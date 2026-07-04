A társházigazda kanadai válogatott a legjobb 32 között a világbajnokság egyik legtaktikusabb, ám egyben legélvezhetetlenebb mérkőzését vívta Dél-Afrika ellen, amelyet csupán az mentett meg, hogy a 92. percben Stephen Eustaquio bombagóljának köszönhetően nem kellett tovább szenvedni a találkozót.
A kanadaiak hozták a kötelezőt, ezzel szemben a marokkóiak nagyvadat ejtettek, ugyanis az 1–1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban búcsúztatták azokat a hollandokat, akik nem titkoltan a világbajnoki trófeáért érkeztek a tornára.
Már a meccs elején megsérült a világbajnokság felfedezettje
A szombat esti mérkőzést a kanadaiak kezdték jobban, Jászín Bono, a marokkóiak kapusa már az első öt percben bemutatott két fontos védést. A hetedik percben felszisszentek a marokkói szurkolók, miután egy fejpárbaj során Alistair Johnston valósággal letarolta Bilál el-Hanúszt, de szerencsére a VfB Stuttgart játékosa nem szenvedett fejsérülést, így folytatni tudta a játékot.
A 10. percben a marokkói kapusnak már bravúrt is be kellett mutatnia.
Tanitoluwa Oluwaseyi kapott egy falpasszolt labdát, egy gyönyörű átvétellel lefordult a védőjéről, de a nyolcméteres lövését Bono spárgázva védeni tudta.
A 21. percben komoly bajba került az afrikai csapat. Iszmael Szaibari sprintelt rá egy hosszú indításra, azonban a marokkói játékos a lábához kapott és lefeküdt a földre. Húzódás miatt Szaibarinak így véget ért a mérkőzés, ami azért volt borzalmas Mohamed Uahbi szövetségi kapitánynak, mert csapata vb-n szerzett hét góljából hármat a 25 éves támadó szerzett.
A hidratációs szünet után valamelyest leült a mérkőzés, egyik oldalon sem voltak helyzetek, kioltotta egymást a két csapat játéka. A 39. percben aztán megélénkült a találkozó, de nem futballszempontból. Egy hosszú indítás után Achraf Hakimi, a marokkói csapatkapitány startolt rá egy labdára, de nem járt sikerrel Richie Laryea mellett, ráadásul a futóverseny után két kézzel ellökte a kanadai védőt.
Laryea azonban felpattant és megpróbált elégtételt venni Hakimin, aki benne is lett volna a bunyóban, azonban érkezett az angol Michael Oliver játékvezető, aki szokatlan módon lefogta a marokkói játékost, mielőtt elszabadultak volna az indulatok – ezt követően mindkettejüknek kiosztott egy sárga lapot.
A találkozóról mindent elmond, hogy Michael Oliver hat sárga lapot osztott ki az első félidőben, így a szurkolók abban bíztak, hogy a folytatásban nagyon szerepet kap majd a futball.
A marokkóiak bombagóllal kezdték a második félidőt
Ennek ellenére az angol játékvezetőnek már a 49. percben ki kellett osztania egy újabb sárgát, miután Luc De Fougerolles elkaszálta a jobb szélen felfutó Hakimit. Az igazi büntetés viszont csak ezután jött, mert a szabadrúgást Hakimi lekészítette a tizenhatos elé berobbanó Azádín Únáhínak, aki védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (0-1).
A bekapott gól után a kanadaiak elkezdtek fejetlenül támadni, de ez is a marokkóiak malmára hajtott a vizet, ugyanis így óriási területek nyíltak a pályán és játszhatták az életveszélyes kontrajátékukat.
A 67. percben akár a piros lap is előkerülhetett volna Michael Oliver mellényzsebéből.
Hakimi rövid hazaadására a csereként beállt Cyle Larin startolt rá, Bonónak sikerült elrúgnia a labdát, de a kanadai játékos ezzel mit sem törődve letarolta a marokkói kapust, aki súlyosan meg is sérülhetett volna. Az eset után azonban játékvezető viszont csak sárga lapot adott a meggondolatlan kanadai támadónak, aki kis híján menthetetlen helyzetbe hozta csapatát.
A folytatásban tovább támadtak a kanadaiak, de nem volt bennük elég kreativitás, így a marokkóiak kapusának egyetlen bravúrt sem kellett bemutatnia. A 82. percben aztán eldöntötte a meccset az afrikai csapat. Kinyílt a társházigazda, a marokkói válogatott pedig végigvitt egy gyors kontrát, melynek végén Brahim Díaz készítette le a labdát a gólszerző Azádín Únáhínak, aki 12 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba (0-2).
A 85. percben a marokkóiak egy hasonlóan végigvitt kontratámadás végén még növelhették volna az előnyüket, de Szofján Rahími fejese a keresztlécen csattant. Azonban a kiütéses győzelem így is összejött, ugyanis a 98. percben egy újabb kontra végén Brahim Díaz tálalt Rahími elé, aki az újabb ziccerét már nem hibázta el (0-3).
A kanadai válogatott ezzel elsőként búcsúzott a világbajnokság társházigazdái közül, míg az előző világbajnokságon negyedik helyen végző marokkói válogatott bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a Franciaország-Paraguay összecsapás győztesével játszik majd.
Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Kanada-Marokkó 0-3 (0-0)
gólszerző: Únáhí (50., 82.), Rahími (98.)
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