A MetLife Stadion eredetileg műfüves, a világbajnokságra azonban természetes gyepet telepítettek rá. A csere nem igazán vált be a visszajelzések alapján, az első mérkőzések után több játékos is élesen kritizálta a borítást.

Vinícius Juniornak sem tetszett a MetLife Stadion gyepe a világbajnokságon

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu/AFP

Ilyen lenne a világbajnokság negyedik legjobb helyszíne?

Vinícius Júnior szerint a nagy meleg miatt a fű gyorsan kiszáradt, emiatt lelassult a játék, míg Adrien Rabiot úgy fogalmazott, hogy a pálya inkább műfűnek tűnt, kemény és merev volt.

Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya ironikusan még azt is megjegyezte:

Meg kell szoknunk ezt a környezetet. Lehet, hogy beton van a fű alatt. Nagyon rövidek a fűszálak.

A FIFA szerint ugyanakkor nem hibáról, hanem tudatos döntésről volt szó. Alan Ferguson, a szervezet pályafejlesztési vezetője elmondta, hogy a döntő miatt Bermuda füvet telepítettek, amely jobban bírja a nyári meleget, csakhogy New Jerseyben a vártnál hűvösebben indult a nyár, ezért a gyep lassabban fejlődött.

A szakemberek növesztőlámpákkal, speciális takarókkal és folyamatos karbantartással javították az állapotát, Ferguson szerint pedig a pálya mára szinte kifogástalan lett. A FIFA mérései alapján a MetLife Stadion gyepét a torna során a 16 helyszín közül a negyedik legjobbnak értékelték.

A pálya állapota ugyanakkor nem a legnagyobb gond a finálé előtt, Kanadában továbbra is több száz erdőtűz pusztít, a felszálló füst pedig már az Egyesült Államok jelentős részét is beborította. A szakértők szerint a rossz levegőminőség miatt akár a vasárnapi vb-döntő megrendezése is veszélybe kerülhet.

Újabb botrány a FIFA miatt

A FIFA időközben megkezdte a döntő után felszedendő gyep darabjainak értékesítését. A műgyantába öntött emléktárgyak 450 dollárról indulnak, a legdrágább változatért pedig 3000 dollárt kell fizetni. Mindegyikből 2026 darab készül, így az értékesítésből akár több mint 11 millió dolláros bevétel is származhat. Ez felháborította New Jersey vezetését, mivel az állam több mint 13 millió dollárt költött arra, hogy a stadiont a FIFA előírásainak megfelelően természetes gyepre alakítsák át.