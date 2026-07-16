Vincze Ottó szerint a Fradi megérdemelten szerzett 2-1-es előnyt a Vojvodina otthonában az Európa-liga-selejtező első fordulójában, így kedvező helyzetből várhatja a Groupama Arénában rendezendő csütörtöki (20.15, tv: M4 Sport) visszavágót. Az újvidéki találkozó volt Borbély Balázs első tétmérkőzése a zöld-fehérek kispadján, s ennek kapcsán kérdeztük a Ferencváros 1995-ös Bajnokok Ligája hősét, hogy mennyire lehetett már felfedezni az új vezetőedző elképzeléseit a csapat játékán.
Idő kell az új edzőnek
„Egyelőre még nehéz felfedezni azokat a változásokat, amelyeket Borbély Balázs szeretne megvalósítani a Ferencvárosnál. Adott egy játékoskeret, amellyel csak néhány hete dolgozik, ezért idő kell ahhoz, hogy a saját elképzelései igazán megjelenjenek a pályán” – mondta Vincze Ottó az Origo Sportnak, majd hozzátette, szerinte már az is komoly vállalás volt Borbély Balázs részéről, hogy elfogadta a Ferencváros ajánlatát.
Magyar bajnokként érkezett az ETO-tól, ahol megvolt körülötte a megfelelő közeg és támogatás. A Ferencváros viszont egészen más világ. A Fradinál mindig sokkal nagyobb a nyomás, a médiafigyelem, a szurkolói elvárás, és sokkal erősebb karakterű játékosokkal kell együtt dolgoznia. Ez lesz számára az igazi próbatétel, hogy ebben a közegben mennyire tud erős vezető lenni. Emberileg is nagyon drukkolok neki, hogy sikeres legyen.
- fogalmazott a korábbi 11-szeres magyar válogatott futballista, aki szerint az egy hete rendezett Vojvodina elleni találkozóból egyelőre nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.
„Ez egy tipikus, kora nyári, küszködős mérkőzés volt. Sokan már most Borbély Balázs stílusjegyeit keresik, de ez még korai. Az ETO-nál egy olyan csapatot irányított, amely nem számított favoritnak, ezért jól működött a dinamikus, magas letámadásra és visszatámadásra épülő futball. A Ferencvárosnál azonban mások az elvárások: itt nem elég jól játszani, dominálni kell szinte minden mérkőzésen” - figyelmeztet Vincze, aki a Fradival egy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet szerzett.
Hozzátette, a győzelem értékét sem szabad lebecsülni.
„A Vojvodina Szerbia egyik élcsapata, ezért ez értékes siker. Szerintem ma már a szerb és a magyar bajnokság között nincs akkora különbség, mint korábban, nagyjából egy szinten vannak. Ehhez képest a Ferencváros helytállt. Megszerezte a vezetést, voltak nehezebb periódusai is, amikor a hazaiak közel jártak az egyenlítéshez, de a Fradi a végén egy szép labdaszerzésből vezetett kontrával ismét betalált, és győzelemmel távozott idegenből.”
A visszavágón ugyanakkor már egészen más körülmények várják a Ferencvárost.
„Teltház közeli hangulat várható, a szurkolók támogatni fogják a csapatot és Borbély Balázst is, akinek ez lesz az első tétmérkőzése az Üllői úton. Én egyelőre nem lennék túl kritikus. Idő kell ahhoz, hogy kialakuljon az a Ferencváros, amelyet ő elképzelt. Biztos vagyok benne, hogy lesznek személyi változtatások is: olyan játékosok kaphatnak nagyobb szerepet, akik eddig háttérben voltak, míg mások kiszorulhatnak a kezdőből. Ezeket a döntéseket egy vezetőedzőnek meg kell hoznia. Én azt kívánom neki, hogy bátran vállalja fel ezeket, és váljon a Ferencváros valódi vezérévé az oldalvonal mellett” - vélte az 51 éves korábbi középpályás.
Átalakul a Fradi
A beszélgetés során szóba került a Ferencváros nyári keretének átalakulása. A klubtól eddig tíz játékos távozott, miközben Nathan Zohoré és a kölcsönben visszatérő Lisztes Krisztián személyében egyelőre csak két új futballista érkezett.
„A Ferencvárosnál most egy érdekes időszak kezdődik. Az elmúlt években megszokhattuk, hogy nagyobb volt a játékosmozgás, sok érkezővel és távozóval, most viszont úgy tűnik, hogy más irányt vett a klub. Tíz játékos távozott, miközben eddig kevés új futballista érkezett, ennek pedig nyilván vannak szakmai és gazdasági okai is.”
