Vincze Ottó szerint napjainkban sokszor túlzottan a számokra épülnek az elemzések, miközben a játék legfontosabb része, a futball emberi oldala háttérbe szorul.
A számok nem mondanak el mindent
„Biztos, hogy vannak nálam okosabb emberek, akik xG-ről, átmenetekről és mindenféle mutatókról tudnak beszélni, de szerintem sokszor pont azt nem látják, ami a futball lélektana – mondta az Origo Sportnak a korábbi 11-szeres válogatott futballista. – Azt, hogy milyen érzés, amikor ott liheg a nyakadban egy világklasszis ellenfél, vagy amikor tőle kell elvenned a labdát. Ezeket nem lehet egyszerűen számokkal megmagyarázni.”
A futballt Ózdon kezdő, később a Ferencvárosnál nevelkedő, majd nagyon fiatalon, 16 évesen a svájci Sionhoz kerülő Vincze szerint a futball értelmezéséhez szükség van arra is, hogy megértsük a játékosok oldalát, hiszen a legmagasabb szinten óriási mentális és fizikai terhelés alatt kell teljesíteniük.
Emberek játsszák ezt a játékot. Fantasztikus futballisták, elképesztő nyomás alatt. Néha azt érzem, hogy sokkal többet kellene beszélni arról, mi van a teljesítmények mögött.
Hozzátette, a mai elemzésekben gyakran háttérbe kerülnek azok a futballisták, akik kevésbé látványos, mégis meghatározó munkát végeznek. Példának az angol válogatottat hozta fel, ahol szerinte sokan kizárólag Jude Bellingham teljesítményét emelik ki, miközben más játékosok munkájáról kevesebb szó esett.
„Miről beszélünk? Nézzük meg, mit csinálnak azok a játékosok, akik nem feltétlenül kerülnek a címlapokra. Ahogy nyomás alatt kihozzák a labdát, ahogy visszatámadnak, ahogy szűk területen megoldják a helyzeteket. Ez a futball legmagasabb szintje. Csak sokszor természetesnek vesszük.”
Hasonlóan látja a vb-döntős argentin válogatott helyzetét is. Az 51 éves korábbi futballista szerint Lionel Messi már nem tud egyedül minden terhet elvinni, ezért volt kulcsfontosságú, hogy a társai is felnőttek mellé.
„Lautaro Martíneznek, Julián Álvareznek, Enzo Fernándeznek, Alexis Mac Allisternek vagy Cristian Romerónak is hozzá kellett tenniük a saját teljesítményüket. Egy csapat akkor lehet sikeres, ha nem egyetlen játékosra épül minden.”
Vincze Ottó: Az egó nem rossz dolog
A Fradival bajnok és Magyar Kupa-győztes egykori játékos úgy véli, a legmagasabb szinten elengedhetetlen az a belső hit és karakter, amelyet sokszor tévesen negatív tulajdonságként értelmeznek. Hozzátette, a világklasszis játékosokat nemcsak a technikai tudásuk, hanem a mentalitásuk, a karakterük és az egészséges egójuk emeli a legmagasabb szintre. Ennek kapcsán, Szoboszlai Dominik példáján keresztül arról is beszélt, mi kell ahhoz, hogy valakiből valódi vezéregyéniség legyen.
Magyarországon sokszor félreértjük az egó szerepét. Úgy beszélünk róla, mintha valami rossz dolog lenne. Pedig egó nélkül nem lesz senkiből világklasszis. Ibrahimovicnak volt egója. Ronaldónak is. Szoboszlai Dominiknak is van. Hogyne lenne? Ha nem lenne, nem jutott volna el idáig.
Szoboszlai példája: az egyéniségeket nem szabad elnyomni
A ZTE és az ETO volt futballistája szerint az egészséges egó nem önzőséget jelent, hanem azt a képességet, hogy valaki elhiszi: képes a legnagyobb színpadon is döntő szerepet vállalni.
„A legmagasabb szinten nem elég az, hogy valaki fizikailag képes rá. Sokan képesek lefutni egy maratont. De futballozni egy ilyen meccsen, dönteni, vállalni, villanni a legnagyobb nyomás alatt – ahhoz kell valami plusz. Ahhoz kell karakter.”
S pont ezért a fiatal játékosok fejlődését sem szabad úgy gátolni, hogy minden egyéni kezdeményezést visszafognak bennük.
„Ha egy gyerek cselezni akar, ne azt mondjuk neki, hogy önző. Tanítsuk meg neki, mikor kell passzolni, és mikor kell vállalni az egy az egyet. Az egyéniségeket nem elnyomni kell, hanem fejleszteni.”
Több érzelem kellene a futballról szóló beszélgetésekbe
A honlapunknak az ETO-ról és a Fradiról és beszélő Vincze ezután visszatért Szoboszlaihoz, elmondása szerint az ő esetében ez a mentalitás az egyik olyan tényező, amely lehetővé tette, hogy ilyen magas szintre jusson.
Szoboszlai azért tud ezen a szinten futballozni, mert nem ijed meg semmitől. Tudja, hogy képes rá. Megvan a fizikuma, a technikai tudása, és az a mentalitása, hogy a legnagyobb ellenfelekkel szemben is elkéri a labdát. Nem parázik, aki tisztában van a képességeivel, s ezek a játékosok a legnagyobb meccseken is meg tudják mutatni magukat
– tette hozzá a rövid ideig az FC Barcelona B-nél szereplő korábbi labdarúgó, aki szerint a világklasszis játékosok egyik közös tulajdonsága, hogy a nyomás nem összetöri őket, hanem még inkább előhozza belőlük a legjobb teljesítményt.
Végül Vincze Ottó arról is beszélt, hogy szerinte a futballról szóló közbeszéd túlságosan negatív irányba mozdult el.
„Én több érzelmet szeretnék látni a futballról szóló beszélgetésekben. Szerintem szerencsések vagyunk, hogy ilyen játékosokat és ilyen meccseket láthatunk. Nem mindig azt kell keresni, miért rossz valami, hanem azt is észre kell venni, milyen fantasztikus teljesítmények vannak előttünk.”
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