A svájci válogatott egy borzalmas Katar elleni döntetlennel kezdte a világbajnokságot, azóta viszont nagyot javult Murat Yakin együttese, amely ezt követően sorozatban három mérkőzését megnyerte. A FIFA-világranglista 19. helyén álló európai csapat papíron esélytelenebb volt az összecsapás előtt, erre pedig még rá is tett egy lapáttal, hogy a torna felfedezettje, a 20 éves Johan Manzambi sérülés miatt nem léphetett pályára a mérkőzésen.

Manzambi nem léphetett pályára a világbajnokság legfontosabb meccsén

Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

A német Freiburg középpályása négy mérkőzésen három gólt lőtt és két gólpasszt adott a világbajnokságon, de térdsérülés miatt nem állhatott rendelkezésre.

Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a világbajnokság utolsó nyolcaddöntője

A kolumbiai válogatott sokak számára a világbajnokság sötét lova volt, már csak azért is, mert eddig mindegyik mérkőzését az éjszakai órákban játszotta, így itthon csak a legelvetemültebb futballrajongók látták őket játszani. Nestor Lorenzo együtteséről mindent elmond, hogy a végső győzelemre is esélyes portugál válogatottat megelőzve nyerte meg a K csoportot, ráadásul négy meccsen csak egy gólt kapott eddig a vb-n.

A késő esti találkozó nem indult öldöklő iramban, az első húsz percben csak ismerkedtek egymással a csapatok. Az első komoly lehetőségre a 21. percig kellett várni, ekkor a kolumbiai Gustavo Puerta eresztett meg egy lövést a tizenhatosról, de Gregor Kobel óriási bravúrral kiütötte a bal felsőbe tartó labdát.

A hidratációs szünet után a svájciak kezdtek aktívabban, és a 30. percben majdnem meg is szerezték a vezetést. Egy szép akció végén Fabian Rieder került helyzetbe, de a nyolcméteres lövését a 37 éves Camilo Vargas vetődve védeni tudta.

Az első félidő nem a sziporkázó játékról marad emlékezetes

Fotó: Carl Recine/Getty Images

Ezután továbbgyűrték egymást a csapatok, de nagy helyzet már nem volt az első félidőben, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.

A második félidőt a svájci válogatott kezdte veszélyesebben, az 52. percben Rieder veszélyeztetett szabadrúgásból, de a 18. méteres lövése pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot. A folytatásban tovább birkóztak a csapatok, a helyzetek elmaradtak, de a sárga lapok elkezdtek potyogni. A salvadori Iván Barton negyedóra alatt hármat is kiosztott.

A második hidratációs szünet után újabb kemény ütközés borzolta a kedélyeket.

Egy kapu elé betette labda Breel Embolo felé szállt, azonban a kapujából kimozduló Vargas elütötte a labdát, mellette pedig kőkeményen letarolta a svájci támadót, aki lent is maradt a földön. Szerencsére a rövid ápolás után Embolo lábra állt, és folytatni tudta a játékot.