
gólszerző: Únáhí (50., 82.), Rahími (98.)

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