A svájci válogatott egy borzalmas Katar elleni döntetlennel kezdte a világbajnokságot, azóta viszont nagyot javult Murat Yakin együttese, amely ezt követően sorozatban három mérkőzését megnyerte. A FIFA-világranglista 19. helyén álló európai csapat papíron esélytelenebb volt az összecsapás előtt, erre pedig még rá is tett egy lapáttal, hogy a torna felfedezettje, a 20 éves Johan Manzambi sérülés miatt nem léphetett pályára a mérkőzésen.
A német Freiburg középpályása négy mérkőzésen három gólt lőtt és két gólpasszt adott a világbajnokságon, de térdsérülés miatt nem állhatott rendelkezésre.
Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a világbajnokság utolsó nyolcaddöntője
A kolumbiai válogatott sokak számára a világbajnokság sötét lova volt, már csak azért is, mert eddig mindegyik mérkőzését az éjszakai órákban játszotta, így itthon csak a legelvetemültebb futballrajongók látták őket játszani. Nestor Lorenzo együtteséről mindent elmond, hogy a végső győzelemre is esélyes portugál válogatottat megelőzve nyerte meg a K csoportot, ráadásul négy meccsen csak egy gólt kapott eddig a vb-n.
A késő esti találkozó nem indult öldöklő iramban, az első húsz percben csak ismerkedtek egymással a csapatok. Az első komoly lehetőségre a 21. percig kellett várni, ekkor a kolumbiai Gustavo Puerta eresztett meg egy lövést a tizenhatosról, de Gregor Kobel óriási bravúrral kiütötte a bal felsőbe tartó labdát.
A hidratációs szünet után a svájciak kezdtek aktívabban, és a 30. percben majdnem meg is szerezték a vezetést. Egy szép akció végén Fabian Rieder került helyzetbe, de a nyolcméteres lövését a 37 éves Camilo Vargas vetődve védeni tudta.
Ezután továbbgyűrték egymást a csapatok, de nagy helyzet már nem volt az első félidőben, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.
A második félidőt a svájci válogatott kezdte veszélyesebben, az 52. percben Rieder veszélyeztetett szabadrúgásból, de a 18. méteres lövése pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot. A folytatásban tovább birkóztak a csapatok, a helyzetek elmaradtak, de a sárga lapok elkezdtek potyogni. A salvadori Iván Barton negyedóra alatt hármat is kiosztott.
A második hidratációs szünet után újabb kemény ütközés borzolta a kedélyeket.
Egy kapu elé betette labda Breel Embolo felé szállt, azonban a kapujából kimozduló Vargas elütötte a labdát, mellette pedig kőkeményen letarolta a svájci támadót, aki lent is maradt a földön. Szerencsére a rövid ápolás után Embolo lábra állt, és folytatni tudta a játékot.
A hajrára mindkét szövetségi kapitány cserékkel frissítette csapatát, de a mérkőzés nem lett színvonalasabb. A 90. percben a svájciak még egy 11-est reklamáltak, miután Rieder egy szép csel után fennakadt Davinson Sanchezen, de a salvadori játékvezető nem ítélt büntetőt és a VAR-szobában sem bírálták felül az ítéletét.
A svájciak végül 0.30-as, míg a kolumbiaiak 0.40-es xG-vel (várható gólok) zártak a rendes játékidőt, így komoly helyzetek híján jöhetett a hosszabbítás.
A ráadás elején a kolumbiaiak reklamált tizenegyest. Egy lecsorgó labdára Jaminton Campaz érkezett a tizenhatoson belül, de fennakadt Miro Muheimen, azonban a játékvezető konzisztensen erre sem ítélt büntetőt, ha már néhány perccel korábban a svájciaknak sem adott.
A 99. percben Kolumbia kis híján előnybe került.
Egy bal oldali szöglet után Jhon Lucumi emelkedett a legmagasabbra, hat méterről fejelhetett, de a kísérlete a felső lécen csattant.
Három perccel később Campaz eresztett meg egy 22 méteres bombát, amit Kobel majdnem bevédett, de szerencséjére a labda a kapu mellé csorgott.
A 104. percben Svájc is megnyerhette volna a meccset.
Az egy perccel korábban beállt Zeki Amdouni csapott le egy lecsorgó labdára, 11 méterről lőtt, de Varga védeni tudta a bal alsóba tartó labdát.
A fordulás után visszavettek a csapatok, inkább a biztonságot helyezték előtérbe, ennek ellenére a 115. percben megnyerhették volna a meccset a kolumbiaiak.
A svájci csapatkapitány Granit Xhaka vesztett labdát utolsó emberként, amiből Campaz ziccerbe került, de a kolumbiai támadó tízméteres lövése jóskán a kapu fölé szállt.
Az utolsó öt percben már egyik csapatnak sem volt helyzete, így maradt a gólnélküli döntetlen, és jöhetett a tizenegyespárbaj.
- A kolumbiaiak kezdték a lövést. Elsőként Fernando Quintero érkezett, aki nagy erővel a kapu közepébe lőtt (0-1).
- A svájciaktól a csapatkapitány Xhaka volt az első lövő, akinek a lövésébe Vargas ugyan bele tudott érni, de a labda így is a jobb felsőben kötött ki (1-1).
- A második körben Davinson Sanchez, a kolumbia csapatkapitány érkezett, akinek a kőkemény lövése levágódott a felső lécről.
- A svájciak részéről a csereként beállt Amdouni jött lőni, aki három lépésről a kapu bal oldalába gurított (1-2).
- A harmadik kolumbiai lövő a meccslabdát elhibázó Campaz volt, akinek a bal alsóba tartó lövésén Kobel rajta vol, de a labda becsúszott a kapuba a hóna alatt (2-2).
- A svájciak részéről Manuel Akanji jött harmadiknak, de lövése jócskán kapu fölé szállt.
- A negyedik körben a kolumbiai Cucho Hernández állt a labda mögé, de a jobbra tartó lövését Kobel vetődve védte.
- A svájciaktól Cedric Itten érkezett, aki hidegvérrel a kapu közepébe lőtt (3-2).
- Az utolsó dél-amerikai lövő Luiz Díaz, a Bayern München sztárja volt, aki higgadtan a jobb alsóba gurított (3-3).
- A svájciak utolsó tizenegyeséhez Ruben Vargas állt oda, és magabiztosan a jobb alsóba lőtt a bal vetődő Camilo Vargas mellett (4-3).
Kolumbia ezzel úgy esett ki a világbajnokságon, hogy egy meccsen sem veszített, ráadásul csak egy gólt kapott a tornán. A svájci válogatott bejutott a negyeddöntőbe, ahol a címvédő argentin csapat lesz az ellenfele. A mérkőzést vasárnap hajnali 3-tól rendezik Kansas Cityben.
Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Svájc-Kolumbia 0-0 – tizenegyesekkel: 4-3
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