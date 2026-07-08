Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó-világbajnokság utolsó nyolcaddöntőjében a svájci válogatott gólnélküli rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban legyőzte a kolumbiai csapatot. Svájc ezzel bejutott a negyeddöntőbe, ahol a címvédő argentin válogatott lesz az ellenfele, Kolumbia pedig úgy búcsúzott a világbajnokságtól, hogy még csak meccset sem veszített a tornán.

A svájci válogatott egy borzalmas Katar elleni döntetlennel kezdte a világbajnokságot, azóta viszont nagyot javult Murat Yakin együttese, amely ezt követően sorozatban három mérkőzését megnyerte. A FIFA-világranglista 19. helyén álló európai csapat papíron esélytelenebb volt az összecsapás előtt, erre pedig még rá is tett egy lapáttal, hogy a torna felfedezettje, a 20 éves Johan Manzambi sérülés miatt nem léphetett pályára a mérkőzésen. 

Manzambi nem léphetett pályára a világbajnokság legfontosabb meccsén
Manzambi nem léphetett pályára a világbajnokság legfontosabb meccsén
Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

A német Freiburg középpályása négy mérkőzésen három gólt lőtt és két gólpasszt adott a világbajnokságon, de térdsérülés miatt nem állhatott rendelkezésre. 

Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a világbajnokság utolsó nyolcaddöntője 

A kolumbiai válogatott sokak számára a világbajnokság sötét lova volt, már csak azért is, mert eddig mindegyik mérkőzését az éjszakai órákban játszotta, így itthon csak a legelvetemültebb futballrajongók látták őket játszani. Nestor Lorenzo együtteséről mindent elmond, hogy a végső győzelemre is esélyes portugál válogatottat megelőzve nyerte meg a K csoportot, ráadásul négy meccsen csak egy gólt kapott eddig a vb-n. 

A késő esti találkozó nem indult öldöklő iramban, az első húsz percben csak ismerkedtek egymással a csapatok. Az első komoly lehetőségre a 21. percig kellett várni, ekkor a kolumbiai Gustavo Puerta eresztett meg egy lövést a tizenhatosról, de Gregor Kobel óriási bravúrral kiütötte a bal felsőbe tartó labdát. 

A hidratációs szünet után a svájciak kezdtek aktívabban, és a 30. percben majdnem meg is szerezték a vezetést. Egy szép akció végén Fabian Rieder került helyzetbe, de a nyolcméteres lövését a 37 éves Camilo Vargas vetődve védeni tudta.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Daniel Munoz #2 of Colombia competes for the ball against Dan Ndoye #11 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az első félidő nem a sziporkázó játékról marad emlékezetes
Fotó: Carl Recine/Getty Images

Ezután továbbgyűrték egymást a csapatok, de nagy helyzet már nem volt az első félidőben, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre. 

A második félidőt a svájci válogatott kezdte veszélyesebben, az 52. percben Rieder veszélyeztetett szabadrúgásból, de a 18. méteres lövése pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot. A folytatásban tovább birkóztak a csapatok, a helyzetek elmaradtak, de a sárga lapok elkezdtek potyogni. A salvadori Iván Barton negyedóra alatt hármat is kiosztott.

 A második hidratációs szünet után újabb kemény ütközés borzolta a kedélyeket. 

Egy kapu elé betette labda Breel Embolo felé szállt, azonban a kapujából kimozduló Vargas elütötte a labdát, mellette pedig kőkeményen letarolta a svájci támadót, aki lent is maradt a földön. Szerencsére a rövid ápolás után Embolo lábra állt, és folytatni tudta a játékot. 

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Camilo Vargas #12 of Colombia and Breel Embolo #7 of Switzerland collide during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Camilo Vargas rendesen megmászta Breel Embolót
Fotó: David Ramos/Getty Images via AFP

A hajrára mindkét szövetségi kapitány cserékkel frissítette csapatát, de a mérkőzés nem lett színvonalasabb. A 90. percben a svájciak még egy 11-est reklamáltak, miután Rieder egy szép csel után fennakadt Davinson Sanchezen, de a salvadori játékvezető nem ítélt büntetőt és a VAR-szobában sem bírálták felül az ítéletét. 

A svájciak végül 0.30-as, míg a kolumbiaiak 0.40-es xG-vel (várható gólok) zártak a rendes játékidőt, így komoly helyzetek híján jöhetett a hosszabbítás. 

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Fabian Rieder #22 of Switzerland competes for the ball against Davinson Sanchez #23 and Jhon Lucumi #3 of Colombia during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fabian Rieder volt a svájci válogatott legveszélyesebb játékosa
Fotó: David Ramos/Getty Images via AFP

A ráadás elején a kolumbiaiak reklamált tizenegyest. Egy lecsorgó labdára Jaminton Campaz érkezett a tizenhatoson belül, de fennakadt Miro Muheimen, azonban a játékvezető konzisztensen erre sem ítélt büntetőt, ha már néhány perccel korábban a svájciaknak sem adott.

