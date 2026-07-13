Zlatko Dalić – aki 2018-ban világbajnoki döntőbe vezette Horvátországot, majd négy évvel később, Katarban bronzérmet szerzett a csapattal – kilenc év után fejezte be munkáját a válogatott élén, miután együttese a portugálok elleni vereséggel a legjobb 32 között búcsúzott a világbajnokságon.

A rosszul sikerült világbajnokság után Slaven Bilić veszi át a horvát válogatottat

Fotó: Marko Perkov/AFP

Dalić utódja az a Slaven Bilić lesz, aki 2006 és 2012 között, hat éven át irányította a horvát válogatottat. Vezetésével a nemzeti csapat kijutott a 2008-as és a 2012-es Európa-bajnokságra.

Teljes mértékben bízom a játékosainkban, és az én felelősségem, hogy energiát, ambíciót és elszántságot vigyek a csapatba annak érdekében, hogy Horvátország továbbra is a világ labdarúgásának élvonalában maradjon”

– mondta Bilić kinevezését követően.

Visszatér a legenda, aki történelmet írt az 1998-as világbajnokságon

Az 57 éves szakember hangsúlyozta, hogy mára érettebb és tapasztaltabb edző lett, mint amilyen 20 évvel ezelőtt volt, ugyanakkor a motivációja és a tettvágya ugyanolyan, mint 2006-ban, amikor először nevezték ki.

A 2012-es távozása után a horvát szakember számos klubnál dolgozott vezetőedzőként, többek között a Beşiktaşnál, a West Ham Unitednél és a West Bromwich Albionnál. Legutóbb a szaúdi Al-Fateh együttesét irányította, amelytől 2024 nyarán távozott.

Slaven Bilić a francia Thierry Henry életét is megkeserítette az 1998-as vb-elődöntőben

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Bilić játékosként 44 mérkőzésen lépett pályára a horvát válogatottban, és tagja volt annak a csapatnak, amely 1998-ban a harmadik helyen végzett a franciaországi világbajnokságon. Ez volt Horvátország történetének első világbajnoki szereplése.