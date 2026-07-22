Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Real Madrid és a brazil válogatott támadója új külsővel jelent meg a nyilvánosság előtt. Vinícius Júnior állplasztikai beavatkozáson esett át, ráadásul úgy tűnik, a magánéletében is pozitív fordulat történt.

Vinícius Júnior a brazíliai nyaralása alatt állharmonizációs esztétikai beavatkozáson esett át, amelynek eredményeként látványosan megváltozott az állkapocsvonala. A brazil TMC értesülése szerint a kezelést Goianiában végezték el, Alessandro Alarcao bőrgyógyász közreműködésével, aki Miamiból utazott haza a futballista kedvéért.

Vinícius Júnior nem tudott sokáig menetelni Brazíliával a vb-n
Vinícius Júnior nem tudott sokáig menetelni Brazíliával a vb-n
Fotó: Odd Andersen/AFP

A közösségi médiában gyorsan elterjedtek az új külsejéről készült felvételek, a szurkolók közül többen azt írták, első pillantásra szinte fel sem ismerték a 26 éves támadót.

Vinícius Júnior a műtét után
Vinícius Júnior a műtét után
Fotó: X

Vinícius Júnior ismét együtt a kedvesével

A külső változás mellett a magánéletében is fordulat következhetett be: a beszámolók szerint Vinícius ismét egy párt alkot Virginia Fonsecával, akivel még a világbajnokság előtt szakítottak. A párost nemrég együtt látták egy edzőterem megnyitóján, a Real Madrid játékosa pedig egy közösségi médiás bejegyzés alatt is szerelmet vallott kedvesének.

Vinícius a 2026-os világbajnokságon a brazil válogatott egyik legjobbja volt, csapata azonban meglepetésre már a nyolcaddöntőben búcsúzott Norvégiával szemben. A támadó hamarosan visszatér Madridba, ahol már az új idényre készülhet.

Ronaldo sem úszta meg – a vb sztárjait rangsorolták, óriási vita lett belőle
„Ez nem volt méltó a válogatotthoz” – csalódásként élte meg a Fradi brazilja a vb-bukást
Újabb keserves kudarc: mi áll a brazil válogatott drámai összeomlása mögött?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!