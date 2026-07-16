Vincze Ottó szerint a Fradi megérdemelten szerzett 2-1-es előnyt a Vojvodina otthonában az Európa-liga-selejtező első fordulójában, így kedvező helyzetből várhatja a Groupama Arénában rendezendő csütörtöki (20.15, tv: M4 Sport) visszavágót. Az újvidéki találkozó volt Borbély Balázs első tétmérkőzése a zöld-fehérek kispadján, s ennek kapcsán kérdeztük a Ferencváros 1995-ös Bajnokok Ligája hősét, hogy mennyire lehetett már felfedezni az új vezetőedző elképzeléseit a csapat játékán.

Vincze Ottó szerint Borbély Balázs csapatában a magyaroknak kell vezérré válniuk

Fotó: fradi.hu

Idő kell az új edzőnek

„Egyelőre még nehéz felfedezni azokat a változásokat, amelyeket Borbély Balázs szeretne megvalósítani a Ferencvárosnál. Adott egy játékoskeret, amellyel csak néhány hete dolgozik, ezért idő kell ahhoz, hogy a saját elképzelései igazán megjelenjenek a pályán” – mondta Vincze Ottó az Origo Sportnak, majd hozzátette, szerinte már az is komoly vállalás volt Borbély Balázs részéről, hogy elfogadta a Ferencváros ajánlatát.

Magyar bajnokként érkezett az ETO-tól, ahol megvolt körülötte a megfelelő közeg és támogatás. A Ferencváros viszont egészen más világ. A Fradinál mindig sokkal nagyobb a nyomás, a médiafigyelem, a szurkolói elvárás, és sokkal erősebb karakterű játékosokkal kell együtt dolgoznia. Ez lesz számára az igazi próbatétel, hogy ebben a közegben mennyire tud erős vezető lenni. Emberileg is nagyon drukkolok neki, hogy sikeres legyen.

- fogalmazott a korábbi 11-szeres magyar válogatott futballista, aki szerint az egy hete rendezett Vojvodina elleni találkozóból egyelőre nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.

„Ez egy tipikus, kora nyári, küszködős mérkőzés volt. Sokan már most Borbély Balázs stílusjegyeit keresik, de ez még korai. Az ETO-nál egy olyan csapatot irányított, amely nem számított favoritnak, ezért jól működött a dinamikus, magas letámadásra és visszatámadásra épülő futball. A Ferencvárosnál azonban mások az elvárások: itt nem elég jól játszani, dominálni kell szinte minden mérkőzésen” - figyelmeztet Vincze, aki a Fradival egy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet szerzett.