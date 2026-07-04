A társházigazda kanadai válogatott a legjobb 32 között a világbajnokság egyik legtaktikusabb, ám egyben legélvezhetetlenebb mérkőzését vívta Dél-Afrika ellen, amelyet csupán az mentett meg, hogy a 92. percben Stephen Eustaquio bombagóljának köszönhetően nem kellett tovább szenvedni a találkozót.

A marokkói válogatott a világbajnokság egyik esélyesét búcsúztatta

Fotó: David Ramos/Getty Images

A kanadaiak hozták a kötelezőt, ezzel szemben a marokkóiak nagyvadat ejtettek, ugyanis az 1–1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban búcsúztatták azokat a hollandokat, akik nem titkoltan a világbajnoki trófeáért érkeztek a tornára.

Már a meccs elején megsérült a világbajnokság felfedezettje

A szombat esti mérkőzést a kanadaiak kezdték jobban, Jászín Bono, a marokkóiak kapusa már az első öt percben bemutatott két fontos védést. A hetedik percben felszisszentek a marokkói szurkolók, miután egy fejpárbaj során Alistair Johnston valósággal letarolta Bilál el-Hanúszt, de szerencsére a VfB Stuttgart játékosa nem szenvedett fejsérülést, így folytatni tudta a játékot.

A 10. percben a marokkói kapusnak már bravúrt is be kellett mutatnia.

Tanitoluwa Oluwaseyi kapott egy falpasszolt labdát, egy gyönyörű átvétellel lefordult a védőjéről, de a nyolcméteres lövését Bono spárgázva védeni tudta.

Jászín Bonónak akadt dolga a mérkőzés elején

Fotó: Alex Slitz/Getty Images

A 21. percben komoly bajba került az afrikai csapat. Iszmael Szaibari sprintelt rá egy hosszú indításra, azonban a marokkói játékos a lábához kapott és lefeküdt a földre. Húzódás miatt Szaibarinak így véget ért a mérkőzés, ami azért volt borzalmas Mohamed Uahbi szövetségi kapitánynak, mert csapata vb-n szerzett hét góljából hármat a 25 éves támadó szerzett.

Iszmael Szaibari elvesztése komoly érvágás volt a marokkói válogatottnak

Fotó: Ryan Pierse/FIFA via Getty Images

A hidratációs szünet után valamelyest leült a mérkőzés, egyik oldalon sem voltak helyzetek, kioltotta egymást a két csapat játéka. A 39. percben aztán megélénkült a találkozó, de nem futballszempontból. Egy hosszú indítás után Achraf Hakimi, a marokkói csapatkapitány startolt rá egy labdára, de nem járt sikerrel Richie Laryea mellett, ráadásul a futóverseny után két kézzel ellökte a kanadai védőt.

Laryea azonban felpattant és megpróbált elégtételt venni Hakimin, aki benne is lett volna a bunyóban, azonban érkezett az angol Michael Oliver játékvezető, aki szokatlan módon lefogta a marokkói játékost, mielőtt elszabadultak volna az indulatok – ezt követően mindkettejüknek kiosztott egy sárga lapot.