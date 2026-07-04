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Törökországba igazol az Arsenal kulcsjátékosa. Angol sajtóértesülések szerint a török labdarúgó-bajnokságban szereplő a Besiktas megállapodott az Arsenallal a belga Leandro Trossard átigazolásáról.

A The Athletic azt írja, hogy a Besiktas 18 millió eurót fizet a világbajnokságon szereplő Leandro Trossard-ért, plusz további 2 milliót kaphat érte az Arsenal különféle bónuszok formájában. 

Trossard (balra) a belga válogatott legveszélyesebb támadója a világbajnokságon
Trossard (balra) a belga válogatott legveszélyesebb támadója a világbajnokságon
Fotó: Getty Images via AFP/Emilee Chinn

Az átigazolás azonban még nem zárult le véglegesen, mivel a 31 éves játékos fizetési igényeinek és személyes feltételeinek egyeztetése még folyamatban van.

Törökországba igazol a világbajnokságon szereplő sztárjátékos

A 31 éves támadó jelenleg a belga válogatottal szerepel a világbajnokságon, ahol meghatározó szerepe van a csapatban. Négy mérkőzésen két gólnál és két gólpassznál jár, ezzel csapata egyik legjobbja. Emiatt az átigazolási folyamat várhatóan csak a torna befejezése után gyorsulhat fel.

Trossard 2023 januárjában igazolt az Arsenalhoz a Brighton csapatától, és azóta stabil tagja lett a keretnek. Az elmúlt idényben kulcsszerepet játszott abban, hogy az Arsenal 2004 óta először megnyerte a Premier League-et. 

Arsenal's Belgian midfielder #19 Leandro Trossard celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between West Ham United and Arsenal at the London Stadium, in east London on May 10, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Leandro Trossard West Ham United elleni gólja történelmi jelentőségű volt
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Trossard minden sorozatot figyelembe véve 50 mérkőzésen 8 gólt és 11 gólpasszt szerzett. 

Több fontos találat is a nevéhez fűződik, köztük a West Ham United elleni győztes gól, amely a bajnoki cím szempontjából is döntő jelentőségű volt.

 

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