 A 99. percben Kolumbia kis híján előnybe került. 

Egy bal oldali szöglet után Jhon Lucumi emelkedett a legmagasabbra, hat méterről fejelhetett, de a kísérlete a felső lécen csattant. 

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Gregor Kobel #1 of Switzerland dives as the header of Jhon Lucumi #3 of Colombia hits the cross bar during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A kolumbiaiak el akarták dönteni a meccset a hosszabbításban
Fotó: David Ramos/Getty Images via AFP

Három perccel később Campaz eresztett meg egy 22 méteres bombát, amit Kobel majdnem bevédett, de szerencséjére a labda a kapu mellé csorgott.

 A 104. percben Svájc is megnyerhette volna a meccset. 

Az egy perccel korábban beállt Zeki Amdouni csapott le egy lecsorgó labdára, 11 méterről lőtt, de Varga védeni tudta a bal alsóba tartó labdát. 

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Zeki Amdouni #23 of Switzerland takes a shot during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Vargas nagyot védett Amdouni lövésénél
Fotó: David Ramos/Getty Images via AFP

A fordulás után visszavettek a csapatok, inkább a biztonságot helyezték előtérbe, ennek ellenére a 115. percben megnyerhették volna a meccset a kolumbiaiak. 

A svájci csapatkapitány Granit Xhaka vesztett labdát utolsó emberként, amiből Campaz ziccerbe került, de a kolumbiai támadó tízméteres lövése jóskán a kapu fölé szállt. 

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Leandro Campaz #21 of Colombia shoots and misses a chance against Gregor Kobel #1 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Leandro Campaz lábában maradt a meccslabda
Fotó: Luke Hales/Getty Images via AFP

Az utolsó öt percben már egyik csapatnak sem volt helyzete, így maradt a gólnélküli döntetlen, és jöhetett a tizenegyespárbaj. 

  • A kolumbiaiak kezdték a lövést. Elsőként Fernando Quintero érkezett, aki nagy erővel a kapu közepébe lőtt (0-1). 
  • A svájciaktól a csapatkapitány Xhaka volt az első lövő, akinek a lövésébe Vargas ugyan bele tudott érni, de a labda így is a jobb felsőben kötött ki (1-1).
  • A második körben Davinson Sanchez, a kolumbia csapatkapitány érkezett, akinek a kőkemény lövése levágódott a felső lécről.
  • A svájciak részéről a csereként beállt Amdouni jött lőni, aki három lépésről a kapu bal oldalába gurított (1-2).
  • A harmadik kolumbiai lövő a meccslabdát elhibázó Campaz volt, akinek a bal alsóba tartó lövésén Kobel rajta vol, de a labda becsúszott a kapuba a hóna alatt (2-2).
  • A svájciak részéről Manuel Akanji jött harmadiknak, de lövése jócskán kapu fölé szállt. 
  • A negyedik körben a kolumbiai Cucho Hernández állt a labda mögé, de a jobbra tartó lövését Kobel vetődve védte.
  • A svájciaktól Cedric Itten érkezett, aki hidegvérrel a kapu közepébe lőtt (3-2).
  • Az utolsó dél-amerikai lövő Luiz Díaz, a Bayern München sztárja volt, aki higgadtan a jobb alsóba gurított (3-3).
  • A svájciak utolsó tizenegyeséhez Ruben Vargas állt oda, és magabiztosan a jobb alsóba lőtt a bal vetődő Camilo Vargas mellett (4-3).
VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernandez of Colombia reacts after penalty shoot-out following the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. Ercin Erturk / Anadolu (Photo by Ercin Erturk / Anadolu via AFP)
Cucho Hernandez hagyta ki a kolumbiai válogatott negyedik 11-esét
Fotó: Ercin Erturk/Anadolu via AFP

Kolumbia ezzel úgy esett ki a világbajnokságon, hogy egy meccsen sem veszített, ráadásul csak egy gólt kapott a tornán. A svájci válogatott bejutott a negyeddöntőbe, ahol a címvédő argentin csapat lesz az ellenfele. A mérkőzést vasárnap hajnali 3-tól rendezik Kansas Cityben.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Svájc-Kolumbia 0-0 – tizenegyesekkel: 4-3

  • kapcsolódó cikkek:
Messi olyat tett, amit még soha senki egy világbajnokságon
„A lélek most a test fölé került” – Messiék drámai fordítással menekültek meg a vb-n
Messi történelmet írt, az argentinok minden idők egyik legnagyobb feltámadásával jutottak tovább
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!