A The Athletic azt írja, hogy a Besiktas 18 millió eurót fizet a világbajnokságon szereplő Leandro Trossard-ért, plusz további 2 milliót kaphat érte az Arsenal különféle bónuszok formájában.

Trossard (balra) a belga válogatott legveszélyesebb támadója a világbajnokságon

Fotó: Getty Images via AFP/Emilee Chinn

Az átigazolás azonban még nem zárult le véglegesen, mivel a 31 éves játékos fizetési igényeinek és személyes feltételeinek egyeztetése még folyamatban van.

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A 31 éves támadó jelenleg a belga válogatottal szerepel a világbajnokságon, ahol meghatározó szerepe van a csapatban. Négy mérkőzésen két gólnál és két gólpassznál jár, ezzel csapata egyik legjobbja. Emiatt az átigazolási folyamat várhatóan csak a torna befejezése után gyorsulhat fel.

Trossard 2023 januárjában igazolt az Arsenalhoz a Brighton csapatától, és azóta stabil tagja lett a keretnek. Az elmúlt idényben kulcsszerepet játszott abban, hogy az Arsenal 2004 óta először megnyerte a Premier League-et.

Leandro Trossard West Ham United elleni gólja történelmi jelentőségű volt

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Trossard minden sorozatot figyelembe véve 50 mérkőzésen 8 gólt és 11 gólpasszt szerzett.

Több fontos találat is a nevéhez fűződik, köztük a West Ham United elleni győztes gól, amely a bajnoki cím szempontjából is döntő jelentőségű volt.