Vincze Ottó úgy látja, a Ferencváros az elmúlt években egyértelműen a magyar klubfutball zászlóshajója volt, ezért sokat tett a hazai labdarúgás nemzetközi megítéléséért. Ha azonban a korábbi feltételek változnak, akkor a klubnak is alkalmazkodnia kell.
„A Fradinak az elmúlt időszakban egyértelmű monopolhelyzete volt a magyar futballban, nemzetközi szinten is ő képviselte a legmagasabb színvonalat a magyar klubok közül. Ezért nagyon sokat köszönhet neki a hazai klubfutball. Ugyanakkor ha a korábbi feltételrendszer változik, akkor ez egy új kihívást jelent a klub számára: ugyanúgy eredményesen kell szerepelni itthon és a nemzetközi porondon, de lehet, hogy más eszközökkel" - vélekedett Vincze, aki játékosként 2002-től két éven át Zalaegerszegen játszott.
Az egykori ferencvárosi szerint ugyanakkor minden átalakulás új lehetőségeket is rejt.
„Én ezt lehetőségként fognám fel. Egy ilyen átalakulási időszak alkalmat adhat arra, hogy a Ferencváros még nagyobb hangsúlyt helyezzen a saját nevelésű, illetve a magyar fiatal játékosokra. Korábban is láthattuk, hogy a klub képes olyan futballistákat kinevelni vagy felépíteni, akiket később magasabb szinten lehet értékesíteni. Ez történt például Lisztes Krisztián esetében is, de más fiataloknál is látszik, hogy van érték a rendszerben” - mondta Vincze, aki Ózdon kezdte a futballt, majd a Ferencvárosnál nevelkedett, majd nagyon fiatalon, 16 évesen a svájci Sionhoz került.
Vincze Ottó szerint itt a lehetőség a magyar játékosok előtt
Most a keretben lévő magyar játékosokon nagyobb felelősség lehet. Nekik kell megmutatniuk, hogy miért vannak a Ferencvárosban, és hogy képesek vezéregyéniséggé válni. Nem lehet mindig a külföldiekre várni, hiszen egy légiós adott esetben gyorsan továbbléphet. Egy magyar játékosnak viszont különleges kötődése lehet a klubhoz, és ezt a felelősséget fel kell vállalnia.
"Ehhez természetesen kellenek karakterek is. Minden sikeres csapatban vannak olyan futballisták, akik példát mutatnak a többieknek, akik nemcsak a saját teljesítményükkel, hanem a hozzáállásukkal is húzzák a társakat. Az ETO-nál például Anton szerepe is ilyen volt: nem az egóját helyezte előtérbe, hanem azt mutatta meg, hogyan kell a csapat élére állni.”
Vincze úgy véli, Borbély Balázs egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy ezeket a vezéreket megtalálja a jelenlegi keretben.
„A Ferencvárosnál most az lesz az egyik legérdekesebb kérdés, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik ezt a vezérszerepet magukra tudják vállalni. Borbély Balázsnak is fontos feladata lesz, hogy felismerje ezeket a karaktereket, támogassa őket, és segítsen nekik fejlődni.”
Rajtol az NB I
A korábbi futballista a közelgő NB I-es idényről is beszélt. Szerinte az Újpest Dárdai Pál és Szélesi Zoltán vezetésével komoly tényező lehet, a Paks továbbra is stabil riválisnak ígérkezik, Debrecenben pedig új szakmai munka kezdődött. A Vasas és a Honvéd visszatérésével ráadásul ismét több fővárosi derbi vár a szurkolókra. Mindezek ellenére úgy gondolja, a Ferencváros jövője elsősorban azon múlik majd, hogy a fiatal magyar játékosok képesek lesznek-e élni a lehetőséggel.
„A fiatalok előtt most különösen nagy lehetőség áll. Aki a magyar bajnokságban ki tud emelkedni, arra felfigyelnek. Ehhez viszont nem elég a lehetőség, azt meg is kell ragadni. A tehetségeknek meg kell mutatniuk, hogy többet akarnak és többre képesek az átlagnál. Az átlagot sokan tudják hozni, de aki egy kicsivel fölé tud kerülni, azt már észreveszik. Én ezért optimista vagyok: ha a magyar fiatalok megkapják a lehetőséget, és megfelelő karakterrel állnak bele a feladatba, akkor ebből akár egy pozitív fordulat is kisülhet” - zárta Vincze Ottó.