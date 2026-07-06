A magyar idő szerint vasárnap esti összecsapás egyik legtöbbet vitatott momentuma az első félidőben megítélt tizenegyes volt: ahelyett, hogy a csapat egyik legnagyobb sztárja, Vinícius Júnior állt volna a labda mögé, végül Bruno Guimaraes vállalta el a lövést, amelyet a norvég kapus, Orjan Nyland hárított.

Vinícius Júnior és Brazília számára véget ért a világbajnokság

Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

Nem Vinícius Júnior volt kijelölve

A Real Madrid támadója a mérkőzés után reagált az esettel kapcsolatos kérdésekre, és elárulta: nem saját döntésből maradt ki a büntető elvégzéséből.

„Miért nem én lőttem a tizenegyest? Mert ez az edző döntése volt. Soha nem szoktam kibújni a felelősség alól” – idézi Viníciust a Yahoo Sports.

A brazil szélső hangsúlyozta, hogy a válogatottnál előre meghatározott sorrend és szakmai stáb által felállított rangsor döntött a végrehajtóról, nem pedig az aktuális helyzet vagy a játékosok önkényes választása.

A Real Madridnál mindig elvállalom, ha az edző azt kéri. Itt viszont azt követtem, amit a szakmai stáb meghatározott. Ez azt mutatja, hogy nem voltam önző, és nem rosszhiszeműen, a reflektorfényt keresve cselekedtem.

Vinícius szerint a döntés mögött az is fontos tényező volt, hogy a brazil válogatott büntetőlistája nem kizárólag a sztárjátékosokra épül, hanem statisztikai és edzésadatok alapján készül.

Ancelotti listája

A mérkőzés után nyilatkozó Carlo Ancelotti szövetségi kapitány szintén megszólalt az ügyben. A szakember megerősítette, hogy a tizenegyesrúgók sorrendjét előzetes elemzések alapján határozzák meg. Ez alapján Neymar számít az első számú végrehajtónak, őt Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimaraes és Gabriel Martinelli követi, csak utána jön Vinícius a sorban.

Ancelotti döntése ugyanakkor nem hozott szerencsét Brazíliának: Bruno Guimaraes kihagyott tizenegyese kulcspillanatnak bizonyult, Norvégia pedig Erling Haaland két góljával 2-1-re megnyerte a találkozót, kiejtve ezzel a Selecaót.

Vinícius a vereség után ugyanakkor kiállt csapattársa mellett is, és hangsúlyozta: a felelősség nem egyetlen játékoson múlik, hanem a csapat egészén.

A brazil válogatott számára ezzel újabb csalódással zárult egy vb-szereplés, a dél-amerikaiak a 2002-es aranyérem óta nem tudnak eljutni a fináléig a világbajnokságon.