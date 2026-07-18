Vincze Ottó szerint napjainkban sokszor túlzottan a számokra épülnek az elemzések, miközben a játék legfontosabb része, a futball emberi oldala háttérbe szorul.

Vincze Ottó szerint Szoboszlai Dominik az egójának is köszönheti, hogy elérte a legmagasabb szintet

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A számok nem mondanak el mindent

„Biztos, hogy vannak nálam okosabb emberek, akik xG-ről, átmenetekről és mindenféle mutatókról tudnak beszélni, de szerintem sokszor pont azt nem látják, ami a futball lélektana – mondta az Origo Sportnak a korábbi 11-szeres válogatott futballista. – Azt, hogy milyen érzés, amikor ott liheg a nyakadban egy világklasszis ellenfél, vagy amikor tőle kell elvenned a labdát. Ezeket nem lehet egyszerűen számokkal megmagyarázni.”

A futballt Ózdon kezdő, később a Ferencvárosnál nevelkedő, majd nagyon fiatalon, 16 évesen a svájci Sionhoz kerülő Vincze szerint a futball értelmezéséhez szükség van arra is, hogy megértsük a játékosok oldalát, hiszen a legmagasabb szinten óriási mentális és fizikai terhelés alatt kell teljesíteniük.

Emberek játsszák ezt a játékot. Fantasztikus futballisták, elképesztő nyomás alatt. Néha azt érzem, hogy sokkal többet kellene beszélni arról, mi van a teljesítmények mögött.

Hozzátette, a mai elemzésekben gyakran háttérbe kerülnek azok a futballisták, akik kevésbé látványos, mégis meghatározó munkát végeznek. Példának az angol válogatottat hozta fel, ahol szerinte sokan kizárólag Jude Bellingham teljesítményét emelik ki, miközben más játékosok munkájáról kevesebb szó esett.

„Miről beszélünk? Nézzük meg, mit csinálnak azok a játékosok, akik nem feltétlenül kerülnek a címlapokra. Ahogy nyomás alatt kihozzák a labdát, ahogy visszatámadnak, ahogy szűk területen megoldják a helyzeteket. Ez a futball legmagasabb szintje. Csak sokszor természetesnek vesszük.”

Hasonlóan látja a vb-döntős argentin válogatott helyzetét is. Az 51 éves korábbi futballista szerint Lionel Messi már nem tud egyedül minden terhet elvinni, ezért volt kulcsfontosságú, hogy a társai is felnőttek mellé.

„Lautaro Martíneznek, Julián Álvareznek, Enzo Fernándeznek, Alexis Mac Allisternek vagy Cristian Romerónak is hozzá kellett tenniük a saját teljesítményüket. Egy csapat akkor lehet sikeres, ha nem egyetlen játékosra épül minden.”