Vinícius Júnior a brazíliai nyaralása alatt állharmonizációs esztétikai beavatkozáson esett át, amelynek eredményeként látványosan megváltozott az állkapocsvonala. A brazil TMC értesülése szerint a kezelést Goianiában végezték el, Alessandro Alarcao bőrgyógyász közreműködésével, aki Miamiból utazott haza a futballista kedvéért.

Vinícius Júnior nem tudott sokáig menetelni Brazíliával a vb-n

Fotó: Odd Andersen/AFP

A közösségi médiában gyorsan elterjedtek az új külsejéről készült felvételek, a szurkolók közül többen azt írták, első pillantásra szinte fel sem ismerték a 26 éves támadót.

Vinícius Júnior a műtét után

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Vinícius Júnior ismét együtt a kedvesével

A külső változás mellett a magánéletében is fordulat következhetett be: a beszámolók szerint Vinícius ismét egy párt alkot Virginia Fonsecával, akivel még a világbajnokság előtt szakítottak. A párost nemrég együtt látták egy edzőterem megnyitóján, a Real Madrid játékosa pedig egy közösségi médiás bejegyzés alatt is szerelmet vallott kedvesének.

Vinícius a 2026-os világbajnokságon a brazil válogatott egyik legjobbja volt, csapata azonban meglepetésre már a nyolcaddöntőben búcsúzott Norvégiával szemben. A támadó hamarosan visszatér Madridba, ahol már az új idényre készülhet.